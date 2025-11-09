ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות מס חדש בדרך: המהלכים מטיוטת חוק ההסדרים שישפיעו על התעופה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חוק ההסדרים

מס חדש וייעול תקציבי האבטחה: המהלכים מטיוטת חוק ההסדרים שישפיעו על התעופה

במסגרת טיוטת חוק ההסדרים, האוצר מקדם שינויים רחבים בענף התעופה: החל ממס טיסות חדש, דרך שינוי שיטת הפחת ועד עדכון תקציב האבטחה • בענף התעופה כבר מזהירים: המהלכים עלולים להתגלגל למחירי הכרטיסים

סתיו ליבנה 09.11.2025
מטוסי אל על / צילום: עידו וכטל
מטוסי אל על / צילום: עידו וכטל

במסגרת טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2026, באוצר מקדמים מספר מהלכים שצפויים להשפיע על ענף התעופה. בתוך כך, עדכון שיטת הפחת על מטוסים, הטלת מס חדש על טיסות נוסעים היוצאות מישראל וסעיף מסווג העוסק בייעול תקציב מערך האבטחה.

ההגבלות המתוכננות על החזקת מזומן והחובה שתוטל על בעלי הדירות להשכרה
שולחן המשא ומתן הריק: ההסתדרות מחוץ לתקציב 2026, מה עכשיו?
אחרי שהתלונות נערמו, חברות התעופה הישראליות נכנסות לשעת מבחן

המהלך הראשון עוסק בעדכון שיטת הפחת על מטוסים. כיום נהנות חברות התעופה מפחת שנתי של 30%, המאפשר להן לפרוס את ערך המטוס לצורכי מס בתוך פרק זמן קצר יחסית - כ־3.3 שנים. לפי רשות המסים, שיעור זה אינו משקף את אורך החיים הכלכלי של מטוסים, שמוערך בכ־20 שנה ואף יותר, והוא חריג ביחס לשיעורי הפחת הנהוגים במדינות אחרות.

לפיכך, מציע האוצר להפחית את הפחת המוכר למס ל־5% בשנה, כך שהפחת ייפרס על פני עשרים שנה. השינוי יחול על מטוסים שיירכשו החל מה־1 בינואר 2026. לפי נתוני האוצר, יישום המהלך צפוי להגדיל בהדרגה את הכנסות המדינה ממסים, החל מכ־180 מיליון שקל בשנת 2029 ועד כ־260 מיליון שקל בשנת 2032.

מס טיסות חדש

היוזמה השנייה עוסקת בקידום מס חדש על טיסות נוסעים היוצאות מישראל, במסגרתו יוקצה לכל טיסה סכום מס קבוע שנועד לשקף את העלויות הסביבתיות הנובעות מפליטות גזי חממה. סכום המס יחושב לפי משקל ההמראה המרבי של המטוס ולפי מרחק הטיסה: טיסה קרובה עד 500 קילומטר, טיסה בינונית בין 500 ל־4,000 קילומטר, וטיסה ארוכה מעל 4,000 קילומטר. מדרגות המס נעות בין כ־1,200 שקל למטוסים קלים בטיסות קצרות ועד כ־95 אלף שקל למטוסים כבדים בטיסות ארוכות.

על פי נתוני האוצר, ענף התעופה אחראי לכ־3.4% מפליטות המדינה בשנה, והמס מוצג ככלי לתמחור העלויות החיצוניות של הפליטות, בהתאם לנוהגים במדינות שונות באירופה כגון אנגליה, צרפת, שוודיה, גרמניה ואוסטריה. ההכנסה השנתית הצפויה מהמהלך מוערכת בכמיליארד שקל בשנה מלאה של יישום.

אבטחת התעופה

המהלך השלישי עוסק ב"ייעול תקציב מערך אבטחת התעופה", אך נוסחו מופיע בטיוטה כפרק מסווג. כיום המדינה מסבסדת 95% מהוצאות האבטחה של חברות התעופה הישראליות. במרץ האחרון עדכנה הממשלה את הסדר השתתפות המדינה בעלויות אלו, ולפיו שיעור ההשתתפות יופחת בהדרגה מ־95% בשנת 2025 ל־92.5% משנת 2029 ואילך. אל על, המספקת באמצעות אגף "אופק" את שירותי האבטחה לכלל החברות הישראליות, תהיה זכאית לשיעורי ההשתתפות שנקבעו. נקבע גם מנגנון שלפיו אם עלויות האבטחה של אל על יעלו על תקרת תשלום שנתית של 13 מיליון דולר, המדינה תישא ב־97.5% מהחלק שמעל התקרה.

הסדר דומה יחול גם על ישראייר וארקיע, אך בתקרות נמוכות משמעותית: 2 מיליון דולר לכל חברה, ובתוספת שנתית אפשרית של 0.5 מיליון דולר (לעומת מיליון דולר בתקרה של אל על). הפעלת ההסדר עבור החברות שאינן מספקות את שירותי האבטחה בעצמן מותנית בכך שיגישו לחשב הכללי התחייבות כתובה בנוסח שייקבע . ההחלטה מאריכה את הסדר אבטחת התעופה עד לסוף 2031, ועלותה התקציבית הכוללת מוערכת בכ־8 מיליארד שקל בשנים 2025-2028.

בענף התעופה מזהירים כי יישום מהלכים אלו עלול להביא לעלייה בעלויות ההפעלה של החברות ועלול להתגלגל אל מחירי הכרטיסים.