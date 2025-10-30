"ג'קו סטריט": מסעדה שמדברת ירושלמית שוטפת - באוכל ובאווירה

על ג'קו סטריט שף: זכאי חוגה

סוג מטבח: ירושלמי

כשר: כן

עיצוב המסעדה: "סטודיו הופה" של גלעד זעפרני

סוג תפריט: ערב

כמה מנות בתפריט: 27

טווח מחירים: 238-44 שקלים למנה

כתובת: אגריפס 74 ירושלים

טלפון: 02-5817178

שעות הפתיחה: ראשון-חמישי: 24:00-18:00; שבת: מ-21:00

צריך להזמין מראש: כן

ג'קו סטריט היא מסעדת שף ירושלמית ברחוב אגריפס, בשוק מחנה יהודה. את המסעדה פתחו ב-2012 שני חברי ילדות, ילידי העיר: השף זכאי חוג'ה ואיש חיי הלילה רפי רביבו; בבעלותם גם מסעדה אסייתית בשכונת בקעה, "סופר המזרח", ובקרוב הם ישיקו את "גן הוורדים" בגן הוורדים המשודרג שבלב קרית הממשלה - פרויקט ענקי הכולל בית קפה, פיצרייה, בר קוקטיילים ומסעדה. ג'קו הכשרה, שהתברגה בעשירייה הפותחת של המסעדות הטובות בעיר, הופכת אוכל ביתי לעילי, ונעה בטבעיות על הציר שבין מסעדת שף לטברנה שמחה, עם מוזיקה ישראלית עכשווית מעמדת הדי.ג'יי שמעלה אורחים על השולחנות.

● טוקיו בתל אביב: "אסא" היא חגיגת אוכל עכשווית ואנרגטית

● מהים לצלחת: הרפורמה שעומדת לשנות את מחירי הדגים בארץ

למה בחרנו בה

יש מקומות בודדים בעולם שבהם אפשר לאכול את האוכל שמוגש בג'קו, מסעדה שמדברת ירושלמית שוטפת - באוכל ובאווירה. האוכל של חוג'ה משקף את הבית שבו הוא גדל (כורדי מצד אבא, טריפוליטאי מצד אמא, מרוקאי מצד רביבו) ואת המקום, על כל מורכבותו. מנות כמו ריזוטו כורדי, סשימי בית צפאפא, פריקסה טוניסאי, קובה סיסקה עם כבד אווז, סביצ'ה דג ים על גספצ'ו ערבי ושיפוד דג על פלפלים מרוקאיים. זכאי לוקח מאכלים שאוכלים כמעט בכל בית ירושלמי ומעניק להם אינטרפרטציה עכשווית, של שף. הוא יוצא מהמסורת שלו ומערבב אותה עם מסורות זרות (איטליה, תאילנד, ספרד) - והחיבורים עובדים. תוסיפו לזה קהל הטרוגני - אמריקאים, פוליטיקאים, תל אביבים, משפחות ירושלמיות מכל קצוות הקשת (איזה קהל יפה יש פה) - ואת הפלייליסט העברי השמח שמתנגן בעוצמות (מליאור נרקיס ועד רביד פלוטניק) וגם אתם תישבו בקסמה.

ביו שף

זכאי חוג'ה, 41, נולד בירושלים ומתגורר בה עם אשתו ושני ילדיהם. אביו היה סוחר דגים בשוק מחנה יהודה. "לימודים לא היו הצד החזק שלי, תמיד הייתי תלמיד בינוני עם פוטנציאל. מגיל 16 עבדתי עם אבא בשוק, עשיתי משלוחים, גם בצבא. לקראת השחרור אמרתי לאבא שאני רוצה להתקדם בעסק. הוא פיטר אותי באותה שנייה. אמר לי, 'אני אמות ואתה לא תעבוד בדגים, אין עבודה מסריחה כזאת, לך תמצא את עצמך'. שאלתי את עצמי מה מעניין אותי. בצבא יצא לי לעזור קצת לחברים במטבח, והאווירה הדליקה אותי. חבר אמר לי 'לך ללמוד בישול', והלכתי. כשסיימתי את הלימודים במכללת הדסה התחלתי מסלול". הוא עשה סטאז' ב"קנלה", מסעדת השף של מרקוס מרקוביץ', שבה עבד גם אורי נבון (מחניודה), "כולם יוצאי רפי כהן", אומר חוג'ה. אחרי שנתיים בקנלה עבד קצת ב"קפה קדוש" ועשה סיבוב אצל כמה שפים נוספים בעיר, אבל כל הזמן הזה חלם עם רביבו, אז יחצ"ן מועדונים, לפתוח מסעדת שף אחרת, עם אווירה, "בלי מפות אבל עם ידע ושירות של מפות".

