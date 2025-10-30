דידי הררי מציג: אין בעיה, פשוט נזיז את כל הנשים

העסקת נשים | אין בעיה, פשוט נזיז את כל הנשים לפני פחות משנה פרסם "הארץ" תחקיר נוקב על שורה של הטרדות מיניות מצד השדרן דידי הררי, כלפי כמה נשים. כעבור כחודש, בעקבות הפרסום, עזב הררי את התחנה, אבל השבוע פורסם כי הוא יחזור לשדר במתכונת מיוחדת - מהבית, ועם צוות שכולו גברים. הררי לא הורשע או הואשם, אך האפשרות שניתנה לו לעבוד עם גברים בלבד פוגעת בנשים - ומונעת מהן עבודה והזדמנויות תעסוקתיות. עו"ד גלי זינגר, היועצת המשפטית של שדולת הנשים, מתנגדת מכל וכל לפרקטיקה הזו: "עמדתנו הייתה שלא צריך להזיז נשים בשביל להחזיר את הררי לשדר. אם רדיו דרום חושב שיש בעיה שנשים יועסקו לצדו, אז זה בטח לא יכול לבוא על חשבון נשים. הטיפול צריך להיות בכל התופעה של הטרדות מיניות. יש עם זה קשיים שרדיו שפועל מכוח זיכיון ציבורי פועל כך - אבל זה נכון גם לעסקים אחרים, שכן זה פוגע בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה". זינגר שלחה לרדיו דרום ולרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מכתב התראה לפני פנייה להליכים משפטיים, ובו כתבה: "הזזה של נשים הצידה מהווה הפרה של הדין, פגיעה קשה בנשים, בשוויון, ובתכלית של החוק למניעת הטרדה מינית. יתרה מכך: נקיטת 'אמצעי הזהירות' של העלמת נשים מסביבתו מלמדת, יותר מכל, על כך כי אתם עצמכם סבורים כי יש חשש אמיתי לביטחונן של עובדות התחנה בהעסקה של אדם כזה". בשנת 2015 שם הניו יורק טיימס זרקור על מיעוט הנשים המנהלות חברות הנסחרות במדד S&P500. הוא מצא כי בתאגידים הללו יש יותר מנהלים ששמם ג'ון מסך כל המנהלות. לפני שנתיים חלה תפנית, ולראשונה נשים עקפו את ה"ג'ונים" באשר הם. אז אולי יש צעד קדימה בהתקדמות לשוויון מגדרי, אך אם אפשר להזיז נשים מתפקידים רק בגלל היותן נשים, כנראה שיש גם שניים אחורה. הלית ינאי-לויזון קראו עוד

הלוואות לכל מטרה | המגבלות החדשות על ההלוואות: הלווים לא ייעלמו, הם ילכו למקום אחר השבוע חשפנו כאן בגלובס טיוטה של בנק ישראל אשר מטרתה להגביל את "השתוללות" ההלוואות של הציבור הישראלי, הכורע תחת נטל יוקר המחיה. המטרה היא להפסיק לתת לכל דורש "הלוואות לכל מטרה", שהפכו מצרך מבוקש מאוד בעת הזו - אך הן יקרות יותר ומסוכנות יותר: שיעור הפיגורים (חוסר יכולת לעמוד במועד ההחזר) בהן הוא 1.2%, גבוה משמעותית בהשוואה למשכנתאות רגילות, למשל. אבל זה לא שהלווים האלו ייעלמו: לצערם, את הכסף הזה הם צריכים כך או כך, ואם טיוטת בנק ישראל תהפוך להנחיה בתוקף - הרי שהמגבלה תהיה רק על הבנקים הגדולים. אומנם הם עדיין ספקי האשראי הגדולים, כנראה, בשוק, אך יש אלטרנטיבות: אחת מהן היא חברות האשראי, שמספקות גם הן הלוואות לכל מטרה, וכמובן בריבית גבוהה יותר, כפי שקורה בשוק החוץ־בנקאי ברוב המקרים. ויש עוד גורם, שם קוד כללי למשהו שיכול לגרום להרבה אנשים להזיע, ולא בשל החום שעדיין כאן: השוק האפור. לפי המגבלות החדשות שאולי יוטלו על נטילת הלוואות לדיור, כולן יחד - משכנתא, הלוואה לכל מטרה, הלוואה לשיפוצים בבית ועוד - יוכלו להוות רק עד 40% מההכנסה הפנויה של הלווה. הן אולי יגבילו את הבנקים - אבל לא מלווים אחרים בשוק. ומאחר שהלווים לא נעלמים כאשר יש יותר מגבלות על הבנקים, הם פשוט ילכו למקום אחר, וזה עשוי להיות מקום אפל מאוד. גם את זה חשוב להביא בחשבון. יובל ניסני קראו עוד

הייעוץ המשפטי | הכותרת "פיצול" לא מסגירה כמה מסוכן המהלך של הממשלה על רקע ניסיונות הממשלה להדיח מתפקידה את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, אישרה הכנסת השבוע בקריאה הטרומית הצעות חוק פרטיות לפיצול התפקיד. לפי הצעתו של יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן, היועמ"שית לא תוביל את ההליכים הפליליים בישראל, כולל נגד אישי ציבור, והסמכות בנושא תעבור לידי תובע כללי שימנה שר המשפטים. על הכוונת של הצעת החוק מצוי כמובן משפט נתניהו. הפקעת הסמכות לנהלו מידי בהרב-מיארה עשויה לסייע מאוד לביטולו. אלא, שהצעת החוק דרמטית הרבה יותר. הכותרת על פיצול התפקיד אינה מבטאת את מלוא חומרת המהלך, המתיר לממשלה להתעלם מעמדות הייעוץ המשפטי, ולראות בהן המלצה בלבד. ההתעלמות הזו אמנם הייתה לשגרה תחת הממשלה הנוכחית, אך ההצעה מבקשת לעגן אותה בחוק, שחור על גבי לבן, ולרוקן מתוכן את מעמד היועץ המשפטי כפרשן המוסמך של הדין. בהיעדר מוסד שהנחיותיו יחייבו את רה"מ והשרים, הדרך תיסלל בפני הממשלה להפר את החוק ולפעול כאוות נפשה בכל התחומים - ממתן אור ירוק לשחיתות בשירות הציבורי ומילוי שורותיו במקורבים, דרך חקיקה כלכלית שתתבצע ללא עבודת מטה ותוך הזרמת תקציבים ו"ג'ובים" לתומכים, וכלה בקידום חקיקה נגד מערכת המשפט. אם הצעות החוק יעברו סופית, ביטול משפט נתניהו עלול להיות רק הצעד הראשון בדרך לחיסול של שומרי הסף בישראל. עמירם גיל קראו עוד