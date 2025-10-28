"עדיף לישון טוב בלילה מאשר להרוויח עוד 1% על תיק ההשקעות"

בשנה האחרונה מדדי המניות בבורסה בתל אביב עלו בעשרות אחוזים. במצב כזה, כשכולם מסתנוורים מתשואות חלומיות, זה עלול לגרום לנו להסתחרר ולבצע השקעות לא רציונליות. לכן, ניתוח הרכיבים הפסיכולוגיים יכול להשתלם בגדול למשקיעים. בכנס ההשקעות "מנצחים על העתיד הפיננסי", הציג אייל גורן מבית ההשקעות אי.בי.אי מהם הטיפים הנכונים וממה כדאי להיזהר.

גורן דיבר על הפסיכולוגיה של ההשקעות והציע להיזהר "מהאויב הכי גדול בהשקעות - שזה אנחנו. יש מספיק מחקרים שמראים שרוב האנשים מקבלים החלטות באופן אמוציונלי. אנחנו די פועלים מתחושות בטן. הכל מתחיל מכך שלכל אחד יש 'פרלמנט' שבו מדברים על כסף ויש שם את מי שמספר שעשה מכה".

הוא הוסיף כי הציבור חשוף כיום "להרבה גורואים שמספרים לנו כמה זה פשוט 'לעשות מכה' בבורסה. ואז אנחנו מרגישים פראיירים ורוצים להיכנס להשקעה בשוק. פעם זה השקעה במניית שבבים כמו אנבידיה, לפעמים זה זהב, כל פעם יש סיפור שהוא הכי חם עכשיו. זה נראה המהלך הכי טוב שיש".

אלא שיש תקופות שבהן הבורסה עוברת לירידות. "בשוק ההון הדברים לא תמיד עולים ופתאום מתחילות ירידות. ואז אנשים מוצאים את עצמם בתופעה שונה שבה הם רוצים לברוח מהשוק. הפחד משתלט עליהם, והם בורחים מכל ההשקעות שלהם.

"זה טבעי, משום שאנחנו לצערנו מתוכנתים להפסיד בבורסה. בתור ייצור הישרדותי יש לנו אינסטינקט בעת זיהוי של פחד לקחת צעד אחורה. זה קורה למשל כשאנחנו שומעים רכב שמגיע במהירות אלינו ברחוב. הדחף הוא לקחת צעד אחד אחורה מהכביש. בחיים הדבר הזה מציל אותנו. אלא שהבעיה היא שבשוק ההון, הסיכון אומר גם שיש פוטנציאל לרווח. אולם ברמה הפסיכולוגית מאוד קשה לנו להתמודד עם זה. גם אם עברנו משברים בעבר בשוק ההון".

"הפחד מהפסד גבוה פי שניים מההנאה מיצירת הרווח"

גורן מציין כי מחקרים שנעשו הראו כי "הפחד או הכאב שאנחנו מרגישים בבטן בעת הפסד, הם לא סימטריים לתחושת הסיפור כשאנחנו עושים רווח. הפחד מהפסד גבוה פי שניים מההנאה מיצירת הרווח. לכן צריך לקחת את התובנה הזו ולגזור מזה מה המספר שאיתו ברמה ההסתברותית נצליח להתמיד בהשקעות - והמספר הוא סביב 70%. כלומר, עלינו להשקיע באפיקים שההסתברות בהם לרווח היא 70%".

בשורה התחתונה הוא הציג נתונים שמראים עד כמה ההשקעה בשוק ההון ובמניות משתלמת. "ב-75% מהשנים השוק עולה, כך ב-150 השנים האחרונות. השנים בהם השוק יורד ב-30% ומעלה בהם נדירים יחסית. אבל רובנו לא הולכים להשקיע לעוד 100 שנה. נשאל את עצמנו מה יקרה אם נבדוק את ההשקעה שלנו פעם ביום, פעם בחודש, פעם בשנה - ככל שנסתכל לטווח יותר קצר ההסתברות שנראה הפסד היא גבוהה יותר. אם ב-35% מהמקרים שנביט על תיק ההשקעות שלנו נראה בו הפסד, יהיה לנו קשה להתמודד עם זה פסיכולוגית".

גורן הוסיף כי לבסוף אין תחליף להשקעה במניות. "ברמה העקרונית השאלה היא לא האם לא להשקיע בשוק המניות, אלא איפה להשקיע? לכמה זמן אפשר לא להסתכל על הסכומים שהשקענו? כשחווים הפסדים, יש הטיית התנהגות פסיכולוגית שנקראת 'הטיית העשייה'. משמעותה שמול הפחד יש לנו נטייה להחליט לעשות מעשה. זאת למרות שאנחנו יודעים שעדיף לא לעשות כלום. ולמרות זאת, כשרוב האנשים בסיטואציה של פחד, הם יעשו משהו".

"אם לא נישן טוב בלילה נעשה טעויות"

הוא הזכיר מצב דומה במשחקי כדורגל. כשיש בעיטת עונשין (פנדל), שהיא אירוע סופר מפחיד לשוער, הסטטיסטיקה אומרת שעל השוער להישאר במקום ולא לזוז ואז סיכוי טוב שהבועט יחטיא את הכדור. "הפחד מהקהל ומהסיטואציה גורמת לשוער לעשות מעשה. לרוב השוערים בוחרים לזנק. גם בשוק ההון כשרואים הפסדים, המשקיעים מזנקים. מה שבאמת השוער צריך לעשות זה קצת לנופף עם הידיים. ולכן בשוק ההון כשיש פחד (ונפילות), צריך קצת 'לנופף עם הידיים'. כלומר לקנות או קצת למכור רכיבים מתיק ההשקעות. יש לכך השפעה דרמטית (אם לא מממשים חלק גדול מהתיק, ח"ש). זה קורה גם כשהשווקים עולים. כאשר כולם אופטימיים הם שוכחים את הסיכונים וכשכולם פסימיים הם שוכחים את ההזדמנויות".

גורן סיכם ונתן טיפ למשקיעים בקהל: "תשואות עבר לא מלמדות כלום, אין דבר כזה שמישהו פיצח את המניה או המדד הכי טובים. אם לפני 20 שנה דיברו על השקעה ארוכת שנים במדד הדאו ג'ונס זה היה משום שהציג תשואה היסטורית טובה מאוד. אבל מאז s&p 500 בעשרים שנים שחלפו מאז הוא רשם תשואה טובה בהרבה". לדבריו, עדיף להימנע מתיק תנודתי ומסוכן, אם המשמעות היא שזה יעיק עלינו. "אם אנחנו לא ישנים טוב בלילה זה יגרום לנו לעשות טעויות (בהשקעות). לכן עדיף לישון טוב בלילה מאשר לעשות עוד 1% לשנה. בהשקעות מי שמתמיד - מנצח. ומי שמתמיד זה מי שהצליח לנתח את הפסיכולוגיה מהשקעות בזכות אסטרטגיה נכונה".

