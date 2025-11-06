לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה מקור הביטוי "יד רוחצת יד"?

2. היכן יתחיל מרוץ האופניים הטור דה פראנס בשנת 2026?

3. איזו דמות מצוירת נקראה בתחילת דרכה מורטימר מאוס?

4. מהן שש האומות הקלטיות?

5. קילו־בייט, מגה־בייט, ג'יגה־בייט, טרה־בייט. איזו יחידה של זיכרון מחשב היא הבאה?

6. בלשון המקרא מה פירוש המילה להה?

7. את מי רצחו מרקוס יוניוס ברוטוס וגאיוס קסיוס לונגינוס?

8. תחת איזה נשיא אמריקאי כיהן דיק צ'ייני (שהלך לעולמו השבוע) כסגן?

9. על שם מי קרוי רחוב הגידם בירושלים?

10. מהם אירורי, קונרו והיבאצ'י?

11. איזה בעל חיים מופיע על דגלה של אקוודור?

12. מי כתב וביים את הסרט "מפגשים מהסוג השלישי"?

13. מה שמה המוכר יותר של עצם העוקץ (בגוף האדם)?

14. בשבוע שעבר הודיע המלך צ'רלס כי ישלול מאחיו אנדרו את תואר הנסיך ויסלקו ממעונו הרשמי. מדוע?

15. אילו שתי ענקיות טכנולוגיה הכריזו השבוע על שותפות אסטרטגית להרצת עומסי עבודה של AI?