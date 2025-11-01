החדש של שיאומי מנסה לאתגר את המתחרות הגדולות

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

יצרנית הסמארטפונים הסינית שיאומי מנסה לעשות הכול כדי לנגוס בנתח השוק של אפל וסמסונג , בכל שוק אפשרי. בסין, למשל, היא גוברת על אפל, כאשר ברבעון השני של 2025 שיאומי ו-OPPO החזיקו כל אחת בנתח שוק של 16% בעוד שאפל הייתה עם 15%, כך לפי נתוני CounterPoint. ברבעון קודם לכן, שיאומי הייתה עם 19% נתח שוק, בעוד שאפל החזיקה רק ב-15%.

התמונה שונה כמובן בשאר העולם, ובוודאי בארה"ב. בישראל, נתח השוק של שיאומי עומד על 22%-24%, והיא תופסת את המקום השלישי אחרי סמסונג (42%-44%) ואפל (28%-31%). לאחרונה השיקה החברה מכשיר פרימיום חדש, Xiaomi 15T Pro, במטרה להתחרות קצת יותר בענקיות הטכנולוגיה. לקחנו את המכשיר לבדיקה, וחזרנו עם תובנות.

החידוש העיקרי: המצלמה

מערך הצילום במכשיר הוא משולש - חיישן ראשי רחב של 50 מגה פיקסל, חיישן טלפוטו של 50 מגה פיקסל וחיישן אולטרה-רחב של 12 מגה פיקסל. מערך הצילום הקדמי כולל עדשה אחת רחבה של 32 מגה פיקסל.

העובדה ששיאומי משתפת פעולה עם חברת Leica מובילה לכך שהתמונות שיוצאות ממערך הצילום של המכשיר הן פשוט איכותיות וצבעוניות, עם ירידה נהדרת לפרטים.

המצלמה הראשית מנהלת את החשיפה בצורה טובה, והתמונות יוצאות מוצלחות. החידוש העיקרי הוא שבחיישן הטלפוטו יש זום אופטי של פי חמישה, שמספק תמונות טובות עם פרטים חדים. הזום הדיגיטלי יכול להגיע עד פי 100, והמכשיר משתמש בבינה מלאכותית כדי לפצות על פרטים שחסרים בתמונה.

לעומת כל זאת, בעדשה הרחבה במיוחד, התמונות יוצאות פחות טוב. הפרטים אובדים בשולי התמונה, והחשיפה מאבדת מהאיזון שלה. גם אם התמונות ראויות, אפשר היה לצפות לאיכות טובה יותר.

היתרון הבולט: המסך והביצועים

המכשיר מגיע עם מסך AMOLED בגודל של 6.83 אינץ', וטכנולוגיות רבות שהופכות אותו למוצר מעולה שמספק חוויה טובה במיוחד. למכשיר יש קצב ריענון דינמי של 144 הרץ, וזאת לצד בהירות של 3,200 ניטים בשיא - פחות מהדור הקודם, ועדיין, המכשיר מספק חווית צפייה צבעונית וחדה.

קצב הריענון הדינמי מאפשר למסך לפעול בצורה חלקה בלי שום בעיה, גם אם אפשר היה להוריד את קצב הריענון אפילו יותר בעת מנוחה - אבל זה משהו שסביר שיתוקן בדגמים הבאים. מהבחינה הזו, החבילה השלמה ששיאומי מספקת ביחס למסך היא מהיתרונות הבולטים במכשיר.

אחת הפשרות במכשיר נוגעת לביצועים שלו. המעבד שהוכנס הוא Mediatek Dimensity 9400+, זאת לצד 12GB זיכרון הרצה ועד 1 טרה בייט של שטח אחסון. במובן הזה, המפרט רלוונטי לתג המחיר של המכשיר.

מכשירים יקרים יותר יכולים להתהדר במעבדי סנאפדרגון של קוולאקום, שגם ידועים בשוק ביכולות המתקדמות שלהם. שיאומי נאלצה להתפשר, ולמרות הכול, עדיין המכשיר מצליח לספק ביצועים טובים למדי.

למכשירים האלו יש פיצ'ר חדש שנקרא Xiaomi Offline Communication, שמאפשר שיחות והודעות עם מכשירים תואמים אחרים בטווח של עד 2 ק"מ בלי אות סלולרי, וכל עוד יש SIM במכשיר.

