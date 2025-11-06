שיא של 20 שנה במספר המפוטרים באוקטובר האחרון בארה"ב

חודש אוקטובר 2025 הפך לאחד המדאיגים בשוק העבודה האמריקאי מאז תחילת שנות ה־2000. לפי נתוני חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas, חברות בארה"ב הודיעו על 153,074 פיטורים, כמעט פי שלושה מאוקטובר אשתקד ושיא של שני עשורים לחודש זה - כך פורסם בבלומברג.

ב-Challenger מסבירים כי לאחר גל הגיוסים הגדול בתקופת הקורונה, חברות רבות "מתקנות מסלול" על רקע אימוץ מואץ של טכנולוגיות בינה מלאכותית, האטה בהוצאות הצרכנים והעסקים ועלויות תפעול גבוהות. "מי שמפוטר כיום מתקשה יותר למצוא עבודה במהירות, מה שעלול להחליש עוד את שוק העבודה", ציין בדוח אנדי צ'לנג'ר, שאחראי על המחקר בחברה.

שוק העבודה מאותת על אזהרה

ענפי הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הובילו את גל הפיטורים האחרון. במקביל, מספר תוכניות הגיוס בארה"ב הוא הנמוך ביותר לתקופה זו של השנה מאז 2011, והיערכות החברות לגיוסים עונתיים לקראת תקופת החגים נמצאת בשפל מאז תחילת המדידה ב-2012.

הנתונים הללו עומדים בניגוד לאמירה האחרונה של יו"ר הבנק הפדרלי, ג'רום פאוול, שלפיה שוק העבודה מתקרר רק בהדרגה, ולא חווה בלימה חדה. בשטח, חברות ענק כמו אמזון, מטא, טארגט ופרמאונט הודיעו על קיצוצים משמעותיים בחודש האחרון, בעוד הגיוסים בענפים רבים נותרים מוגבלים.

לצד האיתותים השליליים, דוח ADP שפורסם אתמול (ד') הראה שהמגזר הפרטי הוסיף 42 אלף משרות באוקטובר, לאחר שני חודשים של ירידה, מה שעשוי להעיד על יציבות מסוימת, גם אם בשוק עבודה זהיר יותר.

עוד לפי בלומברג, בהמשך היום צפוי להתפרסם דוח נוסף של Revelio Labs, בזמן שכלכלנים נשענים יותר ויותר על מקורות נתונים פרטיים עקב אי-ודאות סביב פרסומי הממשל בתקופת השבתת הממשלה.