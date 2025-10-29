"עצרת המיליון" נגד הגיוס: אילו רחובות ייחסמו מחר בירושלים?

במשרד התחבורה ובעיריית ירושלים מזהירים מעומסים כבדים מחר (ה') בבירה בעקבות "עצרת המיליון" נגד גיוס חרדים. בהודעה שהוציאו הגופים יחד עם צוות אב לתחבורה בירושלים, הוסבר שכבישים ייחסמו לתנועה, הרכבת הקלה תפעל רק בחלק מהתוואי וקווי האוטובוסים ישובשו. בהודעה ממליצים לבאים לירושלים לצאת ממנה מוקדם ולהתכונן לזמני נסיעה ארוכים במיוחד. גם במשטרה הודיעו על היערכות מיוחדת.

● פרומו לפרויקט המטרו? הקשר בין התקלות ברכבת להנהלה החסרה

● טסלה מנסה לרתום את מירי רגב. המטרה: לבלום העלאת מס

החל מהשעה 12:00 לערך, ועד לסיום העצרת, ייחסם כביש מספר 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים, מאזור מחלף לטרון ועד צומת גבעת שאול. הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1, תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש אשר יכוונו השוטרים לאזורי הורדת נוסעים, דרך צומת גבעת שאול.

לפי המשטרה, תושבי היישובים בואכה ירושלים (שורש, בית מאיר, נווה אילן, מבשרת ציון, הר אדר, אבו גוש, עין רפא ועין נקובא) ועובדים ביישובים אלו, יורשו לעבור בחסימות המשטרתיות רק בהצגת תעודת זהות או תעודת עובד המעידה על כך.

כביש מספר 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים. הכניסה / היציאה מהעיר תתאפשר דרכו.

בתוך העיר ירושלים ייחסמו לתנועה:

● רחוב גבעת שאול יחסם לתנועת כלי רכב ב-2 הכיוונים .

● רחוב יפו ייחסם מרחוב הטורים ועד רחוב ירמיהו בשני הכיוונים .

● מחלף גבעת שאול-רמות ייחסם לכל הכיוונים .

● רחוב בן צבי / הרב שמואל ברוך ייחסם לכיוון הכניסה לעיר .

● שד' שז"ר ייחסם לכיוון מחלף גבעת שאול .

● שד' הרצל ייחסם מצומת רבין לכיוון גשר המיתרים .

● צומת מלכי ישראל - שרי ישראל ייחסם לכיוון כיכר נורדאו ורחוב ירמיהו .

כן נמסר מטעם העירייה ומשרד התחבורה כי ייתכנו עומסים חריגים בקווי האוטובוס והרכבות, וכי בשל החסימות של משטרת התנועה, מומלץ להימנע מנסיעה ברכב פרטי לאזורים אלו. עוד צופים שם פקקים בצירים המובילים לעיר ובמרכזה.

שינויים רבים יחולו בפעילות הרכבת הקלה:

הרכבת הקלה תפעל כרגיל מתחילת השירות ועד השעה 12:00. החל מהשעה 12:00 ועד לסיום האירוע, הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי:

● במקטע הצפוני: בין התחנות נוה יעקב - ועד תחנת הדוידקה

● במקטע הדרומי: בין תחנת הדסה עין כרם ועד תחנת ככר דניה.

כלומר, התחנות מחנה יהודה, הטורים, התחנה המרכזית, קרית משה, והחלוץ ייסגרו לתנועה.

שינויים בקווי האוטובוסים העירוניים וצירים חסומים על ידי משטרת ישראל:

בשל חסימות הכבישים המתוכננות ע"י המשטרה, לא תעבור תחבורה ציבורית בצירים הבאים בין השעות 12:00 ועד לגמר האירוע (צפי משוער 19:30) ויחולו החסימות והשינויים הבאים:

● ציר הכניסה לירושלים במקטע שבין גינות סחרוב לגשר המיתרים יחסם.

● הרחובות הבאים: שז"ר, יפו (באזור התחנה המרכזית), גשר המיתרים, צומת בר אילן, בר אילן, ירמיהו, שרי ישראל, שמגר, מלכי ישראל, ברנדייס, המ"ג, יחזקאל, שטראוס, ישעיהו ייחסמו.

בנוסף, קווי האוטובוסים העירוניים יוסטו לצירים חלופיים וחלק מהקווים יופעלו בשירות מקוצר עד לאזור החסימה ולא ימשיכו את מסלולם מצידו השני. קווים 54 ו89 לא יופעלו כלל.

שינויים במוקדי היציאה וההגעה של קווי האוטובוסים הבין-עירוניים והפרבריים:

● מרבית הקווים המגיעים מכיוון כביש מס' 1 ומכביש 443 ומאזור בקעת הירדן יוסטו לאזור מסוף הארזים.

● הקווים המגיעים מאזור בית שמש ופרוזדור ירושלים יגיעו עד הר הרצל או מסוף הרטום.

● קווי בנימין ומעלה אדומים יגיעו עד גבעת התחמושת

● קווי גוש עציון, קרית ארבע וצור הדסה יגיעו עד אזור מלחה

● קווי מבשרת יופנו לכביש 16 ויגיעו עד לאזור הסינמה סיטי

● קווי מודיעין עילית יגיעו עד אזור מסוף הרטום

● קווי מביתר עילית יגיעו עד מסוף הרטום וגבעת התחמושת

● לא יתקיימו תגבורים יזומים של קווים פרבריים ובינעירוניים. רכבת ישראל תפעל על פי הנוהל הקבוע באירועים המוניים למניעת עומסים בתחנות הרכבת.