קבוצת תושבי שכונת אם המושבות בצפון פתח תקווה מתנגדת לתוכנית להרחבת כביש אם המושבות הראשי העובר בסמוך לשכונה - והגישה עתירה לבית המשפט רגע לפני שהעבודות יוצאות לדרך. קבוצת התושבים, שהתאגדה תחת "עמותת תושבי אם המושבות למען איכות חיים וסביבה", טוענת לתכנון שיסב להם נזק רב, שקודם ללא עיגון סטטוטורי ותוך התעלמות מזכויותיהם.

● עיריות ת"א וירושלים עותרות לדיון נוסף בפסיקת העליון בנוגע להיטלי השבחה

● מהחרדים עד הירוקים: מתנגדים מכל כיוון לתוכנית לשכונה חדשה בבית שמש

המדובר הוא באחד הכבישים הראשיים בסביבת העיר פתח תקווה, המקשר למעשה בין ראש העין לרמת גן. חלק גדול ממנו עובר בשטחה של העיר מצפון, בסמוך לגבול שכונת אם המושבות (הדר המושבות) שבה מתגוררים אלפי תושבים. התכנון, אשר נמצא בשלבים אחרונים לקראת ביצועו בשטח, כולל הרחבה של הכביש לכביש דו־מסלולי תלת־נתיבי, עם נתיבי תחבורה ציבורית וכן עם הפרדה מפלסית שתתבצע באמצעות גשר מיתרים גדול.

התושבים העותרים טוענים, באמצעות עורכי הדין ורד מאירוביץ' סייג, דקלה מוסרי טל ודורון טל, כי "מדובר בתכנון פוגעני ודורסני שפירושו הרס השכונה, פגיעה עצומה באיכות חייהם של תושבי השכונה, בבריאותם ובזכויותיהם הקנייניות החוקתיות". לטענתם, הצעדים המתוכננים צפויים להשפיע "באופן דרמטי" על איכות חייהם של תושבי השכונה, בשל מפגעי רעש עצומים, פגיעה באור השמש ובזרימת האוויר, מפגעי זיהום אוויר חמורים, מפגע נופי, פגיעה בשבילי הליכה ובשבילי אופניים ופגיעה אנושה בחיבוריות של השכונה והאטה עד חסימה של הכניסות והיציאות ממנה.

"פיתוח שהתושבים משוועים לו ומצפים לו בכיליון עיניים"

הם דורשים לבטל את ההחלטות לקידום התכנון להרחבת הכביש בשל "חוסר סבירות קיצוני" וטוענים כי הוא "מקודם במעמד צד אחד ותוך התעלמות מוחלטת מזכויות התושבים. לפרויקט אין עיגון סטטוטורי והוא קודם בחוסר סמכות ובניגוד לדין, על סמך מידע חלקי ושגוי ומבלי שבוצעו הבדיקות הדרושות, מבלי שנשקלו כל השיקולים הרלוונטיים ומבלי שבוצע לגביהם האיזון הראוי. התכנון קודם ללא שקיפות, בהיעדר מסמכים רשמיים, תוכנית מפורטת ולכל הפחות תוכניות ביצוע".

העותרים מסכמים וטוענים כי הפרויקט יביא ל"פגיעה הרסנית ובלתי מידתית שמשמעותה ירידה באיכות החיים - וחשש כבד ביותר לנזק תמידי. מפגעים קשים ורבים אלו מהווים פגיעה קרדינאלית בקניינים של תושבי השכונה".

העתירה הודגשה נגד עיריית פתח תקווה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נגד נתיבי איילון המקדמת את הפרויקט מטעם משרד התחבורה ונגד משרד התחבורה עצמו. כלל הצדדים הגישו את תגובתם לבית המשפט.

עיריית פתח תקווה, בתשובתה לבית המשפט, ציינה כי "הפרויקט מביא לידי מימוש תוכניות מפורטות תקפות הקובעות את מערך הדרכים הצפוני של העיר פתח תקווה, ומהוות דין לכל דבר ועניין זה 30 שנים. ביצוע הפרויקט פורסם באופן עקבי, מפורט וברור במשך שנים, עוד משנת 2018.

