ואסט דאטה

ואסט דאטה הישראלית חתמה על חוזה ענק בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר

חוזה ענק לחברת ואסט דאטה הישראלית: תספק שרתי אחסון נתונים עבור שרתי AI של ענקית הבינה המלאכותית האמריקאית קורוויב • המהלך עשוי לגלם עבור החברה גידול בקצב ההכנסות של עד 390 מיליון דולר בשנה

אסף גלעד 15:41
הנהלת Vast Data / צילום: Vast Data
הנהלת Vast Data / צילום: Vast Data

החברה הישראלית ואסט דאטה, הפועלת ממרכז פיתוח בגני התערוכה וממטה בניו יורק, תמכור שרתי אחסון נתונים עבור שרתי AI של ענקית הבינה המלאכותית האמריקאית קורוויב בתמורה ל-1.17 מיליארד דולר, שיתפרסו על פני תקופה שתנוע על פני 3-5 שנים, מה שעשוי לגלם עבורה גידול בקצב ההכנסות של עד 390 מיליון דולר בשנה.

מדובר בהסכם שמגדיל באופן משמעותי את קצב ההכנסות השנתי של ואסט דאטה, שעמדה בתחילת השנה על קצב הכנסות שנתי של 200 מיליון דולר, כך על-פי פרסום של רויטרס מהיום (ה') אחר-הצהריים.

שתי החברות קרובות מאוד לאנבידיה ואף גייסו ממנה הון - כל אחת מהן בנפרד. קורוויב נחשבת לשותפה צמודה של אנבידיה בהשכרת שטחי עיבוד ענן ו-AI בחוות שרתים עבור חברות שמעדיפות לשכור שירתים שכאלה במקום לבנות חוות ענק בעצמן. ואסט, מצדה, הפכה לשותפה הקרובה ביותר של אנבידיה בתחום ניהול ואחסון נתונים (דאטה), בזכות מערכת חומרה ושכבת תוכנה מקורית שנכתבה בחברה והתאימה טוב יותר לעידן ה-AI.

בין לקוחות ואסט דאטה נמנים xAI של אילון מאסק, אמזון AWS ונביוס, החברה המתחרה בקורוויב, שלה גם רקע ישראלי. ואסט דאטה הוערכה לאחרונה בשווי של מעל ל-30 מיליארד דולר במהלך סיבוב גיוס שטרם נסגר.