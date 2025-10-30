ארבע מדינות, 6 הסכמים: על מה חתם דונלד טראמפ בביקורו באסיה

הבוקר (ה') סיים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ את סיורו באסיה שערך במשך שבוע, ובו נפגש עם מנהיגי דרום קוריאה, סין, מלזיה ויפן וחתם עמם על סדרת הסכמים מדיניים וכלכליים רחבי-היקף.

● טראמפ לאחר הפגישה עם נשיא סין: "יש לנו דיל"

● כותרות העיתונים | איראן דורשת מאייל עופר: כופר של 170 מיליון דולר לשחרור ספינה

ההסכמים עליהם חתם עוסקים בתחומי סחר, אנרגיה, טכנולוגיה וביטחון, ונחשבים לצעד ראשון באסטרטגיה של ממשל טראמפ לחיזוק השפעתה באזור.

ביקורו של טראמפ מסמן את החזרה של ארה"ב למזרח אסיה, במטרה לחזק את שותפויותיה האסטרטגיות ולהרחיב את נוכחותה הכלכלית באזור.

במהלך שבוע אחד נחתמו שישה הסכמים בעלי היקף רחב - מהקלות סחר עם סין ועד פריצת דרך מדינית בדרום-מזרח אסיה.

גורמים בבית הלבן אמרו לתקשורת האמריקאית כי הסכמים נוספים נמצאים בשלבי משא-ומתן מתקדמים עם וייטנאם והפיליפינים. אלו ההסכמים עליה חתמה ארה"ב.

יפן

במפגש עם ראשת ממשלת יפן שנבחרה אך לאחרונה, סנאה טאקאיצ'י, נחתם הסכם לשיתוף-פעולה בתחומי שבבים, אנרגיה ומינרלים נדירים.

המדינות הסכימו על ייזום פרויקטים משותפים לייצור טכנולוגיות מתקדמות ולהבטחת אספקת חומרים קריטיים, כחלק מהמאמץ לחיזוק שרשראות האספקה הבינלאומיות.

דרום קוריאה

מול דרום קוריאה חתם טראמפ על הסכם סחר והשקעות רחב-היקף. ההסכם כולל רכישת יותר ממאה מטוסים מתוצרת אמריקאית, יבוא שנתי של כ-3.3 מיליון טון גז טבעי נוזלי מארה"ב והשקעות קוריאניות של כ-350 מיליארד דולר בתעשיות אמריקאיות.

בתחום הביטחוני הממשל נתן לקוריאה הדרומית הרשאה ראשונית לפיתוח צוללות מונעות גרעין, לראשונה בהיסטוריה שלה.

סין

בפגישה עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, בבוסאן שבדרום-קוריאה, סוכם בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם על הפסקת אש לשנה אחת במלחמת הסחר בין המדינות.

טראמפ אמר לאחר הפגישה כי "יש לנו דיל. מעכשיו בכל שנה נחדש את ההסכם, אבל אני חושב שהוא יימשך זמן רב".

במסגרת ההסכם, ארה"ב תקטין חלק מהמכסים על מוצרים סיניים מ-57% ל-47%, ובתמורה תקל סין על יצוא מינרלים נדירים שחשובים מאוד לפיתוח הכלכלה האמריקאית, תשוב לרכוש סחורות חקלאיות אמריקאיות ותשתף פעולה עם וושינגטון במאבק בייצור ובהברחת פנטניל מתוצרת סין לתוך ארה"ב.

ההבנות מוגדרות כהסכם זמני, שמטרתו לייצב את היחסים הכלכליים ולהכין תשתית להסכמים נוספים בהמשך.

מלזיה

בביקורו בקואלה לומפור, חתם טראמפ על הסכם השקעות חדש עם ממשלת מלזיה. ההסכם כולל התחייבות מלזית לפתיחת שווקים להשקעות אמריקאיות בתחומי טכנולוגיה, תעשייה ובינה מלאכותית, לצד הקלות במכסים ורכישת ציוד אמריקאי בתחומי האנרגיה והתעופה.

בנוסף, בבירת מלזיה נחתם, בתיווך אמריקאי, ההסכם שכונה Kuala Lumpur Peace Accord בין תאילנד לקמבודיה.

ההסכם מסדיר את הסכסוך המתמשך בין שתי המדינות סביב הגבול המזרחי, כולל פירוק נשק כבד, פתיחת גבולות לסחר אזרחי והפחתת מכסים הדדית.

ההסכם נחתם במעמד טראמפ ונציגי המדינות, ונחשב להסכם השלום הראשון באזור מזה יותר מעשור.