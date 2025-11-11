המומחה למודיעין שבטוח: "טורקיה היא איום אסטרטגי על ישראל"

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● ג'ון בולטון חושף: "ההחלטה של האו"ם שאחראית לשנאת ישראל"

● לבנון סוגרת את ברז הקפטגון, וחיזבאללה מאבד מקור הכנסה מרכזי

1בארה"ב תוהים: האם ישראל תחבל ביחסי טראמפ עם סוריה?

לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יש תוכניות לשלב את נשיא סוריה אחמד א-שראע בסדר האזורי החדש. אולם, נדמה כי ישראל תנסה "לסכל את המהלך", פורסם במגזין האמריקאי פורן פוליסי.

"כל הסימנים מצביעים על חזון אמריקאי לשלב את סוריה החדשה באופן עמוק בסדר האזורי שמובילה וושינגטון - אם הנשיא הסורי יצליח לבסס משטר יציב, ככל הנראה אוטוריטרי, ואם ניתן יהיה למנוע מישראל לסכל את המהלך כולו", נכתב.

מעבר לייצוב סוריה אחרי אסד "מונחת כאן תוכנית גדולה יותר: וושינגטון ובעלות בריתה באזור רואות הזדמנות לקבע שינוי מיטיב בסדר האזורי באמצעות עיגון סוריה שלאחר אסד במחנה שלהן. במשך עשורים, סוריה הייתה חוליה מרכזית ב'ציר ההתנגדות' בהובלת איראן. מעבר להיותה 'גשר יבשתי' להעברת נשק וכספים לחיזבאללה בלבנון, לצד עיראק הנתונה להשפעה איראנית ותימן בשליטת החות'ים, סוריה של בשאר אל־אסד הייתה חלק מליבת רשת הבריתות האזורית של איראן", נכתב.

לכן, "העברת סוריה בבירור למחנה הפרו־אמריקאי - תהיה זהות המנהיג אשר תהיה, תהווה שינוי גדול במאזן הכוחות האזורי: שלילת בעלת ברית מאיראן תוך ביסוס בריתות ארה"ב בלב האזור". בנוסף, "יש מידה של התלהבות מהאפשרות שההזמנות הזו תכלול גם הצטרפות סוריה להסכמי אברהם, אך בשלב זה זה נראה בלתי סביר. נרמול יחסים רשמי עם ישראל יהיה בלתי פופולרי מאוד בקרב הציבור הסורי".

"לשרע אין אהדה לישראל ויש לו עילות אידאולוגיות עמוקות לעוינות". למרות זאת, "הוא אותת בכל דרך אפשרית שעימות אינו בעדיפות. הוא זקוק להשקעות ולתמיכה חיצונית מכל הסוגים, ומוכן, כך נראה, לשחק את המשחק הערבי הוותיק של 'להסתדר בשתיקה' עם ישראל".

בניגוד לטראמפ התוכניות של ישראל לסוריה אחרות. "במידה וארה"ב אכן תקים בסיס אווירי בדמשק, היא תיאלץ להתמודד במהירות עם העובדה שהאיום החיצוני המסוכן והמערער ביותר על סוריה כיום הוא ישראל. בכך הופכת סוריה, באופן לא צפוי, לחוד החנית של הקרע המתגבש. אך כמעט לא מדובר, בין סדרי העדיפויות של ארה"ב וישראל, קרע שעשויות להיות לו השלכות מרחיקות לכת על הסדר האזורי".

מתוך הפורן פוליסי מאת מארק לינץ'. לקריאת הכתבה המלאה.

2המומחה שבטוח: "ישראל רואה בטורקיה איום מתגבר"

בקהילת המודיעין הישראלית רואים בטורקיה כמי ש"בגדה אסטרטגית בישראל", אמר ד"ר יעקב פלקוב, היסטוריון מודיעיון מאוניברסיטת ת"א, בראיון בלעדי לאתר החדשות הטורקי Türkiye Today.

גם בזירה הלא ציבורית "דיפלומטים טורקים ברחבי העולם הונחו להפסיק כל קשר חם ומועיל עם עמיתיהם הישראלים - צעד ששלח לישראלים אות לא נעים אך ברור לגבי עוינות מוסדית גוברת של טורקיה כלפי ישראל. במקביל, גם ה-MIT וגם אגף המודיעין של המטכ"ל הטורקי, אף ששמרו על קשרים מסוימים עם עמיתיהם הישראלים - בעיקר בתחום הלוחמה בטרור, ולבשנים האחרונות גם בנוגע למצב בסוריה, החלו לראות בישראל ובשירותי המודיעין והביטחון שלה יריבים, ולפעול בהתאם", נכתב.