ב-2012 ג'קו סטריט נפתחה ברחוב השקמה, מקום קטן עם 50 מקומות ישיבה. "כשבחמישי שני הסיטים היו מלאים והייתה רשימת המתנה של 200 איש, הבנו שצריכים לעבור דירה. אלוהים אהב אותנו ומצאנו מקום ליד, ברחוב אגריפס, עם 100 מקומות ישיבה. אחרי 5-6 שנים שוב נהייתה רשימת המתנה, הפעם של אלף איש. לא האמנו. לקחנו את כל הכסף שחסכנו, שמנו אותו בנכס הזה - והתרחבנו". תוך כדי השיפוץ והמלחמה הם פתחו את "סופר המזרח". כל המסעדות של השניים כשרות. "זה מה שאני מכיר מהבית", הוא אומר, "וכל דבר אחר זר לי".

מנת הדגל

● רביולי חמוסטה

חכמה, נהדרת ואולטרה מקומית. הרביולי חמוסטה של חוג'ה, פרשנות לקובה חמוסטה כורדית (מרק ירוק, חמוץ ורענן עם קובה סולת ממולאת "סיסקה", בשר מבושל), היא חלון הראווה של המסעדה והדרך הטובה ביותר לספר את הסיפור שלה, שלו ואולי של העיר כולה. לא סתם היא זכתה ב-2020 בתואר "מנת העשור" על ידי מקומון "כל העיר". בגרסה של חוג'ה, במקום קובה סולת צפים במרק חמוסטה ארבעה כיסוני רביולי עדינים וטובים ממולאים בסיסקה (המנות בג'קו נדיבות מאוד). החיבור המוצלח שבין המטבח האיטלקי לכורדי בא לידי ביטוי גם במנת הריזוטו חמוסטה - ריזוטו בלי טיפת חמאה, עם מלא עשבים ירוקים, לימון ושמן זית. שתי מנות חובה.

מנת האינסטגרם

● סשימי בית צפאפא

בית צפאפא היא שכונה ערבית הגובלת בשכונת קטמון, שבה התגוררו הסבים של חוג'ה ו"עדיין מתגוררת השושלת, אנחנו שתולים בקטמון חזק", הוא צוחק. "כילדים היינו הולכים לשם כל שבת. בגבול של קטמון ובית צפאפא יש מכולת, 'חמדי'. 95% מהלקוחות הם יהודים. הוא הראשון שיש לו ירקות בלאדי כשמתחילה העונה: זעתר, קישוא, תורמוס, במיה, וגם בייגלה ירושלמי ושמנת חמוצה. למנת הסשימי הכנתי ויניגרט של שמן זית, זעתר, צנוברים, סומאק, זרעי עגבניה, טחינה גולמית ובמיה - הכי בית צפאפא". הסשימי הוגש עד לאחרונה עם בייגלה, אבל עכשיו פרנה נהדרת סופגת ברכות וברוך את הוויניגרט הירושלמי.

בננה לוטי מפורק / צילום: אופק שלום

הקינוח

● גלידת פיסטוק ובקלאווה

מחלקת הקינוחים של ג'קו, בהובלת הקונדיטורית אביה אבוחצירה, עושה עבודה מצוינת בהתמודדות עם אתגר הפרווה. טעמנו שלושה קינוחים: בננה לוטי מפורק, פנקוטה חלב קוקוס ופירות טרופיים, והמוצלח מכולם לטעמי: גלידת פיסטוק ובצדה בקלאווה. הגלידה היתה רכה, קרמית (בסגנון אמריקאי) ולא מתוקה מדי, והבקלאווה הייתה נכונה לה. קינוח ג'קואי עם נשמה ירושלמית מובהקת.

תפריט היינות והאלכוהול

תפריט היין מציע ברובו יינות ישראליים כשרים. בצדו הימני מצוירת מפת ארץ ישראל המחולקת לשישה אזורי יין. כך גם מופיעים היינות בתפריט - באופן קל, בהיר ועושה שכל. ויש את "דובי", מותג הבית. "לא מדובר ביין הבית, זה לא יין זול", אומר חוג'ה, אלא ביין רוזה קליל וכיפי, פרי שיתוף פעולה בין המסעדה ליקב באזור (בקבוק: 200 שקל / כוס: 50 שקל).

השירות

חם, אדיב ומשתלב בהמולת המקום.

מה אכלנו

לחם "טלר" ומטבלים- 44

סשימי בית צפאפא- 84

כרוב פחמים- 72

רביולי חמוסטה- 82

ריזוטו כורדי- 88

פריקסה טונה אדומה- 84

גלידת פיסטוק בקלאווה- 50

סה"כ ל־2 סועדים (ללא טיפ ושתייה): 504 שקלים