שוק ה־AI רותח: סם אלטמן מכוון לבטן הרכה של גוגל. איך היא מגיבה?

חברות הבינה המלאכותית ממשיכות למצוא דרכים להתחרות אחת בשנייה. הן מפתחות מודלים חדשים ויכולות מתקדמות כדי לספק לצרכן את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ואת החוויה הטובה ביותר שניתן. בחודשים האחרונים נפוצו שמועות והערכות כי החברות השונות מנסות לייצר תחרות לשחקניות דומיננטיות בשוק בסגמנטים שונים - לאנבידיה בסקטור השבבים, וכן לגוגל לדפדפן הדומיננטי שלה, כרום בעולם החיפוש.

● איך הצליחה אישה אחת לזכות במאה אלף דולר בלוטו, בעזרת ChatGPT

● המוצר החדש שמשיקה OpenAI ומספק לגוגל סיבה לדאגה

השבוע, OpenAI השיקה דפדפן חדש בשם ChatGPT Atlas שמופעל על ידי בינה מלאכותית. הרעיון מאחוריו: לקחת את כל הפיצ'רים המוכרים מעולם הדפדפנים, דרך כרטיסיות, היסטוריה וסימניות, ולצרף לכל אלה בינה מלאכותית וסוכנים אישיים. כך לדוגמה, לצד כל עמוד אינטרנט שתפתחו, הצ'אטבוט ChatGPT יופיע בצד המסך וניתן יהיה לבקש ממנו סיכומים, לשאול שאלות או אפילו לבצע משימות שלמות. אחת הבשורות המרכזיות שמביא אטלס הוא 'מצב סוכן', משמע - הצ'אט יוכל לבצע פעולות עבור משתמשים בלי התערבות אקטיבית שלהם - למשל הזמנות טיסות, קניות או עריכת מסמכים.

הבשורה היא הסוכן

אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומנהל קהילתMachine and Deep Learning Israel, קהילת הבינה המלאכותית הגדולה בישראל, מסביר לגלובס כי "ההחלטה של OpenAI להשיק דפדפן חדש הגיעה בעקבות הרצון להשיג נתח שוק הרבה יותר גדול. בחברה רואים שהם תלויים בארגונים אחרים בהפצה, אם זה דפדפן כרום כדי לרוץ עם ChatGPT, ובין אם זה חנות האפליקציות. כלומר הם מעוניינים בבעלות יותר טובה עם גישה למשתמשים".

גם הוא מסכים כי הבשורה הגדולה של אטלס היא "מצב סוכן". "היכולת של OpenAI לאפשר לדפדפן לפעול בפני עצמו תסייע מאוד למשתמשים. יש פה בוננזה לאתרים של בינה מלאכותית ומודלי שפה גדולים, שוק שלם של אתרים שיתקשרו עם הסוכנים הללו, יהיו מיועדים עבורם ויטפלו במשימות".

במובן הזה, OpenAI מעוניינים לבנות מחדש את אופן השימוש בדפדפנים. סם אלטמן, המנכ"ל, כבר אמר בעבר שבינה מלאכותית "מייצגת הזדמנות נדירה של פעם בעשור לחשוב מחדש על מה יכול להיות דפדפן". עם השקת אטלס, OpenAI, למעשה, שמה את עצמה כמתחרה דומיננטית לכרום של גוגל ואף ל־Perplexity שהשיקה את Comet. שתי האחרונות שילבו את יכולות הבינה המלאכותית שלהן בדפדפנים שלהן. גוגל, מצידה, אף הטמיעה את Gemini עמוק יותר. יצויין כי לאחר השקת אטלס, מניית גוגל ירדה בכ־2%.

הרגלים לא משתנים מהר

על פי נתוני statcounter שעוקבים אחרי נתח שוק שירותי האינטרנט, כרום של גוגל מחזיק היום מעל ל־70% מנתח השוק של דפדפני האינטרנט בעולם; ספארי של אפל עם כ־14%, בעוד ש־Edge של מיקרוסופט זוכה לכ־4%. דפדפנים כמו פיירפוקס או אופרה מחזיקים כ־2% נכון לספטמבר 2025.

