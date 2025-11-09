ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה יו"ר חדש ל-NSO: שגריר ארה"ב לשעבר דיוויד פרידמן
NSO

חברת הסייבר ההתקפי מינתה ליו"ר את שגריר ארה"ב בישראל לשעבר, דיוויד פרידמן • האתגר המרכזי שלו: לחלץ את החברה מהרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי ולהקל עליה למכור מערכות לרשויות פדרליות • "חרף הביקורת השלילית, אתם ניצבים בגאווה כדי לספק טכנולוגיות להגנה על הביטחון", אמר פרידמן בשיחתו הראשונה עם העובדים

אסף גלעד 09.11.2025
שגריר ארה''ב בישראל לשעבר, דיוויד פרידמן / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
שגריר ארה''ב בישראל לשעבר, דיוויד פרידמן / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

חברת הסייבר ההתקפי NSO , שנרכשה בחודש שעבר על ידי קבוצת משקיעים אמריקאית בראשות המפיק בוב (רוברט) סימונדס, ממנה לתפקיד יושב הראש שלה את שגריר ארה"ב בישראל לשעבר, דיוויד פרידמן. ההערכה היא כי השגריר לשעבר וצוות המשקיעים האמריקאי ינסה נמרצות לחלץ את החברה מהרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי ובכך להקל עליה למכור מערכות לרשויות פדרליות, ובמקביל לרכוש ציוד ותוכנה מחברות אמריקאיות.

ואסט דאטה הישראלית חתמה על חוזה ענק בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר
למה הסטארט-אפ החדש של מייסדי איירון סורס רכש מפעל למזון כלבים

מינויו של פרידמן נעשה לאחר העברת הבעלות על החברה מידי קבוצת האחזקות דופרנס (Dufrense) של אחד ממייסדי NSO, עומרי לביא, לידיה של קבוצת המשקיעים האמריקאית. הקבוצה האמריקאית ההזרימה כמה עשרות מיליוני דולרים במקביל למחיקת חובות האדירים שרבצו על החברה, בהיקף של 600 מיליון דולר. כעת, מדגישים בחברה בהודעה לתקשורת כי "לשלושת מייסדי NSO אין עוד כל אחזקה בחברה".

מלבד הסרת NSO מהרשימה השחורה, מקווים בחברה גם לשינוי במדיניות האמריקאית והישראלית להפצת כלי סייבר התקפי, לאחר עידן ביידן שהצר מאוד את צעדי החברות הישראליות בתחום ואת צעדיה של NSO בפרט. הדבר פגע לא רק בתוצאותיה העסקיות ובאובדן לקוחות רבים, אלא גם גרם לניוון בפיתוח תוכנות מודיעיניות חדשות ואף השפיע לרעה על תמונת המודיעין של צבאות מערביים ופרו-מערביים במלחמת חרבות ברזל.

בתחילת שנת 2022 החמיר משרד הביטחון הישראלי, לבקשת ארה"ב, את תנאי הייצור של כלי סייבר התקפי והגביל אותם לרשימה של יותר מ-30 מדינות דמוקרטיות בלבד, כאשר בני ברית רבים של ישראל - כולל איחוד האמירויות והודו - הוחרגו ממנה. בכך, נפגעו תוצאות NSO והדבר הביא חברות ישראליות אחרות, דוגמת קנדירו או קוואדרים, למכור את נכסיהן או אף לסגור את שעריהן.

"חרף הביקורת השלילית והלבתי מוצדק ברובה שמכוונת נגד החברה, אתם ניצבים בגאווה ובמסירות אין קץ כדי לספק טכנולוגיות מתקדמות להגנה על הביטחון והצלת חפים מפשע", אמר פרידמן בשיחה שנערכה לעובדים הבוקר (א') במשרדי החברה במגדל אלייד סיטיס במתחם ביג גלילות.

בחברה הודיעו כי NSO תמשיך לפעול מישראל תחת פיקוח משרד הביטחון "תוך הרחבת פעילותה הגלובלית ושאיפתה לחדש את פעילותה בארה"ב".