מייקל אייזנברג, אחד השותפים המייסדים בקרן ההון סיכון אלף (Aleph) ומבכירי ההון סיכון בישראל, מונה לפני מספר שבועות על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לנציגו במפקדת התיאום מול הכוחות האמריקאים בקרית-גת. כעת, לפי גורמים המקורבים לפעילות המפקדה, המינוי שלו הוקפא.

לפי ההערכות, נתניהו חיפש בכיר בעל שורשים אמריקאים עם אוריינטציה עסקית מחד ומאידך בעל כישורים פוליטיים, ורבים ראו בו גם כמי שיוכל להחליף את רון דרמר, השר לעניינים אסטרטגיים, שביקש לעזוב את תפקידו. אייזנברג, שותף ותיק בקרן אלף ועוד קודם לכן בקרן בנצ'מרק האמריקאית, מסתובב בחוגים מקבילים לאלה של מקורביו של הנשיא טראמפ - ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף - הון סיכון, פרייבט אקוויטי והשקעות במיזמי טכנולוגיה. "כפי שטראמפ מציב את קושנר כאישיות על התפר בין הזירה העסקית למדינות ערב ולדרגים הפוליטיים, גם נתניהו ראה באייזנברג מעין "קושנר" משלו", אומר מקור הבקיא בנעשה במפקדה האמריקאית בקרית גת.

אייזנברג היה אמור לשמש כחוליה מקשרת לא רק למשימות הקיימות בעזה בזמן הפסקת האש ותחילתו של השלב השני בהסכם - אלא גם בתוכנית הכלכלית הגרנדיוזית שתכננו האמריקאים לעזה, תוכנית שנושאת את השם GREAT. לפיה, עשרה מגה-פרויקטים הכוללים פינוי ובנייה מלאה מחדש בתצורה של "עיר חכמה" ש"תונע באמצעות AI", מרכז לוגיסטי, נמל תעופה, תחנות התפלת מים ואנרגיה סולארית. כמו כן, התוכנית כוללת את "מרכז אילון מאסק לייצור חכם", שיכלול חוות שרתים בהנהגה אמריקאית וכן "מסדרון התשתיות האברהמי" שיכלול מסילות רכבת, צינורות גז ונפט וסיבים אופטיים לתקשורת.

האמירות מהעבר והקשר לבנט

אייזנברג הוא שותף מייסד בקרן הון סיכון שגייסה עד כה 850 מיליון דולר, הוא יושב בדירקטוריונים של חברות סטארט-אפ כמו דרים של שליו חוליו וקנצלר אוסטריה לשעבר סבסטיאן קורץ, טרוליון, האניבוק ובחברת למונייד הציבורית. הקרן שבבעלותו, אלף, היא גם מהמושקעות בחברת ה-AI דקארט, שבדירקטוריון שלה יושב גם איש ההון סיכון הפרו-ישראלי שון מגווייר מקרן סקויה. אייזנברג ממשיך לשמש כשותף במשרה מלאה, אך בשנים האחרונות מצא את עצמו פעיל גם בזירה הפוליטית והחברתית.

בראיון שנתן לגלובס בחודש מאי האחרון הכחיש אייזנברג כי הוא מתכוון להצטרף לפוליטיקה, כאשר ההערכות אז דיברו על מפלגתו החדשה של נפתלי בנט: "אין לי כוונה כזו - אני מכיר את הדיבור על הצטרפות לכמה מפלגות אבל איש לא דיבר איתי על זה". אייזנברג הודה כי הוא שיתף פעולה עם ח"כ משה סעדה מהליכוד ובצלאל סמוטריץ' בכתיבת הצעות חקיקה או ניסוח הצהרות בעניין פשרה בנושא המהפכה המשפטית, ואמר כי "מה שמעניין אותי הוא עתיד העם היהודי ועתיד מדינת ישראל. אני בעיקר לא מדבר על העשייה הציבורית שלי. אני עושה אותו בשקט ואני מעדיף שזה יישמר כך".

באותו הריאיון, ביקר אייזנברג את מדיניות הממשלה בנושא הקצבאות לחרדים ונושא הגיוס: "ראש הממשלה כנראה קפיטליסט מובהק אבל הליכוד זו מדינה סוציאליסטית לכל דבר כבר", אמר אייזנברג בחודש מאי. "גם החרדים הם סוציאליסטים לכל דבר ועניין ולמעשה רוב חברי הממשלה הם סוציאליסטיים.

"המפלגות החרדיות מהנדסות מפה ועד הודעה חדשה את מדינת הרווחה, כולל מחיר למשתכן שהוחל בימיו של השר לשעבר כחלון, שגם עליו התראתי מזמן. העוול הזה של כחלון גם מתבטא עליו בזמנו באמצעות חוק המחיר למשתכן, ובאמצעות ה'צדק התחבורתי' של מירי רגב, שאינו אלא צורה חדשה של סוציאליזם: אתה מחלק רחובות בירושלים לידי שתי וערב ומפזר הנחות אינני יודע אפילו לפי אילו קריטריונים. אני מעריך ששר האוצר הוא באמת קפיטליסט ואיש השוק החופשי, כך הוא אומר לעצמו, אבל המדיניות של הממשלה שהוא חבר בה היא סוציאליסטית במובהק".

על רקע עמדותיו, לא ברור כיצד נתניהו מינה אותו לנציגו, אך ייתכן שהקפאת המינוי קשורה לגילוי עמדות אלה בדיעבד.

ממשרד ראש הממשלה וממייקל אייזנברג לא התקבלה תגובה לידיעה.