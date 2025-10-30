OpenAI מתכוננת להנפקת ענק לפי שווי של עד טריליון דולר

OpenAI, ענקית הבינה המלאכותית ומי שאחראית להביא לעולם את ChatGPT, החלה להניח את התשתית לקראת הנפקה ציבורית בוול סטריט, כך לפי דיווח ברויטרס - מהלך שעשוי להעריך את החברה בשווי של עד טריליון דולר.

לפי הדיווח, החברה שוקלת להגיש טיוטת תשקיף לרגולטורים כבר במחצית השנייה של 2026, אם כי חלק מהיועצים סבורים כי ההנפקה עשויה לצאת לפועל כבר לקראת סוף אותה שנה. עם זאת, בכירים בחברה, בהם סמנכ"לית הכספים שרה פריאר, הזכירו גם את שנת 2027 כאופק אפשרי.

ב-OpenAI מדגישים כי "הנפקה אינה במוקד" בשלב זה, וכי העדיפות היא בנייה של עסק יציב והתקדמות לקראת מימוש חזון ה-GAI. ההערכות בשוק מצביעות על אפשרות של גיוס 60 מיליארד דולר לפחות, סכום שעשוי אף לגדול בהתאם לתנאי השוק וצמיחת החברה.

המהלך מגיע לאחר שינוי מבני משמעותי שבוצע ב-OpenAI בימים האחרונים, המחזיקה כיום, לאחר שינוי סופי של מבנה הבעלות, בכ-27% מהחברה אחרי שהשקיעה בה כ-13 מיליארד דולר - שינוי אשר יהפוך את גיוסי ההון ליעילים יותר.

"הנתיב הסביר ביותר"

במקביל, OpenAI רושמת האצה בנתוני ההכנסות: על-פי המקורות, הקצב השנתי של ההכנסות צפוי להגיע לכ-20 מיליארד דולר עד סוף השנה, אך בצד זה ההפסדים גם הולכים וגדלים, על רקע השקעות עצומות בתשתיות AI.

מנכ"ל OpenAI סם אלטמן אמר השבוע כי "הנפקה היא ככל הנראה הנתיב הסביר ביותר עבורנו, בשל צורכי ההון העצומים הצפויים בעתיד".

עבור המשקיעים, בהם סופטבנק, Thrive Capital ו-MGX מאבו דאבי, הנפקה מוצלחת תהווה נקודת ציון משמעותית במיוחד ותציב את OpenAI כשחקנית הראשונה מהדור הנוכחי של AI המאיימת על הקאנון של וול סטריט.

במקביל, כך לפי רויטרס, הזינוק בשוויה של אנבידיה וגל ההנפקות של חברות AI בענן, בהן הנפקת CoreWeave, מסמנים כי השוק נכון לקבל את הענקית הבאה.

אם OpenAI אכן תגיע לשוק לפי שווי הקרוב לטריליון דולר, היא עשויה להיכנס להיסטוריה כאחת ההנפקות הגדולות ביותר שנראו בוול סטריט, ולהפוך את הבינה המלאכותית לא רק לטכנולוגיה שמשנה את העולם - אלא גם לאחד מסיפורי ההון הדרמטיים של העשור.