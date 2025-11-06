שוק הביומד מתעורר? מורי ארקין מגייס קרן של 40 מיליון דולר

קרן הבריאות הדיגיטלית מקבוצת ארקין בשליטת מורי ארקין, בהובלתו של נדב שמעוני, מגייסת קרן שנייה בהיקף של 40 מיליון דולר. בין המשקיעים נמצאות הקרנות וינטג' פרטנרס וקבוצת הראל.

הסכום אומנם לא גדול מאוד, אך מדובר בחדשות משמעותיות לסקטור הביומד בישראל, בו גויסה מתחילת המלחמה רק קרן אחת - אדג' מדיקל בהיקף של 15 מיליון דולר, ונסגר הגיוס של קרן פיטנגו הלת'טק בהיקף של מעל 120 מיליון דולר, גיוס שהחל לפני המלחמה. לעומת זאת, בתחום הטכנולוגיה התקיימו גיוסי קרנות בתקופה זו.

לפני מספר חודשים, בכתבה בנושא "לאן נעלמו קרנות הביומד", הביעו כמה משקיעים אופטימיות וטענו כי על-פי המתרחש מאחורי הקלעים, השקעות נוספות יגיעו אם וכאשר תסתיים המלחמה. גיוס זה עשוי להיות הסנונית הראשונה של המגמה.

ארקין דיגיטל ביצעה עד כה 12 השקעות, אשר המוכרות בהן גם הן Rhino ואלאוס.