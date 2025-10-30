חברת תוכנת העיצוב פיגמה (Figma), הענקית האמריקאית שמתחרה באדובי ונסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-25 מיליארד דולר, נכנסת לראשונה לפעילות בישראל על-ידי רכישת החברה הישראלית הקטנה וויבי (Weavy), שנוסדה רק לפני שנה על-ידי יוצאי פייבר. היקף העסקה לא פורסם, אך הוא מוערך ב-200-150 מיליון דולר, תשואה גבוהה עבור המשקיעים בחברה - הקרנות אנטרי קפיטל, דיזיינר פאנד, פאונדר קולקטיב, ומייסד פייבר מיכה קאופמן. לפי PitchBook, אלה השקיעו בחברה הישראלית סיבוב סיד של 4 מיליון דולר בלבד לפי שווי חברה של כ-13 מיליון דולר רק בחודש יוני האחרון. פיגמה סירבה להתייחס לנושאים כספיים הכרוכים בעסקה.

מעורבותו של מיכה קאופמן כמשקיע איננה מקרית: החברה כאמור נוסדה בידי יוצאי פייבר, ליאור אלבק, לשעבר מנהל תחום נותני השירות בשוק הדיגיטלי של פייבר, ובכירים נוספים מהחברה דוגמת יונתן אלומות, יונתן גור-זאב ואיתי שיף. וויבי פיתחה מערכת שמאפשרת ליצור מיתוג ועיצוב משלב ההגדרה ועד שלב הקמפיינים הפרסומיים בתוך דקות, והכל באמצעות שאילתות (פרומפטים) ויכולות בינה מלאכותית יוצרת. המערכת מאפשרת למנהלי שיווק או מעצבים בחברות לנסח אסטרטגיית מיתוג טקסטואלית, ואחר כך לממש אותה לקמפיינים הכוללים תמונות מעוצבות באיכות גבוהה, עד שלב ההפצה ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט. לדבריהם "החזון נועד לבנות את הכלי המתאים ביותר לעבודה מקצועית עם בינה מלאכותית יוצרת (GenAI) לא כדי להחליף את היצירתיות האנושית אלא כדי להעצים אותה. הגישה הזאת, ששמה במרכז תהליך היצירה עם AI את האדם היוצר, משכה במהירות קהילה גלובלית הולכת וגדלה של יוצרים עצמאיים - מעצבים, אדריכלים, משווקים, אמני הנפשה ואפקטים מיוחדים - וגם צוותים מחברות פורצ'ן 100". על-פי ההערכה, בין לקוחות החברה אנבידיה ו-WIX הישראלית.

שימוש ושילוב במודלי AI

"כלי AI מאפשרים היום יצירה של מדיה בקנה-מידה גדול ובקלות רבה, אך הם מוגבלים ביכולות השליטה והדיוק שלהם", נמסר מהחברה. "וויבי מגשרת על הפער הזה באמצעות השילוב של מודלי AI רבים, כמו Seedance, Flux, Runway ו-Sora, ושל כלי עריכה אנושית-ידנית. היא מאפשרת למשתמשים ליצור ולערוך מדיה - תמונות, מודלי תלת-ממד, סרטי וידאו וקובצי סאונד - במקום אחד, למפות כל שלב בתהליך היצירה ולהפוך עבודה יצירתית למכונה שאפשר להשתמש בה שוב ושוב. החברה התבלטה בזכות ההתמקדות שלה בבניית תהליכי עבודה (workflows). על רקע הצפת השוק בתוכן המיוצר באופן אוטומטי, מהיר ואקראי, וויבי - המאפשרת סקייל ושליטה יצירתית - נהפכה למוצר המועדף על אנשי יצירה וטכנולוגיה ועל צוותי עיצוב המחפשים דיוק ושליטה".

מדובר ברכישה קטנה אומנם של חברה המונה פחות מ-20 איש, אך היא תהפוך לראש החץ של פיגמה בישראל, שמעוניינת גם להתרחב בפעילותה בתל אביב בדגש על תחום ה-AI. דובר פיגמה מסר לגלובס כי "יש לנו כל-כך הרבה רעיונות למה שנוכל לבנות בהמשך. אנו נרגשים להמשיך לתמוך ולהגדיל את צוות וויבי, בכל מקום שבו הם מוצאים כישרונות גדולים להוסיף לצוות. זה כולל את תל אביב, שם הם כבר בנו מומנטום מדהים, כמו גם ברחבי העולם. אומנם אין לנו תוכניות גיוס ספציפיות לשתף, אבל אנחנו מקדמים בברכה את כל צוות וויבי ובהמשך, המטרה שלנו היא להעצים ולתמוך בצוות כשהם הופכים לחלק מפיגמה, מגדילים את המוצר והצוות שלהם".

אתגרה את אדובי עם תוכנת עיצוב

פיגמה הייתה חברה אלמונית עד לפני תחילת העשור והיא צמחה בבת אחת כמי שמאתגרת את אדובי עם תוכנת העיצוב שפיתחה, שהפכה לפופולרית במיוחד בחברות הייטק לתכנון ממשקי משתמש (UI/UX) ואבות טיפוס ויזואליים של אתרים ותוכנות. החברה מאפשרת למעצבים לדמות את כל המסכים הנדרשים באתר, אפליקציה או שירות דיגיטלי כלשהו, להראות את רצף המסכים המוצג בכל פעולה ולהציג תמונת עדכנית של התוצאה הסופית עבור מתכנתים ומנהלי מוצר. החברה מאותגרת, כמו כל חברות העיצוב, על-ידי הבינה המלאכותית וטרנד ה"ווייב קודינג" המאפשר לכל אחד לבנות אפליקציות בתוך דקות - ומאז ההנפקה בחודש אוגוסט ירדה המניה בכ-40%. לאחר שאדובי נאלצה לבטל את רכישת פיגמה ב-2023 תמורת 20 מיליארד דולר, היא יצאה להנפקה מוקדם יותר השנה בשווי של כ-19 מיליון, וצמחה תוך ימים לשווי אסטרונומי של 58 מיליארד דולר. אלא שמאז אוגוסט, המנייה, כאמור, צנחה ובחודשים האחרונים היא מתייצבת סביב מחיר שמשקף לחברה שווי של 25 מיליארד דולר.

עוד בטרם הרכישה, הציגה פיגמה אפשרויות בינה מלאכותית יוצרת בממשק - באמצעות המוצר Figma Make, המופעל על-ידי בינה מלאכותית. פיגמה מאפשרת למשתמשים להפוך רעיונות ועיצובים לאבות טיפוס פונקציונליים או לחלופין גם לרמת האפליקציות והתוכנות באמצעות הנחיות בשפה טבעית. מלבד תכונת ה"ווייב קודינג", מאפשרת פיגמה יצירה ועריכה של תמונות באמצעות פקודות טקסט, ועריכת מלל מבוסס על שפה טבעית. עם זאת, עם וויבי, טוענים בפיגמה, "ייפתח עולם חדש של אפשרויות - צוותים יוכלו ליצור ולחדד נכס ויזואלי כלשהו ולהביא אותו לכל מקום בפיגמה. אנחנו בונים מנוע יצירה מקצה לקצה עבור נכסים דיגיטליים מכל הסוגים - תמונות, תלת מימד, וידאו ועוד מוצרים - במקום אחד. במקביל נלמד מהקהילה של וויבי - בכלל זה אמני אפקטים, אדריכלים, יוצרי סרטים - אך וויבי תמשיך לפעול כפלטפורמה נפרדת ובהמשך היא צפויה להיטמע בתוך המוצר שלנו".