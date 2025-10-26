קרן ההשקעות פורטיסימו של יובל כהן, שבוחנת בימים אלה השתלטות על יצרנית הטפטפות נטפים מידי חברת אורביה המקסיקנית, מקדמת במקביל הנפקה של ענקית מוצרי המזון סוגת. מדובר בהנפקה שהוערכה לפני שנה בשווי של מיליארד שקל, והיא עשויה להצטרף לגל הנפקות הענק שפוקד את הבורסה בחודשים האחרונים.

פורטיסימו עסקה בהשבחת סוגת במשך מספר שנים, כאשר את התשקיף ואת הליך ההנפקה מכינים בימים אלה בחברת ווליו בייס חיתום. בפורטיסימו מסרו כי הם אינם מגיבים בנושא.

השווי לפיו תבקש פורטיסימו להנפק את סוגת צפוי להיות גבוה משמעותית ממיליארד שקל, כאשר השלמה מהירה ומוצלחת של ההנפקה גם תוכל לפנות את המיקוד שלה להשתלטות האפשרית על נטפים. שם מדובר בעסקה לרכישת החברה בשווי של מעל למיליארד דולר.

לפני מעל לשנה שנה דיווחנו כי מהלך ההנפקה של סוגת עשוי לצאת לדרך לאחר רגיעה במצב המלחמה. כעת בשבועות הדרמטיים לאחר השבת החטופים מעזה ותוכנית השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מתגבר קצב ההנפקות בתל אביב. יצוין כי הגופים השונים, לרבות חברות החיתום, הסיקו מסקנות מגל הנפקות החברות הטכנולוגיות הבוסריות של שנות הקורונה (2020-2021), והם נוטים להנפיק חברות גדולות ומבוססות - מחברת הנדל"ן המניב אמפא שהונפקה ביולי האחרון בשווי של 3 מיליארד שקל - ועד להנפקה של בתי הדיור המוגן "עמל ומעבר", גם היא בשווי של מעל ל-3 מיליארד שקל שיצאה השבוע לדרך.

שם מוכר בכל בית

סוגת היא שם מוכר בכל משק בית, ובחודשים הקרובים צפויה להציג תוצאות כספיות משופרות, לנוכח נפילת שער הדולר ביחס לשקל. עיקר פעילותה הוא ביבוא של חומרי גלם שונים בתחום המזון שמיובאים בתפזורת - מסוכר, דרך אורז ודגנים ועד לפירורי לחם, פתיתים, קוסקוס וכו'. רכיבים אלה רגישים מאוד לשערי מטבע, ולכן החברה עשויה להציג תוצאות משופרות כבר בטיוטת התשקיף, ובמיוחד ברבעונים הקרובים של אחר מכן - מצב שעשוי להיות אידאלי לצורכי הנפקה.

המפעל המרכזי של סוגת ממוקם בקריית גת ומשתרע על שטח של 100 דונם, והוא הוקם בשנת 1957. מפעל זה הפיק סוכר מסלק שגדל בשדות של דרום הארץ. בהמשך הוקם מפעל לזיקוק סוכר בשנת 2009, שנסגר 9 שנים לאחר מכן עקב שינויים בשוק זה בעולם. כיום הסוכר של סוגת מיובא מרחבי העולם ונמכר לציבור בארץ באריזות הנושאות את המותג.

בשנת 2019 רכשה פורטיסימו את סוגת מידי קונצרן בינלאומי, ומאז ביצעה סדרה של פעולות. היא מימשה קרקעות שסמוכות למפעל החברה בקריית גת, והכניסה את פועלים אקוויטי כשותף (20%) באוגוסט 2021 תמורת 160 מיליון שקל, מה שגילם לסוגת שווי של כ-800 מיליון שקל.