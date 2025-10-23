הממונה על רשות התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה הודיעה היום (ה') לראשי הבנקים כי בכוונתה לזמן אותם לשימוע בחודש הקרוב. מדובר בצעד נוסף שמקרב את הממונה להכריז עליהם כקבוצת ריכוז.

● חודש אחד הקפיץ את תשואות הגמל והפנסיה לטווח ארוך ב־10%. זו הסיבה

● חבר הנהלה צעיר אבל עם ניסיון בנקאי רב: מאחורי המינוי החדש במשק

נזכיר כי במרץ אשתקד כבר הודיעה הממונה על התחרות לבנקים הגדולים במשק (לאומי, הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט, והבינלאומי) כי בכוונתה להכריז עליהם כקבוצת ריכוז בענף סל השירותים הבנקאיים ללקוחות קמעונאיים, ולתת להם הוראות בתחום הפיקדונות, בכפוף לשימוע. כעת צפוי להיערך השימוע, ולאחריו תתגבש ההחלטה.

יצוין כי השימוע הקרוב דורש מענה בכתב לטענות השונות בנושא. הרשות קצבה תקופה של 30 ימים שבהם יצטרכו חמשת הבנקים הגדולים להשיב לה בכתב על הטענות שעלו בזימון אשתקד. לאחר שיתקבלו התשובות מהבנקים, תגובש ברשות התחרות חוות-הדעת הרלוונטית.

חוק התחרות מקנה לממונה כהן סמכות לקבוע כי קבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים הם חברי "קבוצת ריכוז". זאת במקרה שבענף שבו הם פועלים קיימים תנאים שמאפשרים תחרות מועטה, או אם קיימת תחרות מועטה בפועל. הממונה על התחרות יכולה להוציא הוראות שונות שנועדו להגביר את התחרות בענף.

בשנה שעברה, עם פרסום הזימון לבנקים, ציינו ברשות התחרות כי נכון לסוף שנת 2022, חמש הקבוצות הבנקאיות שולטות ביחד ב-98% מסך נכסי המערכת הבנקאית, כאשר הן מובלות על-ידי קבוצת לאומי וקבוצת הפועלים, המחזיקות ביחד כ-57% מסך נכסי המערכת בנקאית, כשאחריהן קבוצת מזרחי, קבוצת דיסקונט וקבוצת הבינלאומי. במהלך השנים צומצם מספר הבנקים הפעילים בישראל (עד לכניסת בנק וואן זירו לאחרונה).

חסמי כניסה ומעבר

כידוע, המערכת הבנקאית בישראל מאופיינת בחסמי כניסה ומעבר תמירים, כאשר בשנים האחרונות נכנס בנק חדש לתמונה (וואן זירו), ובתחילת השנה החדשה צפוי להתחיל לפעול עוד בנק דיגיטלי בשם בנק אש (שבין מקימיו נמצא יזם ההייטק ניר צוק).

בנוסף, המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי, עומד בראש צוות להגברת התחרות, שבימים אלה שוקד על רפורמה שתאפשר הקמת "בנקים רזים", כאשר הכוונה בעתיד שחברות כרטיסי האשראי יצטרפו לענף ויתחרו בחמשת הבנקים הגדולים.

ברשות ציינו לקראת הזימון הראשון בשנה שעברה כי חסמי הכניסה וחסמי המעבר במערכת הבנקאית, יחד עם מאפיינים נוספים שלה, "מקלים על ייצובו של שיווי-משקל מתואם בין השחקנים בענף. כך למשל, יש לקבוצות הבנקאיות הגדולות תמריץ שהתחרות ביניהן תהיה תחרות בין 'סלים בנקאיים', במסגרתה הלקוח צורך את כל השירותים הבנקאיים מהבנק שבו הוא מנהל את חשבון העו"ש שלו, במקום תחרות בין שירותים פריקים (שאפשר להעניק בנפרד ולא כחלק מהסל הבנקאי)".

מה יכולה לעשות הממונה על התחרות? להוציא הוראות לבנקים שיורו להם לאפשר לציבור להפקיד כספים לפיקדון אצלהם מבלי לתלות זאת בפתיחת חשבון עובר ושב (עו"ש) או להתנות זאת בפעולות בנקאיות אחרות. הוראות אחרות יכולות להיות הנגשה של הגישה של ציבור הלקוחות בבנקים לאפיקי השקעה שמתחרים בפקדונות, כדוגמת קרנות נאמנות כספיות. הוראות נוספות יכולות לחייב את הבנקים לשלוח הודעות בטלפון ב"דחיפה" (PUSH) שיציגו מידע השוואתי בין הפקדנות לקרנות הכספיות בכל הנוגע לריביות, ועוד.

הממונה יכולה גם להודיע על הפחתת חסמים בהעברת פיקדונות בין גופים בנפרד מיתר הסל הבנקאי, וצעדים נוספים שתכליתם הגברת התחרות והגדלת השקיפות בנוגע למידע תחרותי, שאותו הם מעדיפים שלא לחלוק כיום עם לקוחותיהם.