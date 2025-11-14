האם קיימת זכות "למכר עצמי" של דירה ממושכנת בהליך חדלות פירעון?

הכותב מומחה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לנושים ולחייבים

בית משפט השלום בתל אביב דחה לאחרונה בקשת רשות ערעור של חייבת שביקשה למכור בעצמה את דירתה הממושכנת ("מכר עצמי") במסגרת תיק הוצאה לפועל שנפתח נגדה. ההחלטה מדגישה כי הזכות למכר עצמי אינה מוחלטת, ובמקרים של חדלות פירעון היא מתבטלת.

הרקע המשפטי: סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל מקנה לחייב שהדירה שלו ממושכנת זכות למכור את הדירה בעצמו, כדי להשיג מחיר גבוה יותר ממימוש על ידי כונס נכסים ולהפחית את החוב. אולם סעיף 81ב1(ג)(2) לחוק קובע שהזכות מתבטלת כאשר מונה כונס נכסים או כשניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

נסיבות המקרה: המשיבה, חברת טריא קהילה פיננסית בע"מ, הגישה בקשה למימוש משכנתה על דירת המבקשת ובעלה, שנמצאו בהליכי חדלות פירעון. ביום 18.12.2023 נמסרה למבקשת אזהרה על פתיחת הליכים, ובהמשך מונה כונס נכסים. המבקשת ביקשה למכור את הדירה בעצמה בטענה שלא קיבלה את האזהרה כדין. לטענתה, שלילת זכות המכר העצמי בשל חדלות פירעון היא טעות משפטית.

סיכוי נמוך

החלטת בית המשפט: בית המשפט דחה את הבקשה. נקבע כי הבקשה הוגשה באיחור של כחודשיים, וכי סיכוייה נמוכים. בנוסף, טענת אי־ההמצאה נדחתה מאחר שבא כוחה של המבקשת פעל באותו יום שבו נטענה המסירה, דבר המוכיח שידעה על ההליכים.

הנימוק המרכזי לדחייה היה כי לפי סעיף 81ב1(ג)(2), מרגע שהמבקשת ובעלה מצויים בהליכי חדלות פירעון - אין להם זכות למכר עצמי. במצב זה לנושה עומדת הזכות למימוש מיידי של המשכנתה, ובדרך כלל הנאמן או הכונס מטפל במכירת הנכס. עוד נקבע כי המבקשת עצמה הסכימה בדיון קודם להמשך הליכי המימוש.

המשמעות המשפטית: פסק הדין מדגיש שלושה עקרונות חשובים: היחס בין חדלות פירעון להוצאה לפועל - שני המסלולים אינם מנותקים; הליך חדלות פירעון עשוי לשלול זכויות קיימות בהוצאה לפועל.

חשיבות הידיעה הקונסטרוקטיבית - ייצוג משפטי פעיל עשוי להיחשב כידיעה בפועל על ההליכים, גם אם החייב טוען שלא קיבל מסירה.

גבולות הזכות למכר עצמי - זכות זו נועדה להגן על חייבים אך אינה מוחלטת, ובמקרים של חדלות פירעון היא מתבטלת.

היבטים מעשיים: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח־2018, אינו מעניק לחייב זכות למכר עצמי. לפי סעיף 248, הנאמן שממונה מטעם הכונס הרשמי הוא שמממש את הנכסים, אלא אם מדובר בנכס משועבד ששוויו גבוה בהרבה מהחוב לנושה. אף על פי שבפרקטיקה בתי המשפט לעיתים מאפשרים מכר עצמי לבקשת חייבים, ניסיון מלמד שהדבר עלול לסבך את ההליך.

במקרה אחד ב"כ החייב קיבל היתר למכר עצמי, נטל לידיו את שיק התמורה וגרם נזק כבד לקופת הנשייה.

במקרה אחר ניצלו חייבים את ההיתר כדי לשלם לנושים מסוימים בלבד, בניגוד לדין.

מקרים אלו ממחישים את הסכנות שבמכר עצמי במסגרת חדלות פירעון ואת הפוטנציאל לפגיעה בשוויון בין הנושים.

בשורה התחתונה: פסק הדין מהווה תזכורת לכך שהתנהלות מהירה ומדויקת בהליכים משפטיים היא קריטית. חייבים ונושים כאחד צריכים להבין שהליך חדלות פירעון משנה את מסגרת הזכויות והשליטה בנכסים, וכי הזכות למכר עצמי של דירת מגורים - אף שהיא חשובה - מתבטלת כאשר נכנסים למסלול חדלות פירעון.

