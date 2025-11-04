עדכונים שוטפים

01:20 - ארה"ב העבירה לאו"ם טיוטת הצעה להקמת כוח בינלאומי בעזה

לפי הטיוטה, הכוח יפעל בעזה לפחות שנתיים. בכיר אמריקאי: רוצים שהכוח יתחיל להתפרס בעזה בינואר. אחת ממטרות הכוח - להבטיח את פירוז עזה. הכוח יאמן ויספק תמיכה לכוחות המשטרה הפלסטיניים שיפעלו בעזה אחרי שעברו סינון, בידוק ואישור. לכתבה המלאה

00:02 - ממשל טראמפ לוחץ לאפשר ל-200 המחבלים שבמנהרות לעבור

הנימוק המרכזי של ארה"ב: חשש שתקריות עם המחבלים שיפגעו בחיילים יקריסו את הפסקת האש. עמדת צה"ל: לחסל את המחבלים הכלואים במנהרות או לשחררם רק בתמורה לחטופים. חמאס במסר לישראל: אם לא ישוחררו המחבלים, לא יוחזרו כל החטופים החללים. הבנה בישראל: חמאס מושך זמן כדי לעכב את ההתפרקות מנשקו. לכתבה המלאה

23:19 - ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם הוריהם של סרן עומר נאוטרה ז"ל ושל סמ"ר עוז דניאל ז"ל, החללים החטופים שהושבו אמש ארצה

משפחת דניאל ומשפחת נאוטרה הודו לראש הממשלה וביקשו ממנו לפעול באותה נחישות להשבתם של כל החללים החטופים.

22:10 - שר החוץ של ארה"ב, מרקו רוביו, ספד לעומר נאוטרה ז"ל - שהיה גם אזרח אמריקאי: "לעולם לא נשכח את סיפורו ואת הקורבן ששילם למען השלום"

19:54 - מקורות בחמאס לעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי: לאחר התקרית הראשונה שאירעה ברפיח ב-19 באוקטובר שבה נפל חייל ישראלי, המתווכות התערבו כדי למנוע החרפת המשבר וביקשו מהארגון לנסות לאתר את מיקומם של מחבלים שאבד עימם הקשר מעבר לקו הצהוב

בחמאס טוענים כי איבדו את הקשר עם קבוצות רבות מאז סוף חודש מרץ, לאחר שישראל חידשה את הלחימה.

לטענת מקורות בחמאס, מספרם של המחבלים החיים שמעבר לקו הצהוב נאמד בכ-100 או מעט פחות, בנוסף לאלה שנהרגו. לעומת זאת, גורמים ישראלים מעריכים כי מדובר בכ-200 מחבלים.

19:45 - בר גודארד, בתו של מני גודארד, בסיום פגישת משפחות החטופים עם גל הירש: "אנחנו עומדים בדרישתנו להיפגש עם ראש הממשלה. אנחנו רוצים תשובות, ולא נפסיק לדרוש אותם עד שיקירינו יחזרו"

19:01 - צה"ל חיסל שני מחבלי חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון. אחד מהם הוא מוחמד עלי חדיד - מפקד ביחידת "כוח רדואן"

פורסם לראשונה ב-N12