המשנה למנכ"ל בנק ירושלים: "התיק של הבן שלי עשה 50% בכמה חודשים, הגיע הזמן להקטין סיכונים"

בכנס ההשקעות של גלובס, ענה פאנל של מומחים על השאלות הבוערות בשוק ההון בעת הזו ● ארז מגדלי ממגדל: "ישראל לא יקרה ביחס לשווקים אחרים בעולם, ומחזיקה בפוטנציאל לשיפור נוסף בפרמיית הסיכון"; משה עומר, המשנה למנכ"ל בנק ירושלים: "זה זמן מעולה להיות אקטיבי ולהפחית סיכונים"; רונית הראל בן זאב, מנכ"לית S&P מעלות: "היכולת של זוג צעיר לקנות דירה היא יותר נמוכה מבעבר"; אמיר כהנוביץ', המשנה למנכ"ל פרופיט: "בישראל יש דמוגרפיה חיובית שמבטיחה שתמיד יהיו אנשים שיגורו בבית"