"כבר בשלבים מוקדמים של הפרויקט, לפני שנים, התארגן אותו מיעוט תושבים המתנגד לפרויקט ומורכב ממי שמתגוררים בצמידות לתוואי הדרך, קיבל מידע מלא על התקדמותו של הפרויקט והביע את עמדתו. מטרתם היא לבלום את הפיתוח הצפוי והידוע מראש, תוך שרוב רובם של תושבי השכונה, רבבות במספר, משוועים לו ומצפים לו בכיליון עיניים. הפרויקט צפוי להקל על הלחץ התנועתי שחווים תושבי השכונה. הוא מאפשר להם גישה צפונית ישירה וטובה יותר לאזורי התעסוקה בעיר, כמו גם לשער הצפוני שלה. הוא מייצר חיבור ישיר ומהיר, כולל נת"צ, למרכז תחבורה ציבורית מרכזי סמוך בקריית אריה".

בית המשפט דחה את הבקשה לצו ביניים

בתשובה לפניית גלובס עדכנה דוברות עיריית פתח תקווה כי "בדיון הראשון שנערך בנושא החליט בית המשפט לדחות את הבקשה לצו ביניים, ובכך אפשר לנתיבי איילון לצאת לדרך עם עבודות השדרוג בציר אם המושבות. זאת בהתאם לתוכניות שאושרו - תוכנית המתאר, תוכניות התנועה, תב"ע ועוד.

"הפרויקט נחשף לציבור עשרות פעמים מאז שנת 2019, במסגרת פרסומים עירוניים, פגישות עם תושבים, דיונים מקצועיים ועוד. מדובר בפרויקט תחבורתי אסטרטגי, שמטרתו לשפר באופן משמעותי את רמת השירות לנוסע. הפרויקט צפוי לתת מענה לכשל התחבורתי הקיים כיום, טרם פיתוח האזור עם בניית אלפי יחידות דיור והרחבת אזורי התעסוקה, ולהקל על עומסי התנועה בציר, תוך יצירת חלופה מיטבית לשימוש ברכב הפרטי".

חברת נתיבי איילון ציינה בתגובתה לבית המשפט כי "מדובר בפרויקט בעל חשיבות רבה, הן לתושבי המקום, הן לטובת יצירת קשר בין אזורי התעשייה והתעסוקה בפתח תקווה והן לשם חיזוק התחבורה הציבורית. הפרויקט הוא חלק מרשת צירי העדפה של התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב, המתנהל זה שנים בשקיפות מלאה ותוך יידוע הציבור, ותואם את המערכת הסטטוטורית הקיימת. לפרויקט בסיס סטטוטורי מוצק.

"העותרת מבלבלת בכוונת מכוון בין ההליך הסטטוטורי, אשר הסתיים לפני שנים, לבין הליך הרישוי, שהושלם ועומד בימים אלו ממש לביצוע. למיטב ידיעתה של חברת נתיבי איילון העבודות נשוא הפרויקט, כמו הפרויקט כולו, החלו להתבצע לאחר הליך שיתוף ציבור ארוך וממושך שבוצע על ידי עיריית פתח תקווה. נתיבי איילון ערכה מפגש תושבים מקוון במאי 2025, וביוני 2025 השתתפה בישיבה שאליה הוזמנו כלל התושבים. האינטרסים שאותם בחרה לקדם העמותה הם אינטרסים צרים העומדים בסתירה לאינטרס הציבורי. עיכוב התוכנית יביא לכך שנתיבי איילון לא תוכל לספק מענה ראוי לתושבי העיר פתח תקווה, לא בראייה של תחבורה ציבורית, לא במענה ליציאת רכבים פרטיים מהשכונה, לא בהיבטי פיתוח העיר ולא בקישוריות לאזורי התעסוקה".

משרד התחבורה ציין בתגובתו לבית המשפט כי מדובר בפרויקט "בתחום זכות דרך בתוכניות תקפות, לכן אין מניעה לבצע אותו ללא היתר בנייה. החוק לא דורש יידוע ציבור, אולם העירייה וחברת נתיבי איילון יידעו את התושבים על הפרויקט, לרבות בכנס שנערך כמה חודשים לפני תחילת ביצועו. העיתוי שבו הוגשה העתירה נעשה בשיהוי כבד, ערב תחילת העבודות, שכן לעותרת נודע על העבודות הצפויות לכל המאוחר במאי 2025, אך הגישה את העתירה רק בתחילת אוגוסט 2025. הפרויקט מצוי בשלבים מתקדמים מאוד, לאחר מכרז וחתימת חוזים עם קבלנים, וצו תחילת עבודות צפוי להינתן בטווח הזמן המיידי".

העתירה הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. הדיונים בנושא כבר החלו, וטענות הצדדים נשמעו, אך החלטה בנושא טרם ניתנה.