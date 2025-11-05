הסכם חדש בין ישראל והודו, והדוקו הגרמני על מבצע הביפרים

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1פעילי חיזבאללה עיוורים מול המצלמות: דוקו גרמני על מבצע הביפרים הישראלי

שלושה פעילי חיזבאללה התראיינו לסרט דוקומנטרי גרמני ששודר אמש (ג') בערוץ הציבורי ZDF, והציגו למצלמה את הפציעות הקשות שגרמו להם הביפרים הממולכדים ששתלה ישראל בארגון. הסרט ששודר, חלק ראשון מתוך שלושה, מתחקה אחרי המבצע שהביא להריגתם של עשרות פעילי חיזבאללה ולפציעתם של אלפים בספטמבר 2024, כחלק מהמאבק הישראלי נגד חיזבאללה.

שלושה מהנפגעים הקשים שיתפו פעולה באישור הארגון עם צוות תוכנית Frontal21 וסיפרו מול המצלמות כי תחילה שמעו צפצוף ארוך וחריג מהמכשיר. לאחר מכן, כשהושיטו אותו לכיוון עיניהם כדי לקרוא, הספיקו לראות שנכתב על המסך Error, ולאחר מכן אירע הפיצוץ. שניים מהם עיוורים לחלוטין ופניהם הושחתו. התחקיר מתחקה אחרי רשת חברות הקש שהקים המוסד כחלק מהמבצע.

מומחה לדיני מלחמה שהתראיין לסרט קובע כי בשל העובדה שהביפרים "פוצצו מרחוק" ולא פוצצו על ידי לחיצה עליהם, הם אינם נמצאים בקטגוריה של מכשירים ממולכדים האסורה לפי אמנות האו"ם. ראש ממשלת ישראל לשעבר אהוד אולמרט, שהתראיין לסרט, אמר כי עצם העובדה שהפעילים נשאו את הביפרים היא הוכחה לחברותם בארגון הטרור חיזבאללה, ולכן מצדיקה את הפגיעה בהם.

מאת מרקוס וולר. מתוך ZDF. לקריאת הכתבה המלאה.

2ישראל והודו חתמו על מזכר הבנות לשת"פ ביטחוני וצבאי

נציגים של משרד הביטחון ההודי והישראלי חתמו אתמול (ג') בישראל על מזכר הבנה שמרחיב את שיתוף הפעולה בין המדינות בנושאים צבאיים וביטחוניים; כך מדווח היום אתר החדשות ההודי בשפה האנגלית News18. היחסים הביטחוניים בין המדינות כבר נחשבים להדוקים, נכתב, וכלי נשק ישראלים כולל מל"טים לקחו חלק בהתלקחות האלימה שאירעה בין הודו לפקיסטאן באזור קשמיר מוקדם יותר השנה.

מזכר ההבנות קובע כי יוגבר שיתוף הפעולה בייצור כלי נשק מתקדמים ומערכות ביטחוניות. לפי הדיווח, התחומים שבהם יתמקד שתוף הפעולה הם בינה מלאכותית, סייבר, מו"פ ביטחוני ושיתופי פעולה במחקר ובפיתוח. לפי הדיווחים, המזכר החדש עשוי להרחיב את אפשרויות הייצוא הביטחוניות של חברות ישראליות להודו. במקביל לחתימה מבקר שר החוץ גדעון סער בהודו בימים אלה.

מתוך New18. לקריאת הכתבה המלאה.

3"סיכון גבוה": מאות שוטרים יאבטחו המשחק של מכבי תל-אביב באנגליה מחר

כ-700 שוטרים, בסיוע רחפנים, כלבים וסוסים, גויסו לאבטחת משחק הכדורגל שצפוי להתקיים מחר (ה') בברמינגהאם, מעוז של הפגנות נגד ישראל, בין המארחת אסטון וילה למכבי תל-אביב; כך מדווח הבוקר הטלגרף הבריטי.

לפי הדיווח, לפחות שלוש קבוצות הודיעו כי הן מתכננות להפגין על רקע המשחק - פרו-פלסטינים שמתנגדים לעצם אירוח הקבוצה הישראלית, פרו-ישראלים שמוחים נגד העובדה כי אוהדים ישראלים לא יגיעו למשחק וכן אוהדי כדורגל בריטיים מהימין הקשה, שינסו לנצל את האירוע להפגנה נגד מהגרים ומוסלמים.

מכבי תל אביב הודיעה כי לא תמכור כרטיסים למשחק, מחשש לביטחון האוהדים. המועצה המקומית בברמינגהאם הודיעה לפני כן כי תאסור על נוכחות אוהדים ישראלים "מחשש לביטחונם". ראש הממשלה הבריטי יצא נגד ההחלטה, אולם היא נשארה בעינה. אסטון וילה הזהירה את אוהדיה שלא לשאת שלטים פוליטיים, דגלים או מסרים שנויים במחלוקת באצטדיון. היא גם הגבילה את המכירה רק לאוהדים שקנו בעבר כרטיסים, כדי לנסות ולצמצם את האפשרות של חוליגנים להסתנן לשורות האוהדים. המשטרה הגדירה את האירוע כנמצא ב"סיכון גבוה", לפי הדיווחים.

מאת טום מורגן. מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.