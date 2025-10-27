בעקבות ההסכם עם גוגל ומיקרוסופט - המניה הקטנה שמזנקת ב-20%

חברת פינרג'י, המפתחת טכנולוגיית גיבוי חשמל נקי מבוסס אלומיניום-אוויר, בישרה הבוקר (ב'), בהמשך לדיווחים קודמים, כי הטכנולוגיה שלה נבחרה על-ידי הקונסורציום NetZero בהובלת גוגל ומיקרוסופט כפתרון מרכזי להחלפת גנרטורי דיזל במרכזי נתונים (Data Centers). הבוקר חתמה החברה על הסכם שיתוף-פעולה אסטרטגי מחייב.

פינרג'י נסחרת בכ-130 מיליון שקל לאחר שהשילה כ-50% משוויה מתחילת השנה. אביב צידון, המייסד והיו"ר של פינרג'י, מחזיק בכרבע ממניות החברה. מניית פינרג'י , שהונפקה בשנת 2021 לפי שווי של כ-800 מיליון שקל, ירדה בכ-90% מאז ההנפקה.

במסגרת ההסכם, פינרג'י תשתף פעולה עם ענקיות הטכנולוגיה בתהליך הדגמה ותיקוף למערכות גיבוי אלומיניום־אוויר בקנה-מידה גדול לשילוב בתשתיות מרכזי נתונים וכהכנה לפריסה מסחרית גלובלית.

הפרויקט יאפשר תהליך בדיקה מותאם לדרישותיהן של מיקרוסופט, גוגל ושאר החברות בקונסורציום NetZero (שחלקן הן לקוחות פוטנציאליים למוצר הסופי) על-מנת למקסם את ההתאמה בין המוצר הסופי לדרישות השוק. מטרת NetZero היא להאיץ את אימוץ הטכנולוגיות שנבחרו על-ידם והגעתם לפריסה מסחרית נרחבת.

הפרויקט ינוהל על-ידי ועדת היגוי משותפת לשני הצדדים. במסגרת הפרויקט, אשר פעולות ההדגמה והוולידציה שלו ימומנו על-ידי NetZero (סכום מוערך של כ-2.3 מיליון שקל), פינרג'י תתקין מערכת בהספק של כ-500 קילו-וואט וקיבולת של כ-10 מגה-וואט-שעה באתר של אחת החברות ב-NetZero. תהליך ההדגמה והוולידציה של המערכת יתבצע בשלבים הצפויים להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2026.

להערכת פינרג'י, עבודות תכנון והנדסת המערכת יסתיימו במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2025, ובהתאם פועלת החברה לקביעת תקציב הפרויקט ובכלל זאת בחירת קבלני המשנה לייצורה והרכבתה של המערכת. ככל שיפותח קניין רוחני הקשור לטכנולוגיית אלומיניום-אוויר במסגרת הפרויקט, הוא יהיה בבעלות מלאה של החברה.

עמנואל לוי, מנכ"ל החברה, אמסר כי "מדובר באבן-דרך מהותית במסע שלנו להפוך את טכנולוגיית האלומיניום-אוויר לסטנדרט החדש של גיבוי נקי במרכזי נתונים (Data Centers)".