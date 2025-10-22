חברת תחליפי הבשר ביונד מיט רושמת בשבוע האחרון נסיקה מרהיבה ומתקנת במהירות ירידות של מספר חודשים. העליות מגיעות למרות תוצאות לא מרשימות בפעילותה ברבעון השני של 2025, והן נובעות ככל הנראה ממיחזור חוב של החברה, שנותן לה עוד כמה שנות אוויר לנשימה, וכן מהסכם שחתמה לשווק את מוצריה ברשת וולמארט.

לאחר העליות, החברה נסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר. מדובר עדיין ירידה של מעל 98% מהשיא שנרשם ב-2020, אך יחסית לזמן האחרון, זוהי התאוששות מרשימה במניה.

● באלטשולר שחם חיכו לחודש כזה כל השנה. ומי בית ההשקעות שבתחתית טבלת התשואות?

● תשואה של 90% מתחילת השנה: האם בלי ששמתם לב, החברה החבוטה הזו הפכה למניה לוהטת?

ביונד מיט מייצרת תחיליפי בשר על בסיס צמחי. זו קטגוריה ותיקה ותחרותית, אולם ב-2019 נחשבה החברה כבעלת הצעה ייחודים בתחום: קציצה טעימה יותר, דומה יותר לטעם של בשר. היא הונפקה באותה השנה לפי שווי של כ-6 מיליארד דולר והגיעה לשיא שווי שוק של 12 מיליארד דולר ב-2020.

ההשקה הייתה מרשימה. ההכנסות צמחו במהירות ובשיא, ברבעון השני של 2021, עמדו על 149 מיליון דולר לרבעון. אולם עם ההכנסות הללו החברה עדיין לא הצליחה להיות רווחית או לייצר כמויות גדולות של מזומנים.

בהדרגה, טעם השוק פנה נגדה. מנכ"ל החברה, אית'ן בראון, אמר כי השוק מעדיף כרגע בשר מן החי, וכי מדובר ב"רגע תרבותי", טרנד שהפעם עובד נגד החברה, בדיוק כפי שעבד לטובתה בשנים היפות.

ההכנסות החלו להיעלם בהדרגה. ברבעון השני של 2025 החברה כבר רשמה הכנסות של 75 מיליון דולר, ירידה של 19.6% לעומת התקופה הקודמת, והפסד תפעולי של 34.9 מיליון דולר. התוצאות הללו שלחו את המניה לירידות חדות החל מחודש אוגוסט, כאשר המשקיעים לוקחים בחשבון גם את החוב הגדול של החברה - 1.1 מיליארד דולר ב-2027. המשקיעים מכירים את החברה ויודעים כי גם בהכנסות גבוהות יותר מאלה שהיא רושמת היום, היא מתקשה להגיע לרווח תפעולי ולייצר מזומנים.

ממה נובעות העליות?

אחרי שהחברה הודיעה בסוף ספטמבר כי תבצע מיחזור של החוב, מנייתה צללה עוד יותר, אך העסקה הנוכחית כנראה טובה יותר מכפי שהמשקיעים חשבו, ולכן מאפשרת למניה להתאושש בחזרה. החוב של 1.1 מיליארד דולר יוחלף בחוב עתידי של כ-200 מיליון דולר בלבד, כאשר יתר החוב יומר למניות, בעצם תוך מחיקה כמעט מוחלטת של המשקיעים הקיימים.

ייתכן כי העליות קשורות ב-Short Squeeze, בו משקיעים שהימרו כי המניה תתמוטט לחלוטין בתקופה הקרובה, חייבים לרכוש מניות כדי לכסות את ההימור שלהם. סיבה נוספת היא הבולטות התקשורתית של החברה, שתמיד הייתה אחד מנכסיה. מניית ביונד מיט זכתה לעניין תקשורתי רב מאוד בימים האחרונים, שהעצים את העליות.

ברמה התפעולית לא ברור כמה השינוי עמוק. ביונד מיט הבטיחה לבצע רה-ארגון בחברה ולהפחית עלויות. בוולמארט, מוצריה יימכרו במחיר נמוך יחסית, מה שעשוי להנגיש אותה לקהלים נוספים ולהרחיב את השוק שלה - אבל גם לשחוק את המותג שלה ולאתגר עוד יותר את הסיכוי שלה להיות רווחית.