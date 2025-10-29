ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תן ביס וביימי ישתפו פעולה בתחום ההטבות
תן ביס וביימי ישתפו פעולה בתחום ההטבות

הרציונל מאחורי שיתוף הפעולה הוא להרחיב את אפשרויות הבחירה שעומדות בפני לקוחות הקצה למימוש תקציב התן ביס שלהם • מנכ"ל תן ביס, תומר פפר: "המהלך מהווה שינוי אמיתי בתפיסה של תקציב ההטבות לעובדים"

גלית חתן 18:19
תומר פפר, מנכ''ל תן ביס / צילום: גני רוחלין
תומר פפר, מנכ''ל תן ביס / צילום: גני רוחלין

החברות תן ביס ו-BUYME יוצאות במהלך משותף, שיאפשר לעובדים לממש את תקציב ההסעדה מהמעסיקים גם לרכישת שוברים דיגיטליים בפלטפורמת המתנות והחוויות. לתן ביס יש מאות אלפי משתמשים בחודש, ו-BUYME עובדת מול מיליוני ישראלים ועשרות אלפי חברות.

פרטנר משיקה את פלטפורמת הטלוויזיה החדשה: "פחות לקוחות ינטשו, ונחזור לגייס"

הרציונל מאחורי שיתוף הפעולה הוא להרחיב את אפשרויות הבחירה שעומדות בפני לקוחות הקצה למימוש תקציב התן ביס שלהם. לפי החברה, התקציב החודשי הממוצע לעובד עומד על 1,000 שקל, סכום שלרוב מנוצל על ארוחת צהרים במשלוח, ישיבה במסעדה או קניות בסופרמרקטים (בעיקר בזמן מבצעים בלעדיים).

בחברה הבחינו כי פעמים רבות לעובדים נותרת יתרת תקציב, ולכן הוחלט להרחיב את האפשרויות גם לבתי עסק שהם נון-פוד. כך גם נולד שיתוף הפעולה עם ביימי, שלצד חוויות ומתנות מציעים גם שוברים למותגי אופנה ומוצרי חשמל.

לדברי מנכ"ל תן ביס, תומר פפר, המהלך מהווה "שינוי אמיתי בתפיסה של תקציב ההטבות לעובדים. עד היום הוא היה מזוהה כמעט בלעדית עם אוכל, ועכשיו הוא הופך לעולם שלם של אפשרויות. השותפות עם BUYME מאפשרת לעובדים להשתמש בתקציב שלהם בצורה שמתאימה לחייהם - אם זה ארוחה, מתנה או חוויה, וזה בדיוק החופש שאנחנו רוצים להעניק".