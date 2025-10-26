ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מלון הפסדי ב-125 מיליון ד': הרכישה החדשה של רשת מלונות דן בניו יורק
מלון הפסדי ב-125 מיליון דולר: הרכישה החדשה של רשת מלונות דן בניו יורק

הרכישה של המלון NoMo SoHo, הנמצא במנהטן, מתבצעת מחברת ספיר קורפ במסגרת הליך צפוי של הגנה מפני נושים, אשר שוויו הוערך על ידי החברה המוכרת בכ-150 מיליון דולר • ההכנסות של המלון בשנת 2024 עמדו על כ-33.6 מילון דולר והסתכמו בכ-13.2 מיליון דולר ב-2025

מאיה לוין 11:14
שלומי טחן, מנכ''ל רשת מלונות דן / צילום: תמונה פרטית
שלומי טחן, מנכ''ל רשת מלונות דן / צילום: תמונה פרטית

רשת מלונות דן מרחיבה את פעילותה הבינלאומית ונכנסת לראשונה לשוק הנדל"ן האמריקאי, עם רכישתו של מלון NoMo SoHo במנהטן, ניו יורק, תמורת 125 מיליון דולר מחברת הנדל"ן ספיר קורפ. כך דיווחה החברה הבוקר (א') לבורסה. הרכישה מספיר קורפ מתבצעת במסגרת הליך צפוי של הגנה מפני נושים, אשר שוויו הוערך על ידי החברה המוכרת בכ-150 מיליון דולר.

ראיון | הזוכה הטרי בפרס נובל לכלכלה לא רוצה שתדאגו מחזונות דיסטופיים

המלון, ששוכן ברחוב קרוסבי 9 במנהטן, מתנשא לגובה של 26 קומות וכולל 264 חדרים וסוויטות. כמו כן גם את מסעדת NoMo Kitchen, בית הקפה Sip Happens, חדרי ישיבות ומרכז כושר. מדובר באחד הבניינים הגבוהים ביותר ברובע סוהו, שממוקם בסמוך לגלריות, בוטיקים ומסעדות יוקרה.

שיעור התפוסה הממוצע של המלון הנרכש בשנת 2024 עמד על 82% ובמחצית הראשונה של 2025 ירד ל-73%. במקביל, היקף ההכנסות של המלון בשנת 2024 עמד על כ-33.6 מילון דולר והסתכם בכ-13.2 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025, כאשר ה-FFO (תזרים מזומנים מפעילות תפעולית) נחתך בכ-2.9 מיליון דולר, כפי שעולה מדוחותיה הכספיים של ספיר קורפ.

הרווח לפני ריבית, מסים על ההכנסה, פחת והפחתות של המלון הנרכש לשנת 2024 ולחציון הראשון לשנת 2025 עמד על סך של כ-7.4 מיליון דולר ו- 674 אלפי דולר, בהתאמה.

את רשת מלונות דן ייצגה בעסקה עו"ד דנה פירון-גרוס שותפה במשרד פירון, ביחד עם עורכי הדין יובל טל ומרק ראטר ממשרד Proskauer מארה"ב.