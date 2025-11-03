הראלי בשווקים והאופטימיות ביחס לסיום המלחמה, החזירו את המשקיעים לשוק הישראלי, שלמרות זליגה בחודשים האחרונים של כספים אל עבר שווקי חו"ל, נהנה בשנה האחרונה מכניסה של כמעט 16 מיליארד שקל באמצעות תעשיית הקרנות.

נתוני הגיוסים והפדיונות בקרנות הנאמנות מגלים, כי במהלך החודש החולף (אוקטובר) נבלמה מגמת מכירת המניות המקומיות מצד המשקיעים הישראלים שחזרו להשקיע בקרנות על הבורסה המקומית. בסך הכל, מעל 2.7 מיליארד שקל נכנסו לקרנות המשקיעות במניות בארץ במהלך חודש אוקטובר, בזמן שקטגוריית מניות חו"ל אשר גייסה סכום מזערי של 60 מיליון שקל בלבד (אקטיבי ופסיבי), כך עולה מסקירה שמפרסם נאור כהן, מנהל קשרי יועצים בבית השקעות מיטב.

בכך, חוזרים המשקיעים אל המגמה שאפיינה את תעשיית הקרנות מאז תחילת השנה, של העדפת השוק המקומי על פני השווקים מעבר לים. מתחילת השנה ועד סוף יולי קרנות אקטיביות ופסיביות המשקיעות במניות בארץ גייסו כמעט 15 מיליארד שקל. זאת, לעומת הקרנות המקבילות, שמשקיעות במניות מעבר לים, שגייסו רק 2.3 מיליארד שקל . עם זאת, בשני החודשים הקודמים (אוגוסט-ספטמבר) נרשם שינוי טעמים בקרב הישראלים, אז יצאו כ-1.9 מיליארד שקל מקרנות המשקיעות במניות בארץ, בזמן שקטגוריית מניות חו"ל גייסה כ-2.25 מיליארד שקל.

ניתן להניח שהחזרה של המשקיעים לקרנות על השוק המקומי נובעת בעיקר מהאופטימיות סביב ההסכמים לסיום המלחמה. באשר לתשואות מציין כהן, כי "חודש אוקטובר התאפיין בתנודתיות גבוהה בשווקים בארץ ובעולם, כאשר המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית". בשוק המניות בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-2.4%, מדד ה- S&P500 סיים את חודש אוקטובר בתשואה חיובית של 2% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של כ-4.1%. שוק המניות הישראלי, סיים את אוקטובר במגמה חיובית גם הוא כאשר מדדי ת"א 35 ו-90, רשמו עליות שערים של כ-2.3% וכ-4.1% בהתאמה.

לראשונה מזה 7 חודשים - פדיונות בקרנות הכספיות

בצל החזרה של המשקיעים ישראל, במהלך חודש ספטמבר חלה עלייה בהיקף הנכסים המנוהל בתעשייה שעמד על 736.5 מיליארד שקל, הנובעת מגיוס של כ-5.5 מיליארד שקל לצד עליית ערך של כ-7.6 מיליארד שקל.

על אף העלייה בהיקף הנכסים, שינוי מגמה בולט נרשם דווקא בקרב הקרנות הכספיות שהיו למגייסות הבולטות ביותר מתחילת השנה. אחרי שבעה חודשים רצופים של גיוסים משמעותיים הקרנות הכספיות עברו באוקטובר לפדיון קל ומסיימות את החודש עם יציאת כספים של כ-110 מיליון שקל, בחלוקה מעורבת, כאשר הקרנות הכספיות השקליות פדו כ-275 מיליון שקל ואילו הקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-165 מיליון שקל. זאת, אחרי שמתחילת השנה גייסה תעשיית הקרנות הכספיות סכום שיא של 26.8 מיליארד שקל.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש ספטמבר סכום של כ-2.6 מיליארד שקל, וסיימה את החודש כשכל הקטגוריות רשמו גיוסים למעט קטגוריה אחת - אג"ח חו"ל. מי שהובילה את הגיוסים בתחום, היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-1.2 מיליארד שקל, אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-590 מיליון שקל ומניות בישראל שגייסה סכום של כ-305 מיליון שקל. מנגד, קטגוריית אג''ח בחו''ל פדתה באוקטובר כ-40 מיליון שקל.

אחרי חודש חלש, התעשייה הפסיבית מסיימת את אוקטובר עם גיוס של כ-3 מיליארד שקל. בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה זו של מניות בישראל, אשר גייסה סכום גדול מאוד של כ-1.95 מיליארד שקל. מנגד, הקטגוריה הפודה ביותר היא מניות בחו''ל אשר פדתה סכום של כ-65 מיליון שקל.

תמונה דומה נרשמה גם בקרנות המחקות שם הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בישראל שגייסה סכום של כ-435 מיליון שקל, בעוד קרנות מניות בחו''ל סיימו את חודש אוקטובר ללא שינוי.