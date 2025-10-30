ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם טראמפ: "הנחיתי את הפנטגון להתחיל בניסויים גרעיניים"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ניסוי גרעיני

טקטיקת הפחדה? הנשיא טראמפ: "הנחיתי את הפנטגון להתחיל בניסויים גרעיניים באופן מיידי"

הנשיא האמריקאי סיפק הצהרה חסרת תקדים ועשוי לשבור רצף של 33 שנים • "לארה"ב יש הכי הרבה נשק גרעיני בעולם, זה הושג עוד בכהונה הקודמת שלי", כתב הנשיא והדגיש: "בתוך 5 שנים סין תשתווה לרוסיה בכמות הנשק הגרעיני" • דקות לאחר ההצהרה הדרמטית: טראמפ נפגש עם נשיא סין בדרום קוריאה

אסף רוזנצוייג, N12 06:56
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Jacquelyn Martin
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Jacquelyn Martin

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפק הלילה (בין רביעי לחמישי) מספר הצהרות חסרות תקדים בדרום קוריאה, שם פגש את נשיא סין שי ג'ינגפינג. דקות לפני המפגש, הכריז טראמפ שהורה למשרד המלחמה האמריקאי להתחיל ניסויים בנשק גרעיני - לראשונה מזה 33 שנים. הנשיא האמריקאי גם אמר לכתבים כי "אולי היום נחתום על הסכם סחר (עם סין)".

המנצח המסתמן בבחירות בהולנד: "על ישראל להפסיק להרעיב ולהרוג חפים מפשע"
בלעדי | 100 בקשות פירוק ביום: חברות הארנק במרוץ לניצול הטבת המס לפני שתיגמר

"לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת בעולם", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, "Truth Social". "הדבר הזה הושלם, יחד עם עדכון וחידוש מלאי הנשקים, במהלך הכהונה הראשונה שלי. בגלל הכוח ההרסני הלא ייאמן של הנשק, שנאתי את זה, אבל לא הייתה לי שום ברירה", כתב הנשיא.

"רוסיה במקום השני, סין רחוקה אמנם אבל במקום השלישי, ותוך 5 שנים תשתווה במספרה. בעקבות תוכניות הגרעין של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה האמריקאי להתחיל ולבחון את הנשקים שלנו, בסדר גודל דומה של בחינות", הצהיר טראמפ וחתם את הודעתו באמירה ברורה: "התהליך הזה יחל באופן מיידי".

למרות ההצהרה: הגרף שטוען - ארה"ב רק במקום השני במלאי ראשי הנפץ הגרעיניים

בנוסף להצהרה של הנשיא האמריקאי בנושא הגרעין של מדינתו, טראמפ הודיע שנתן אישור לדרום קוריאה לבנות צוללת גרעינית על חופי ארצות הברית. ההצהרה הדרמטית של הנשיא האמריקאי בנושא הגרעין של מדינתו הגיע לאחר שנשיא רוסיה פוטין הודיע על "ניסוי מוצלח" שערכה מדינתו במערכת "פוסידון". מדובר במערכת נשק מתקדמת תת-ימית, שמופעלת על ידי מנוע גרעיני ועליה ניתן להרכיב ראש נפץ גרעיני לצורכי תקיפה.

האיום של טראמפ, במידה ויתממש, ישבור רצף של 33 שנים שבהם ארה"ב לא קיימה ניסויים מסוג זה. הניסוי הגרעיני האחרון שערכה ארה"ב היה ב-23 בספטמבר 1992 בנוואדה. האמירה שהניסויים האמריקאים יתרחשו "באופן שוויוני", כלומר ביחס לסין ורוסיה, היא שנויה במחלוקת, לאור העובדה שסין לא ביצעה אף ניסוי גרעיני מאז שנת 1996, ורוסיה לא עשתה ניסוי בנשק גרעיני משנת 1990.

הדוחות האחרונים מיוני 2025 של מכון סטוקהולם לשלום, שמנסה לנטר את המידע הגלובלי בנושא נשק גרעיני ופדרציית המדענים האמריקאית, שמבצעת ניתוח צבאי עצמאי בנושא המעקב אחר חימוש הגרעין מצביעים על מספרים שונים מאלו שבהם התגאה הנשיא טראמפ.

לפי הדוחות, לרוסיה יש בין 5,400 ל-5,600 ראשי נפץ גרעיניים, בעוד שלאמריקאים יש כ-5,000 עד 5,200 ראשים. לסין, שנמצאת הרחק מאחור ישנם כ-500 עד 600 ראשי נפץ גרעיניים לפי אותן ההערכות. באופן כללי, המספר הקרוב ביותר למציאות בנושא ראשי הנפץ שנמצאים בעולם עומד על 12,241, כאשר 9,614 מתוכם נמצאים במלאי צבאי וזמין לשימוש.

פורסם לראשונה ב-N12