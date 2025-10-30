מנכ"ל בנק ירושלים: "עד שלא יהיה אירוע משמעותי כמו הורדה דרסטית של הריבית או נורמליזציה, נמשיך לדשדש"

"אנחנו במצב ביניים ולא ברור לאן הולכים", אמר מנכ"ל בנק ירושלים יאיר קפלן בכנס ההשקעות של גלובס, והביע חשש ממיתון ● בנוסף, לדבריו, יש כיום הזדמנות היסטורית לאפשר לאנשים בישראל לגור בדירות בשכירות מוסדית, כפי שמתרחש במדינות רבות בעולם ● ומה הבעיה העיקרית לדעתו?