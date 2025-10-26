רשת מלונות דן מרחיבה את פעילותה הבינלאומית ונכנסת לראשונה לשוק הנדל"ן האמריקאי, עם רכישתו של מלון NoMo SoHo במנהטן, ניו יורק, תמורת 125 מיליון דולר מחברת הנדל"ן ספיר קורפ. כך דיווחה החברה הבוקר (א') לבורסה. הרכישה מספיר קורפ מתבצעת במסגרת הליך צפוי של הגנה מפני נושים, אשר שוויו הוערך על ידי החברה המוכרת בכ-150 מיליון דולר.

המלון, ששוכן ברחוב קרוסבי 9 במנהטן, מתנשא לגובה של 26 קומות וכולל 264 חדרים וסוויטות. כמו כן גם את מסעדת NoMo Kitchen, בית הקפה Sip Happens, חדרי ישיבות ומרכז כושר. מדובר באחד הבניינים הגבוהים ביותר ברובע סוהו, שממוקם בסמוך לגלריות, בוטיקים ומסעדות יוקרה.

שיעור התפוסה הממוצע של המלון הנרכש בשנת 2024 עמד על 82% ובמחצית הראשונה של 2025 ירד ל-73%. במקביל, היקף ההכנסות של המלון בשנת 2024 עמד על כ-33.6 מילון דולר והסתכם בכ-13.2 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025, כאשר ה-FFO (תזרים מזומנים מפעילות תפעולית) נחתך בכ-2.9 מיליון דולר, כפי שעולה מדוחותיה הכספיים של ספיר קורפ.

הרווח לפני ריבית, מסים על ההכנסה, פחת והפחתות של המלון הנרכש לשנת 2024 ולחציון הראשון לשנת 2025 עמד על סך של כ-7.4 מיליון דולר ו- 674 אלפי דולר, בהתאמה.

את רשת מלונות דן ייצגה בעסקה עו"ד דנה פירון-גרוס שותפה במשרד פירון, ביחד עם עורכי הדין יובל טל ומרק ראטר ממשרד Proskauer מארה"ב.