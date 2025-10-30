נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפק הלילה (בין רביעי לחמישי) מספר הצהרות חסרות תקדים בדרום קוריאה, שם פגש את נשיא סין שי ג'ינגפינג. דקות לפני המפגש, הכריז טראמפ שהורה למשרד המלחמה האמריקאי להתחיל ניסויים בנשק גרעיני - לראשונה מזה 33 שנים. הנשיא האמריקאי גם אמר לכתבים כי "אולי היום נחתום על הסכם סחר (עם סין)".

● המנצח המסתמן בבחירות בהולנד: "על ישראל להפסיק להרעיב ולהרוג חפים מפשע"

● בלעדי | 100 בקשות פירוק ביום: חברות הארנק במרוץ לניצול הטבת המס לפני שתיגמר

"לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת בעולם", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, "Truth Social". "הדבר הזה הושלם, יחד עם עדכון וחידוש מלאי הנשקים, במהלך הכהונה הראשונה שלי. בגלל הכוח ההרסני הלא ייאמן של הנשק, שנאתי את זה, אבל לא הייתה לי שום ברירה", כתב הנשיא.

"רוסיה במקום השני, סין רחוקה אמנם אבל במקום השלישי, ותוך 5 שנים תשתווה במספרה. בעקבות תוכניות הגרעין של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה האמריקאי להתחיל ולבחון את הנשקים שלנו, בסדר גודל דומה של בחינות", הצהיר טראמפ וחתם את הודעתו באמירה ברורה: "התהליך הזה יחל באופן מיידי".

למרות ההצהרה: הגרף שטוען - ארה"ב רק במקום השני במלאי ראשי הנפץ הגרעיניים

בנוסף להצהרה של הנשיא האמריקאי בנושא הגרעין של מדינתו, טראמפ הודיע שנתן אישור לדרום קוריאה לבנות צוללת גרעינית על חופי ארצות הברית. ההצהרה הדרמטית של הנשיא האמריקאי בנושא הגרעין של מדינתו הגיע לאחר שנשיא רוסיה פוטין הודיע על "ניסוי מוצלח" שערכה מדינתו במערכת "פוסידון". מדובר במערכת נשק מתקדמת תת-ימית, שמופעלת על ידי מנוע גרעיני ועליה ניתן להרכיב ראש נפץ גרעיני לצורכי תקיפה.

Le président Vladimir Vladimirovitch Poutine annonce que la terrifiante torpille Poséidon, équipée d'une charge nucléaire de plusieurs dizaines de mégatonnes et navigant à la vitesse de 200 kmh, sera propulsée par un réacteur nucléaire qui lui conférera une autonomie illimitée. pic.twitter.com/XroO7bHBL6 - Rémi Philiponet 刚刚 (@remi_philiponet) October 29, 2025

האיום של טראמפ, במידה ויתממש, ישבור רצף של 33 שנים שבהם ארה"ב לא קיימה ניסויים מסוג זה. הניסוי הגרעיני האחרון שערכה ארה"ב היה ב-23 בספטמבר 1992 בנוואדה. האמירה שהניסויים האמריקאים יתרחשו "באופן שוויוני", כלומר ביחס לסין ורוסיה, היא שנויה במחלוקת, לאור העובדה שסין לא ביצעה אף ניסוי גרעיני מאז שנת 1996, ורוסיה לא עשתה ניסוי בנשק גרעיני משנת 1990.

הדוחות האחרונים מיוני 2025 של מכון סטוקהולם לשלום, שמנסה לנטר את המידע הגלובלי בנושא נשק גרעיני ופדרציית המדענים האמריקאית, שמבצעת ניתוח צבאי עצמאי בנושא המעקב אחר חימוש הגרעין מצביעים על מספרים שונים מאלו שבהם התגאה הנשיא טראמפ.

לפי הדוחות, לרוסיה יש בין 5,400 ל-5,600 ראשי נפץ גרעיניים, בעוד שלאמריקאים יש כ-5,000 עד 5,200 ראשים. לסין, שנמצאת הרחק מאחור ישנם כ-500 עד 600 ראשי נפץ גרעיניים לפי אותן ההערכות. באופן כללי, המספר הקרוב ביותר למציאות בנושא ראשי הנפץ שנמצאים בעולם עומד על 12,241, כאשר 9,614 מתוכם נמצאים במלאי צבאי וזמין לשימוש.

פורסם לראשונה ב-N12