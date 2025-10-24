זה כבר הפך לסטנדרט של ממש שסטודנטים מחזיקים לפחות מודל בינה מלאכותית אחד, במטרה לסייע בעבודות ובסמינריונים שונים. המודלים האלו מסייעים במשימות רבות - מחיפוש מקורות ועד כתיבה של ממש. שיעורי החדירה כה גבוהים שבאוניברסיטאות מבקשים מהסטודנטים לדווח על השימוש ב-AI מבחינת אתיקה. המצב הזה הוביל את חברות הטכנולוגיה להציע לסטודנטים ברחבי העולם הטבות שיגרמו להם להשתמש יותר בפלטפורמה שלהן. בשל החזרה ללימודים, הפלטפורמות מציעות גם פה בישראל כל מיני הטבות שכדאי להכיר.

Gemini של גוגל

בגוגל, יצאו בהטבה מיוחדת עבור כל סטודנט בישראל. לדבריהם, סטודנטים יכולים להירשם למנוי Google AI Pro לשנה, כך יקבלו את המודל הפרו המתקדם של החברה, יוכלו לגשת לכלים כמו Veo (מחולל הסרטונים) ו-Nano Banana (עורך התמונות), זאת לצד היכולות של Gemini בכל כלי גוגל, - מדוקס, דרך שיטס ועד סליידס. כמובן המודלים האלו יעזרו במשימות כתיבה, דרך ניתוח טקסטים ואף בניית מבחנים לדוגמה על החומר הנלמד.

בין הכלים שיהיו זמינים לסטודנטים, נמצא גם יכולות ה-Deep Research של המודל. הסטודנטים אף יקבלו שטח אחסון של 2 טרה בייט וגם גישה מורחבת ל-NotebookLM - המחברת שמאפשרת סקירות קוליות לחומר הנלמד, אפילו עם ויזואליה. סטודנטים יכולים להירשם לכך עד 9 בדצמבר.

בחברה אף מצביעים על פיצ'ר למידה מותאמת אישית - Gemini מתפקד כשותף ללמידה ומנחה באמצעות שאלות ותמיכה צעד אחר צעד. גוגל מתחייבת לכך שסטודנטים יוכלו לפתור בעיות מתמטיות או לבנות טיעונים ולהתכונן למבחן - בעזרת הכלי הזה. נוסף על כך, גוגל השיקה את הגרסה של ג'מיני עבור מחנכים ומלמדים - Gemini for Education. כלים אלו יאפשרו למורים לתכנן שיעורים בצורה טובה יותר וליצור תוכן לשיעורים בצורה קלה יותר.

Copilot של מיקרוסופט

כלל הסטודנטים מקבלים מהאוניברסיטה או מהמכללות חשבון מיקרוסופט עם מוצרי Microsoft 365, ובתוך כלל המוצרים האלו משולבות יכולות של Copilot. מיקרוסופט מבטיחה שהכלים יהיו זמינים לסטודנטים במהלך כל תקופת הלימודים האקדמית, ללא עלות. בתוך ההטבה הזו מוצע לסטודנטים מייל ארגוני וגישה לכל מוצרי אופיס 365, הכוללים בינה מלאכותית. במיקרוסופט מבטיחים שהמודל יבין את ההקשר בין התוכן הנכתב על ידי הסטודנטים לבין המידע שצריך לסכם ולנתח.

נוסף לכך, מיקרוסופט מאפשרת לסטודנטים לגשת ל-Copilot Chat שמבוסס על GPT-5 של OpenAI. מיקרוסופט מבטיחה לסטודנטים 5 גיגה של אחסון בענן ב-OneDrive, האחסון בענן של מיקרוסופט. לצד כל זאת, מיקרוסופט העניקה קרדיט 100 דולר לסטודנטים לשימוש בשירותי הענן Azure למשך שנה - כך הם יוכלו להשתמש במעבדות וירטואליות ושירותי הענן שלה. הפלטפורמה, Azure AI Foundry, מאפשרת לסטודנטים לבנות אפליקציות וסוכני AI עבור תארים כמו מדעי המחשב, מערכות מידע, הנדסת חשמל ועוד. כל זאת, מבלי להתעסק בהקמת תשתיות או להריץ קוד בענן. ובכלל, מיקרוסופט תציע פלטפורמה עם קורסים מקצועיים מקוונים וחינמיים להסמכה טכנולוגית בתחומים שונים.

מנוע החיפוש של Perplexity

חברת Perplexity התחילה לספק לסטודנטים ברחבי העולם גישה חופשית לפיצ'רים שלה בחבילת הפרימיום שלה. למעשה, Perplexity מאפשרת לסטודנטים ב-190 מדינות לאשר את היותם סטודנטים בעזרת תוכנת האימות SheerID (שכוללת את המוסדות הישראליים) וכך לקבל למשך שנה את הכלי שלה בחינם לשנה. בהודעת החברות מדובר על יותר מ-264 מיליון סטודנטים ברחבי העולם.

הכלי הזה יעיל במיוחד לסטודנטים שכן המודל של Perplexity מתמחה במנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית, מה שמאפשר לקבל תשובות עם הפניות רלוונטיות, קבלת דוחות מחקר מנומקים ועוד.