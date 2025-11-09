מנכ"ל ה-BBC, טים דייווי, וראש מחלקת החדשות ברשת, דבורה טורנס, התפטרו הערב (א') בעקבות ביקורת שהופנתה להטיה מכוונת - לאחר שסרט תיעודי של ה-BBC הטעה את הצופים, וזאת משום שנאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עבר עריכה. בסרטון הערוך הנשיא טראמפ אמר כביכול כי "אנחנו נלך לקפיטול, ואני אהיה שם אתכם, ואנחנו נילחם, אנחנו נילחם בטירוף". בסרטון המקורי נאמר: "אנחנו נלך לקפיטול, ואנחנו נריע לחברי וחברות הקונגרס שלנו".

הסערה החלה כאשר דיווח עיתונאי טען כי התוכנית "Panorama" עברה עריכה מגמתית והטעתה את הצופים. בדיווח ב-"The Telegraph" נכתב כי בתוכנית נערכו שני חלקים מנאומו של טראמפ יחד, וגרם לכך שייראה שהוא כביכול מעודד במפורש את מהומות הקפיטול בינואר 2021.

דייווי מונה למנכ"ל ה-BBC בספטמבר 2020, ולפני תפקיד זה הוא כיהן בתפקיד מנכ"ל אולפני ה-BBC וזאת במשך תקופה של 7 שנים. על פי ה-BBC, הוא פיקח על מיזוג הקשור לרשת, ואף היה ממלא מקום המנכ"ל ה-BBC בין השנים 2013-2012.

בהודעת ההתפטרות של דייווי הוא כתב כי "רציתי ליידע אתכם שהחלטתי לעזוב את ה-BBC לאחר 20 שנה. זוהי לחלוטין החלטה שלי ואני אסיר תודה ליו"ר ולדירקטוריון על תמיכתם הבלתי מעורערת והפה אחד לאורך כל כהונתי, כולל בימים האחרונים". עוד הוא כתב כי "בתקופות המפולגות האלה, ל-BBC ערך ייחודי והוא מדבר אל הטובים ביותר שבנו. הוא עוזר להפוך את בריטניה למקום מיוחד - אדיב, סובלני וסקרן באופן מוחלט. כמו כל הארגונים הציבוריים, ה-BBC אינו מושלם, ועלינו תמיד להיות פתוחים, שקופים ואחראים. אמנם זו אינה הסיבה היחידה, אך הדיון הנוכחי סביב חדשות ה-BBC תרם באופן מובן להחלטתי". בהודעתו לא נכתב מי יהיה מחליפו.

ראש מחלקת החדשות ברשת, דבורה טורנס, אמרה כי היא קיבלה את ההחלטה "הקשה שזה לא יהיה עוד תפקידי להוביל אתכם בחזון הקולקטיבי שיש לכולנו: לרדוף אחר האמת ללא אג'נדה". היא אמרה כי "המחלוקת המתמשכת סביב הסרט הגיעה לשלב שבו היא גורמת נזק ל-BBC, מוסד שאני אוהבת. האחריות מונחת עליי".

עוד היא אמרה כי "בעוד שנעשו טעויות, אני רוצה להיות ברורה לחלוטין שהטענות האחרונות לפיהן חדשות ה-BBC מוטות מוסדית הן שגויות". טורנס מכהנת כמנכ"לית החדשות מאז 2022, ותחת אחריותה היו כ-6,000 עובדים, שמשדרים למעל לחצי מיליארד איש ברחבי העולם.

יו"ר ה-BCC, סמיר שאה, הביע את תודתו לשניים, ואף אמר: "זהו יום עצוב עבור ה-BBC". לדבריו, "הלחץ המתמשך עליו, באופן אישי ומקצועי, הביאו אותו לקבל את ההחלטה". עוד אמר כי "הדירקטוריון מכבד את ההחלטה ואת הסיבות לה".

שרת התרבות בבריטניה, ליסה ננדי, הודתה לדייווי על שירותו לשידור הציבורי ואמרה שהוא הוביל את ה-BBC בתקופה של שינוי משמעותי ועזר לארגון להתמודד עם האתגרים העומדים בפניו בשנים האחרונות. כעת יותר מתמיד, הצורך בחדשות מהימנות ותכנות איכותי חיוני לחיינו הדמוקרטיים והתרבותיים, ולמקומנו בעולם. כממשלה, נתמוך במועצה בניהול המעבר הזה ונוודא שסקירת האמנה תהיה הזרז שיעזור ל-BBC להסתגל לעידן החדש הזה ולהבטיח את תפקידה בלב החיים הלאומיים לעשורים הבאים".