דפדפן ChatGPT Atlas / צילום: צילום מסך

השקת אטלס עשויה לשנות מקצה לקצה את שוק הדפדפנים. אם OpenAI תצליח לשכנע את הצרכנים שבינה המלאכותית היא בגדר חובה עבור כל חיפוש ושימוש בדפדפן, היא תוכל להתחרות בכרום של גוגל, שמן הסתם תאבד נתח שוק. אולם חשוב לציין כי לפי נתוני statcounter, על אף השקת מודלי בינה מלאכותית כמו ChatGPT וכן ־Gemini של גוגל עצמה, עדיין נתח השוק של מנוע החיפוש גוגל שומר על דומיננטיות של כ־90% בשוק, נתון דומה לזה מהשנים האחרונות לפי גוף המחקר.

ד"ר גל יעבץ מהמחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן, מסביר לגלובס כי "OpenAI רצה בכל כך הרבה כיוונים. אפשר להבין אותם, על פי כל הניתוחים וההערכות, החברה עדיין מפסידה כסף באופן חסר תקדים, והם מכינים ובונים את השטח". לדבריו, "זאת אסטרטגיה מבריקה של רגל בדלת. קודם כל בואו תשתמשו בצ'אט, בעוזר הקולי, ברכישות דרך היישומים ולאחר מכן תצטרכו לשלם כדי ליהנות מהחוויה המלאה ולא המצומצמת. כבר היום רבים מאיתנו חשים תלות אמיתית במוצרים שמפתחת החברה".

האם לדעתו בגוגל צריכים לדאוג? "לא הייתי ממהר להספיד את כרום. אנשים מחפשים נוחות והרגל. אבל כמו שראינו שיש מעבר משימוש במנועי חיפוש לשימוש ב־LLM (מודל שפה, נ.ט), כך גם השימוש בדפדפנים ילך ויתפוס נתח שוק שיגדל".

אליאבייב מסכים שמוקדם להספיד את כרום ומסביר: "לפעמים אפשר לזנב וליצור הפתעה, אבל לגוגל הרבה יותר קל להכניס יכולות בינה מלאכותית מאשר ל־OpenAI להעביר משתמשים לאטלס".

ככל ש־OpenAI תצליח למשוך יותר משתמשים ולייצר עוד מידע עליהם, היא תוכל להתחרות בגוגל גם בפרמטר ההתאמה האישית. בחברה מבטיחים שהדפדפן ילמד משתמשים ויידע להציע חוויה אישית יותר, כלומר בדיוק מה שגוגל יודעת לעשות בעזרת המידע שנאסף על המשתמשים.

התשובה של גוגל בדרך

במקביל להשקה החגיגית של OpenAI, גוגל לא נותרה חייבת. ענקית החיפוש היא אחת המשקיעות המובילות ב־Anthropic, חברת הבינה המלאכותית המתחרה ב־OpenAI, ומשם הגיעה כותרת משמעותית. על פי דיווח בבלומברג, Anthropic, בעלי Claude, מנהלת דיונים עם גוגל על עסקה שתספק לה כוח מחשוב נוסף בשווי של עשרות טריליוני דולרים. בדיווח נכתב כי העסקה לא סוכמה סופית, אבל היא כוללת את שירותי מחשוב הענן של גוגל לחברת הבינה המלאכותית. היא תאפשר לה להשתמש במעבדי Tensor של גוגל, שבבים עצמאיים שפיתחה במיוחד כדי להתמודד עם עומס עבודה של למידת מכונה.

אמנם השיחות בין הצדדים עדיין בשלבים מוקדמים ודבר לא סגור, אך מניית גוגל זינקה במסחר המאוחר בכ־3.5%. המהלך נועד, מן הסתם, להפוך את Anthropic למתחרה דומיננטית יותר מול OpenAI - שנהנית מתמיכה משמעותית ממיקרוסופט כמשקיעה. במובנים רבים, גוגל ומיקרוסופט מתחרות דרך שתי חברות הבינה המלאכותית. עסקה כזו ממשיכה להכתיב את אותו הטון במערכת היחסים בין הענקיות, ורובד נוסף שלה הוא המאבק בין OpenAI ל־Anthropic על אספקת מודל הבינה המלאכותית הטוב ביותר למשתמשים.