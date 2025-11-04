הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו אישרה בשבוע שעבר את תוכנית "מרחב מנורה אלנבי", שתאפשר הקמת מתחם מעורב שימושים במקומו של בית מנורה הוותיק.

● תושבים נגד הרחבת דרך אם המושבות בצפון פ"ת: "חשש כבד ביותר לנזק תמידי"

● עיריות ת"א וירושלים עותרות לדיון נוסף בפסיקת העליון בנוגע להיטלי השבחה



התוכנית, שהוכנה על ידי משרד יסקי מור סיוון אדריכלים ומתכנני ערים, ביוזמת קבוצת מנורה נכסים והשקעות ובנק הפועלים, משתרעת על פני שטח של כ-4.9 דונם. מיקום התוכנית נמצא במרכז תל אביב בין הרחובות יבנה, אלנבי ויהודה הלוי, והיא כוללת הקמת מגדל בן 45 קומות שיכלול כ-110 יחידות דיור, מהן 15% דירות בהישג יד. בנוסף, התוכנית מציעה שטחי תעסוקה, מסחר ומלונאות בהיקף של כ-45 אלף מ"ר.

כיום, שוכן במקום בית מנורה (בית הסנה לשעבר) - מבנה משרדים בן 13 קומות, לצד שני מבנים נמוכים בני 3 ו-4 קומות. במסגרת התוכנית החדשה מתוכננת הרחבת רחוב אלנבי, הקמת כיכר ציבורית, וחיבור רציף להולכי רגל בין הרחובות ולתחנות הרכבת הקלה בקווים האדום והסגול. במקביל, התוכנית כוללת תוספת שטחים ציבוריים לטובת גני שעשועים, שטחים ירוקים ומוסדות ציבור.

התוכנית אושרה למרות התנגדויות השכנים

התוכנית נתקלה בשורת התנגדויות, שנדחו על ידי הוועדה המקומית בדיון ההתנגדויות לתוכנית. בין המתנגדים הבולטים נמצאת נציגות הדיירים של בניין "מאייר", ברחוב רוטשילד 36, השוכן בסמוך למתחם המיועד. אחד הנושאים המרכזיים שהועלו הוא עומסי התנועה באזור. לפי הדיירים, רוב התנועה באזור מתנקזת לרחוב יבנה, וכבר כיום קיימת בעיית צפיפות ועומס משמעותי. לטענתם, הקמת מגדל נוסף תעצים את העומס על הרחובות הסמוכים ותפגע באיכות החיים באזור.

עוד טענו כי היבטי סביבה ותנועה לא נבחנו באופן מספק במסגרת התוכנית המופקדת, והדגישו את הצורך בביצוע סקר תנועתי מקיף שיבחן את ההשפעה על תחבורה וחנייה בסביבת הפרויקט, במיוחד לאור עומסי התנועה הקיימים באזור. לדברי המתנגדים, בינוי חריג כזה עלול לפגוע באופן ניכר בדיירים ובמשפחותיהם ולפגום ביכולתם להתגורר בנכסים שלהם כראוי.

בוועדה המקומית כאמור דחו את ההתנגדות וציינו כי לתוכנית צורף נספח תנועה אשר אושר ע"י אגף התנועה. "הנספח כולל התייחסות למצב המתוכנן ברחובות הסובבים וכן התייחסות לפתרונות החניה בתת הקרקע עבור הזכויות המוצעות בתחום התכנית".

בנוסף, העלתה הנציגות חשש בנוגע לגובה המגדל: בעוד שבניין מאייר מתנשא לגובה של 38 קומות, המגדל המתוכנן צפוי להגיע לגובה של כ-45 קומות. לדברי הדיירים, הבנייה הגבוהה עלולה לפגוע בנוף, באור, באוויר, בפרטיות ובאיכות החיים שלהם. גם טענה זו נדחתה על ידי הועדה שהדגישה כי בוצעו בדיקות הצללה וחסימות אוויר התואמות את התקנים הנדרשים.

טענות נוספות עלו בקרב משכירי הדירות ובעלי החנויות בסמוך למתחם, שלטענתם צפויים להיפגע בשלב הבנייה. עוד טענו כי "לא ניתנה לנו הזדמנות לקבל מידע ולהשמיע את טענותינו בדבר הנזק שייגרם לבעלי החנויות בסביבה". גם כאן דחתה הוועדה את טענותיהם וציינה בין היתר כי "בשלב הבינוי יידרשו יזמי הפרויקט לפעול לפי דין ועל פי היתרי בניה בתוקף לכל תקופת הבינוי ולצמצם ככל הניתן את הפגיעה במגרשים הסמוכים כפי שנעשה בכל מגרש בעיר".