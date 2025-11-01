אחרי חודש וחצי על המדף: בכמה נמכרה דירת 3 חדרים בדרום יפו?

ברחוב ציהתלי 52 ביפו נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 63 מ"ר בקומה שנייה מתוך שלוש, תמורת 2 מיליון שקל. בבניין אין מעלית, הדירה לא משופצת ואין לה חניה. שטח הדירה המקורי קטן יותר, אך בעליה ביטלו מרפסת סגורה שהייתה בה כדי להרחיב אותה.

הדירה עמדה כחודש וחצי על המדף ומחיר השיווק שלה החל ב־2.2 מיליון שקל. לאחר כחודש ירד המחיר ל־2.1 מיליון שקל.

המוכרת ירשה את הדירה והקונים הם זוג מיפו, שאהב את המיקום של הדירה.

דירת 3 חדרים ביפו / צילום: ליאור צילום נכסים

"אזור מבוקש"

לדברי איתמר קורן, מנהל ובעלים של רי/מקס Advantage יפו, שייצגו את שני הצדדים בעסקה, "הדירה עוררה הרבה התעניינות ביחס למצב השוק כרגע בגלל המיקום שלה ובגלל המחיר. מדובר באזור מבוקש שקשה למצוא בו דירות במחירים האלה - קרוב לרכבת הקלה ולמרכז יפו. ראו את הדירה 8־10 מתעניינים, אך רק שניים הגישו הצעות שהיו קרובות למחיר המבוקש.

"המחיר למ"ר בעסקה עומד על כ־33 אלף שקל - שזה קרוב למחירים כרגע בשכונה. על דירות משופצות אפשר לקבל 34 ולפעמים 35 אלף שקל למ"ר.

"האזור של הדירה עובד כרגע התחדשות ויש בו הרבה פוטנציאל. הדיירים בבניין לא חתמו עדיין על הסכם מול יזם אבל יש דיבור ביניהם על התחדשות עירונית.

דירת 3 חדרים ביפו / צילום: ליאור צילום נכסים

"בחודשים האחרונים אנחנו מרגישים התעוררות בביקוש. היתרון של יפו הוא שיש בה נכסים בטווח מחיר רחב מאוד - דירות כמו זאת ב־2 מיליון שקל ונכסי יוקרה ב־10 וגם ב־20 מיליון שקל - ככה שהיא פונה למגוון גדול של קהלים.

"לאחרונה פונים אלינו לקוחות מצפון תל אביב, מהרצליה ומירושלים - אנשים שרוצים לנצל את מצב השוק כדי לרכוש נכס אטרקטיבי. בנוסף מפונים אלינו לא מעט מתעניינים מחו"ל - מארה"ב ומבריטניה אבל שם אני עוד לא יכול לדבר על סגירות. הם מחפשים לרוב נכסים ייחודיים ויקרים בקו ראשון לים. אוהבים את מה שיש ליפו להציע - שילוב של ישן עם חדש, מודרני ועתיק".

את המוכרים ייצג חמידו כבוב ואת הקונים ייצג כמאל אבו דהאוד.

דירת 3 חדרים ביפו / צילום: ליאור צילום נכסים

דירות יד שנייה שנמכרו

נהריה

בשדרות הגעתון, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב קרן היסוד, דירת 5 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 20 מתוך 24, נמכרה ב־2.5 מיליון שקל.

ברחוב הזמיר, דירת 4 חדרים, 115 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־1.47 מיליון שקל.

ברחוב הזמיר, דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־1.31 מיליון שקל.

נס ציונה

ברחוב חיים טפר, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם חניה כפולה, נמכרה ב־3.25 מיליון שקל.

ברחוב הבנים, דירת 3 חדרים, 47 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב־1.76 מיליון שקל.

ברחוב ההסתדרות, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, נמכרה ב־2.72 מיליון שקל.

בית שמש

ברחוב המעפילים במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, נמכרה ב־1.58 מיליון שקל.

ברחוב ברכת אברהם בשכונת בית ומנוחה, דירת 4 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־2.5 מיליון שקל.

ברחוב קרן היסוד במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 115 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, נמכרה ב־2.15 מיליון שקל.

ראשון לציון

ברחוב הקלרנית בנאות אשלים, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־2.59 מיליון שקל.

ברחוב בשארי סעדיה ויוסף בשכונת אברמוביץ, דירת 4 חדרים, 104 מ"ר, בקומה 4 מתוך 13, עם חניה, נמכרה ב־3.05 מיליון שקל.

ברחוב הכורמים בקרית כרמים במערב העיר, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־2.87 מיליון שקל.

אשקלון

ברחוב בלפור בשכונת ברנע, דירת 5 חדרים, 139 מ"ר, בקומה 10 מתוך 13, עם חניה, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

ברחוב הר כנען בנאות ברנע, דירת 4 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 9 מתוך 14, עם חניה, נמכרה ב־1.97 מיליון שקל.

ברחוב ביאליק ברמת בן גוריון, דירת 4 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, נמכרה במיליון שקל.

בשדרות יצחק רבין, דירת 4 חדרים, 151 מ"ר, בקומה 8 מתוך 8, נמכרה ב־2.2 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה.