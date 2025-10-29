ענקית הטכנולוגיה מטא (פייסבוק לשעבר) מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2025. מטא דיווחה על הכנסות של 51.24 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 49.41 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על רווחים של 2.7 מיליארד דולר, לעומת רווח שהיה צפוי לעמוד על 18.64 מיליארד דולר.

● דיווח: אמזון פותחת בסבב פיטורים של עד 30 אלף עובדים

● לייטריקס מפטרת 85 עובדים ומגייסת 30 עובדים חדשים למשרות AI

מטא אומרת כי יישום החוק של טראמפ "One Big Beautiful Bill Act" הביא לחיוב מס חד־פעמי של 15.93 מיליארד דולר, ומציינת שהיא מצפה שהמעשה יביא ל"הפחתה משמעותית" בתשלומי המס הפדרליים שלה בארצות הברית לשארית השנה. אם מתעלמים מהשפעה זו, מגיעים ל-7.25 דולר למניה, אבל בפועל, החברה דיווחה על 1.05 דולר למניה. אותו דבר נכון לגבי הרווח הנקי: הרווח הנקי היה אמור לעלות ל-18.64 מיליארד דולר, בהשוואה לרווח הנקי שמדווח על 2.71 מיליארד דולר. המניה צונחת במעל 7% במסחר המאוחר.

מטא צופה כי ההכנסות הכוללות ברבעון הרביעי של 2025 יהיו בטווח של 56-59 מיליארד דולר. החברה מסרה כי התחזית שלה משקפת ציפייה להמשך צמיחה חזקה בהכנסות מפרסום, המקוזזת חלקית על ידי הכנסות נמוכות יותר של Reality Labs ברבעון הרביעי משנה לשנה.

במקביל, מטא מעדכנת על עליית סך ההוצאות: "אנו צופים כי סך ההוצאות לשנת 2025 כולה יהיה בטווח של 116-118 מיליארד דולר, עדכון מהתחזית הקודמת שלנו שעמדה על 114-118 מיליארד דולר, ומשקף קצב צמיחה של 22-24% משנה לשנה". גם הוצאות ההון לכל שנת 2025 יעלו לטווח של 70-72 מיליארד דולר, עלייה מהתחזית הקודמת שעמדה על 66-72 מיליארד דולר.

זה היה רבעון מאתגר עבור מטא, בעיקר בצל התחרות והמרוץ לבינה המלאכותית. אם כל השוק מחכה לראות איך ההשקעות ב-AI באות לידי ביטוי בהכנסות של החברות, אצל מטא הסיפור קצת יותר מורכב. מטא הודיעה על הקפאת גיוסים בחטיבת הבינה המלאכותית - ובהמשך אף הודיעה על פיטורים של 600 עובדים ביחידת הבינה המלאכותית שלה. הפיטורים נועדו לצמצם את שכבות הניהול הביניים בחברה ולנסות להפוך את החברה ליעילה יותר - טענה שעלתה רבות בסבבי הפיטורים הרבים שניהלה בשנים האחרונות.

אבל זה לא רק זה: מטא החליטה להפסיק להציג פרסומות העוסקות בפוליטיקה באיחוד האירופי, זאת בשל החקיקה החדשה באיחוד. הדבר משמעותי כי פרסומות פוליטיות הן מנוע הכנסה עבור מטא, בצל שוק הפרסום. בעיות נוספות של מטא ברבעון הזה נוגעות לחקירות שפתחו בארה"ב נגד ענקיות טכנולוגיה, שמטא ביניהן, בכל הקשור לצ'אטבוטים וההשפעה הרעה שיכולה להיות להן. באיחוד האירופי אף קבעו כי מטא הפרה את חוקי השקיפות שלה והיא עלולה להיקנס ב-6% מההכנסות שלה.

חטיבה שלא מפסיקה להפסיד

ברקע כל אלו, מטא פועלת רבות כדי להוביל בשוק. כך, דווח ברבעון האחרון על עסקת ענק של מטא עם גוגל, בה סוכם שמטא תעשה שימוש בשירותי הענן של גוגל, Google Cloud , תמורת 10 מיליארד דולר לשש שנים. לעומת זאת, ברבעון האחרון דווח ב- TechCrunch כי היחסים בין ענקית הטכנולוגיה מטא לבין חברת Scale AI התדרדרו, זאת לאחר השקעה של כ-15 מיליארד דולר. מתחילת השנה, מניית מטא עלתה בכ-25% (עוד לפני פרסום הדוחות), אבל מאז הדוחות הקודמים של מטא המניה ירדה בכ-3%.

צריך להזכיר כי למטא יש חטיבה אחת שלא מפסיקה להפסיד כסף, וכך זה ימשיך להיות: במסגרת הפיבוט של החברה, מטא התחילה להשקיע יותר ויותר במטא-וורס. בוול סטריט לא אהבו את ההשקעות הענקיות האלו, ולכן מטא צמצמה רבות את הסכומים בחטיבה הזו, והעבירה אותם חזרה לעסקי הליבה, פרסום, ולבינה המלאכותית.