הפיצ'ר הזה דומה ל-Emergency SOS של אפל, רק שבמקרה שלהם זה דרך לוויין ולכוחות הצלה. זה עשוי להיות פיצ'ר מאוד רלוונטי וראוי, אולם לא יכולנו לבדוק אותו שכן אין לידנו מכשירים תומכים אחרים.

אחת הבעיות שחוזרות במקרה של שיאומי היא החבילה המיותרת שמגיעה עם המכשיר - כלומר האפליקציות שכבר נמצאות על המכשיר, מטיקטוק דרך לינקדאין, ספוטיפיי, פייסבוק, נטפליקס, ג'מיני ו-WPS Office. אלו אפליקציות שחלק מהמשתמשים ירצו, ואחרים לא. ולכן, הבחירה של שיאומי "לדחוף" אותן מבלי לבדוק מה המשתמש ירצה, בעיקר נותנת את התחושה כאילו "מישהו כבר השתמש במכשיר", למרות שמדובר במכשיר חדש.

העיצוב: כמו המתחרה הגדולה

בשיאומי שאבו השראה מהמתחרה הגדולה, אפל, והמכשיר נראה סולידי לחלוטין. הוא מורכב ממסגרת אלומיניום, זכוכית מקדימה וסיבי זכוכית מאחור. כשמסתכלים על המכשיר, אפשר להתבלבל ולחשוב שמדובר באייפון. במלים אחרות: זה נראה טוב, גם אם זה מאסיבי וגדול. המשקל של המכשיר עומד על 210 גרם (לא קליל), ויש לו תקן IP68 נגד אבק ומים (עד 3 מטר למשך 30 דקות).

נציין שמדרגת המצלמה מאסיבית ובולטת במיוחד, בכדי להכניס את מערך הצילום של Leica. אם אתם אוהבים להניח את המכשיר שלכם על השולחן ולהקליד, אתם עלולים למצוא את עצמכם מרעידים את כל המכשיר.

הסוללה: לא מספיק טובה

אם מסתכלים על המפרט בצורה יבשה, הוא יכול להיות מרשים: קיבולת הסוללה עומדת על 5,500 מיליאמפר-לשעה, זאת לצד טכנולוגיית הטעינה המהירה של שיאומי עד 90 וואט.

אלא שבמהלך השימוש במכשיר מתגלה כי הוא מחזיק פחות מיום עבודה, כלומר לא מספיק עבור רבים. זה נכון בוודאי עבור מי שעושה בסמארטפון שלו שימוש אינטנסיבי, ויגלה שהוא זקוק לכבל במהלך היום. בחבילה שהגיעה לסקירה לא הגיע מטען מבית שיאומי, כך שזה אומר שתיאלצו לקנות את ראש המטען הגדול.

המחיר: מתקרב לפרימיום

הבשורה האמיתית של שיאומי היא היכולת להציע מכשיר דגל פרימיום, אבל במחיר זול שיהיה נוח לרבים. אלא שבמכשיר הזה שיאומי ניסתה להתעלות על עצמה, ובהתאם - המחיר עומד על 3,000 שקל. כלומר, מחיר שמתקרב לענקיות הסמארטפונים - כמה מאות שקלים בודדים ממכשירי הביניים של סמסונג ואפל. עם תג מחיר כזה, המשתמשים צריכים להרגיש שהם מקבלים בשורה אמיתית במכשיר כדי לבחור דווקא בו.

המתחרים העיקריים: אפל וסמסונג

השוק שבו פועלת שיאומי תחרותי מאוד, בוודאי במכשירי הדגל השונים. אם מסתכלים על החברות שאינן הגדולות והמובהקות, מוצאים שם את OnePlus, OPPO, Nothing ועוד - שמכוונות בדיוק לאלו שלא רוצים לשלם הרבה כסף לענקיות.

אבל בסוף, עם מכשיר כמו Xiaomi 15T Pro, החברה מנסה להתחרות באפל וסמסונג. המטרה הגדולה היא להצליח לייצר מכשיר מספיק מתקדם, עם המפרט המעולה ביותר שהיא מסוגלת, ובמחיר שובר שוק. לעיתים שיאומי מצליחה לעשות את זה, ולעיתים זה לא מספיק. במקרה הזה, תלוי מה חשוב לכם, וכך תדעו אם זה המכשיר הטוב ביותר עבורכם.

***גילוי מלא: חברת המילטון, יבואנית מוצרי שיאומי, סיפקה לגלובס את המכשיר לצורך הבדיקה