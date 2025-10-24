סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:30

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית, לקראת פגישתם הצפויה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינפינג ביום חמישי הבא, ה-30 באוקטובר.

הקוספי של דרום קוריאה רשם את שיא של כל הזמנים ומזנק כעת ב-2.2%. ביפן, מדד הניקיי מזנק בכ-1.6%, השנזן הסיני מטפס בכ- 1.3%, ומדד ההנג סאנג בעלייה של כ-0.5%, ושנגחאי עולה בכ-0.4%.

החוזים העתידיים על מדדי המניות בוול סטריט נסחרים ביציבות בשעה זו, לקראת פרסום נתוני האינפלציה המרכזיים. החוזים על מדד דאו ג’ונס ועל S&P 500 עולים בכ-0.1%, והחוזים על נאסד״ק 100 מוסיפים כמעט 0.2%.

מניית אינטל קפצה בכ-7% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על הכנסות בהיקף של 13.7 מיליארד דולר, מעל לצפי האנליסטים. עם זאת, החברה פרסמה תחזית מעט חלשה מן הצפוי לרבעון הרביעי. תוצאות הרבעון השלישי עדיין לא מביאות לידי ביטוי את שלל העסקאות עליהן חתמה החברה בחודשים האחרונים, מול סופטבנק, אנבידיה וממשלת ארה"ב.

לפי FactSet, מעל 80% מהחברות הכלולות במדד ה-S&P 500 שפרסמו את תוצאותיהן הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים. אמילי בוורסטוק, מנכ"לית חברת הפיננסים Bowersock Capital Partners, אמרה ל-CNBC כי "בעוד אנו רואים מניות אינדיבידואליות שמוענשות על־ידי המשקיעים לאחר שהחברות מפספסות את התחזיות, אנו צופים שבסך הכל, הרווחים יהיו חזקים מספיק בשביל לשמור על ההתרוממות במחירי המניות בטווח הקרוב. לא סביר שעונת הדוחות הנוכחית תאכזב את המשקיעים מספיק כדי להביא לנפילה משמעותית בשווקים".

גם מניית יצרנית הרכב פורד מוטורס זינקה בכ-4% במסחר המאוחר, לאחר פרסום תוצאות הרבעון השלישי שעלו על התחזיות, עם הכנסות של 47.19 מיליארד דולר, אל מול תחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 43.08 מיליארד דולר.

גוגל וחברת הבינה המלאכותית Anthropic, הודיעו על עסקת ענן בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים. ההסכם, שנחשב להתחייבות הגדולה ביותר של גוגל עד כה לשימוש במעבדי ה-TPU הייעודיים שלה, מעניק ל-Anthropic גישה לעד מיליון יחידות Tensor Processing Unit - שבבים שפותחו במיוחד לעיבוד בינה מלאכותית. ההסכם צפוי לתמוך בקצב הכנסות שנתי של כ-7 מיליארד דולר.

היום (ו') בשעה 15:30 (שעון ישראל) יתפרסם מדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר. מדד המחירים לצרכן, שאמור היה להתפרסם ב־15 באוקטובר, יהיה הנתון הכלכלי האחרון לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב הצפויה בשבוע הבא. בבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן מעריכים כי גם אם המדד יצביע על "דביקות" של האינפלציה, הדבר לא צפוי לפגוע בסנטימנט החיובי שנרשם בוול סטריט בימים האחרונים - כך פורסם בבלומברג. בבנק מעריכים כי יש סיכוי של כ-65% שמדד ה-S&P 500 יתקדם בעקבות פרסום המדד היום, על אף שכלכלנים צופים עלייה באינפלציה.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נמצאים כעת בירידה של עד 0.6%. מחירה של חבית נפט ברנט עומדת על 65.6 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 61.4 דולר.

אתמול, וול סטריט ננעלה במגמה ירוקה, על רקע עונת דוחות שממשיכה להתפתח בכיוון חיובי. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.6%, הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.3%, והנאסד"ק קפץ בכ-0.9%, בהובלת מניות ענק כמו אנבידיה ואורקל . המדדים המובילים קיבלו רוח גבית גם בעקבות הדיווח על כך שנקבע מועד לפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג - יום חמישי הבא ה-30 באוקטובר.