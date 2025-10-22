הקואליציה הודיעה הבוקר (ד') כי ההצבעה על הצעות החוק שתוכננו לעלות היום לקריאה הטרומית במליאת הכנסת תידחה לשבוע הבא. הנימוק הרשמי לדחייה הוא ביקורו של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די. ואנס.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן (ציונות הדתית), הסביר כי לאור הביקור "והבקשה שעלתה מטעם הקואליציה בשל העיסוק של שרים רבים והקושי לגייסם לטובת הצבעות בזמן הביקור, כל הצעות הקואליציה נדחו לשבוע הבא ובכלל זה גם הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש אשר בעזרת ה' תעלה בשבוע הבא".

אלא, שמאחורי דחיית ההצבעה עומד, ככל הידוע, המשבר הפוליטי עם המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס, סביב העיכוב בחקיקת חוק הגיוס. יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט (ליכוד), העביר בשבוע שעבר מתווה עקרונות לחוק המתגבש לייעוץ המשפטי של הוועדה, וכל עוד לא נמסרה חוות דעת משפטית מטעם הייעוץ בנושא - המפלגות החרדיות, שפרשו רשמית מהממשלה, מסרבות לתמוך בחקיקה מטעם הקואליציה.

שורה ארוכה של חוקים

בין הצעות החוק שאמורות היו לעלות היום להצבעה מצויות היוזמות שהעלו ח"כים בקואליציה, בתמיכת הממשלה, להרחבה דרמטית של המינויים הפוליטיים בחברות הממשלתית ובשירות המדינה.

אלה כוללות את הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון (ליכוד), המבוססת על הרפורמה שמקדם השר דודי אמסלם, ולפיה הממשלה תהיה רשאית למנות לחברה ממשלתית דירקטור שאינו עומד בתנאי סף, ובהם השכלה אקדמית ונסיון ניהולי של חמש שנים לפחות. לפי ההצעה, יו"ר הוועדה למינוי דירקטורים ובכירים בחברות הממשלתיות (כיום ממלאת את התפקיד השופטת בדימוס שולמית דותן) לא יתמנה עוד ע"י היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, שאותה מבקשת הממשלה להדיח, אלא ע"י שרי האוצר והמשפטים. נציג הציבור בוועדה ימונה מתוך רשימת מועמדיו של אמסלם. האיסור על זיקה פוליטית מצד דירקטור יצומצם משמעותית כך שתותר זיקה פוליטית וזיקה אישית או עסקית לאחד משרי הממשלה.

עוד נדחתה ההצבעה על הצעת החוק של ח"כ נסים ואטורי (ליכוד) שנועדה לאפשר מינוי דירקטור, יו"ר דירקטוריון או מנכ"ל בחברה ממשלתית גם אם יש למועמד זיקה פוליטית לאחד משרי הממשלה. נדחתה גם הצעת החוק של ח"כ אושר שקלים לביטול הוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס. תפקידה של ועדת גרוניס הוא לבחון את היבטי טוהר המידות לגבי מועמדים לתפקידי הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, נציב שירות בתי הסוהר, נגיד בנק ישראל והמשנה לנגיד, וח"כ שקלים מציע כי הממשלה תוכל למנות את בעלי התפקידים הללו ללא התייעצות עם הוועדה.

הצעת החוק נוספת שההצבעה עליה נדחתה היא זו של ח"כ עמית הלוי ואופיר כץ, שניהם מהליכוד, ולפיה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יוסמך למנות את נציב שירות המדינה ללא מכרז והליך תחרותי. זאת, בניגוד לפסיקת בג"ץ, אשר קבעה כי הנציב הוא שומר סף, המעורב במינוי בכירים במערכת אכיפת החוק (כולל אלה המשפיעים על משפט נתניהו), ועל כן הליך מינויו מחייב בחינה תחרותית של מועמדים לפי שיקולים מקצועיים.

שורה נוספת של הצעות חוק, אשר נדחו לשבוע הבא, כוללות, כאמור, את היוזמות להחלשת היועמ"שית. בין אלה, הצעת רוטמן לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה כך שלראשות התביעה הפלילית - האחראית, בין היתר, על משפט נתניהו - ימונה תובע כללי נפרד. הצעות חוק דומות שנדחו כעת הוגשו על ידי הח"כים חנוך מילביצקי (ליכוד), יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) ואריאל קלנר (ליכוד). קרויזר, ואטורי, אליהו רביבו (ליכוד) ומישל בוסקילה (הימין הממלכתי) מציעים להעביר את הסמכות להעמיד לדין את רה"מ ואישי ציבור מהיועמ"שית לפרקליט המדינה.

גם הצעתו של רוטמן לצמצום סמכויותיו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, אשר בקואליציה מסרבים כאמור להכיר בבחירתו לתפקיד, נדחתה לשבוע הבא. ההצעה מבקשת להעביר את שיבוץ ההרכבים של שופטי העליון מידיו של עמית לתכנת מחשב ולהפקיע את סמכותו לנתב בקשות לדיון נוסף כך שרוב שופטי העליון יוכלו להכריע במקום עמית האם לקיים דיון נוסף בפסק דין של העליון.