בעוד שבעבר בקהילת המודיעין לא ראו בטורקיה איום מהותי, "מקבלי ההחלטות בממשלת ישראל, חוגים אקדמיים רלוונטיים וגורמים במערכות הדיפלומטיה והמודיעין-ביטחון תמימי דעים בתפיסתם את טורקיה כאיום אסטרטגי ההולך ומתעצם במהירות על מדינת ישראל", נכתב.

בראיון פלקוב טוען כי הבעיה העיקרית של המודיעין הישראלי היא הנטייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו "להקיף את עצמו בבכירים לא מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית ופוליטית בקהילת המודיעין והביטחון, כמו גם בחלקים אחרים של מנגנון המדינה". מה שלדבריו מוביל לכך ש"שרי החוץ האחרונים שלו היו בלתי כשירים מקצועית ותלויים לחלוטין פוליטית בראש הממשלה. לכן אין זה מפתיע שגם הנהגת קהילת המודיעין והביטחון הישראלית חלקה גורל דומה".

לדבריו יש צניחה "במעמד של אליטת המודיעין הישראלית". "הדפוס הזה, שימוש בדמויות מקורבות ונאמנות פוליטית גבוהה כדי ללמוד על המציאות האזורית והעולמית, בשילוב עם אי־אמון גובר בדיווחים ובניתוחים הרשמים של גורמי הדיפלומטיה והמודיעין, נראה כי יצר פער אפיסטמי הולך וגדל בין ראש הממשלה לבין אנשי המקצוע הדיפלומטיים והמודיעיניים הישראלים. כתוצאה מכך, לעיתים הבנתם את האיומים הביטחוניים הדחופים והתגובות המועדפות להם שונה באופן ניכר מזו של נתניהו".

מתוך Türkiye Today מאת חסן מסות אונדר. לקריאת הכתבה המלאה.

3שלום עשוי להגיע מכיוון מפתיע

"בעוד כל העיניים נשואות לעזה כדי לראות אם הפסקת האש השברירית תחזיק מעמד, ייתכן שהסכם שלום ערבי-ישראלי יציב יותר יגיע ממקום בלתי צפוי: לבנון. לראשונה זה עשרות שנים, לדבר על שלום כבר אינו טאבו בביירות. המדינה מנהלת שיח לאומי רציני על נושא שבעבר הוזכר רק בלחישות", נכתב במאמר דעה של החוקרים ממכון וושינגטון חנין ע'דאר, רוברט סאטלוף והעיתונאי אהוד יערי.

השלום יכול להגיע מכיוון לבנון משום שחיזבאללה נחלש ומכיוון שטראמפ מחויב לקדם את השלום האזורי ולהרחיב את הסכמי אברהם. מה שהפך את האפשרות לשלום בין ישראל ללבנון "למוחשית".

הן ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו והן נשיא לבנון ג'וזף עאוון הזכירו לאחרונה את האפשרות לשלום בין המדינות. "נתניהו הושיט ענף זית ללבנון. תוך שהבהיר שביירות נדרשת לנקוט 'פעולה אמיתית ומתמשכת לפירוז חיזבאללה". בנוסף, עאון העלה את רעיון השלום והכריז לאחרונה כי ארצו "אינה יכולה להישאר מחוץ לנתיב הנוכחי באזור, שהוא נתיב של פתרון משברים".

אז מה עומד בדרך לשלום? "המכשול המרכזי שמונע את קפיצת המדרגה מדיבורים לעשיית שלום הוא חיזבאללה ובעלי בריתו השיעים הרדיקליים. אפילו במצבו המוחלש, חיזבאללה נותר חמוש ומסוכן, מסוגל להפחיד גורמים פוליטיים מתונים במדינה ולממן את בניין כוחו מחדש. פירוק חיזבאללה מנשקו הוא תנאי היסוד לשלום".

מתוך הוושינגטון פוסט מאת חנין ע'דאר, רוברט סאטלוף ואהוד יערי. לקריאת הכתבה המלאה.