רק לפני כשנה "הדיל האיטלקי" היה נראה טוב מדי מכדי להיות אמיתי בעבור מולטי־מיליונרים אירופאיים. בעוד הממשלה החדשה בבריטניה פעלה לבטל את מעמד התושבות ללא אזרחות (Non-Dom) שהקנה לזרים הטבות־מס מפליגות, וממשלות כמו נורבגיה הטילו "מס עשירים" בלחץ הציבור, איטליה פתחה בפניהם את השערים. רומא הציעה להם תשלום מס שנתי מקסימלי של 100 אלף אירו בלבד, אם יעבירו את תושבות המס שלהם למדינה, ופטור גורף ממס על כל ההכנסות האחרות, המתנות והירושות שיתקבלו מחוץ לגבולות המדינה למשך 15 שנה.

ביחד עם התחזקות השמאל בבחירות בצרפת וצעדים נגד עשירים שנדונו בה, ובמדינות אחרות, הדבר יצר גל של מולטי־מיליונרים המבקשים לעבור לאיטליה. עשירים במיוחד שכרו בזריזות חדרי מלונות או דירות באיטליה מבלי להתגורר בהם, רק כדי לצבור "ותק מגורים" הניתן להוכחה, שיסייע להם להגר מהר ככל האפשר. משרד האוצר הבריטי העריך כי כ־25% מהמולטי־מיליונרים הזרים עזבו או יעזבו את הממלכה, ובמקרים רבים יעד ההגירה היה מילאנו, פירנצה או רומא.

כעת, הודיעה הממשלה האיטלקית על כוונתה להעלות את התשלום השנתי המקסימלי ל־300 אלף אירו החל מהשנה הבאה, אחרי שכבר הכפילה אותו ל־200 אלף אירו באוקטובר שעבר. ביחד עם דיון ציבורי שיזמה האופוזיציה השואבת השראה מצרפת ומהניצחון של ממדאני בניו יורק, גם דיבורים על מס עשירים ישיר מתחילים להישמע באיטליה. "למרות הכול, אנחנו עדיין הדיל הטוב ביותר באירופה", הכריז כלי תקשורת איטלקי מקומי.

כבר לא משדרת סימני אופטימיות

הכוונה לכלול את המס המוגבר החל מ־1 בינואר 2026 היא חלק מדיוני התקציב שמתנהלים בימים אלו באיטליה. הכלכלה השלישית בגודלה בגוש האירו כבר אינה משדרת את סימני האופטימיות של השנים האחרונות. ברבעון האחרון נרשמה בה אפילו התכווצות של 0.1% בתמ"ג. הצמיחה האיטלקית הייתה מבוססת על שני מנועים עיקריים: תוכנית ה"סופרבונוס" להקלות מס למשפצי בתים שהתניעה את תחום הבנייה במדינה והזרימה כסף רב לשוק, ויותר מ־120 מיליארד אירו בסיוע כספי מהאיחוד האירופי להתאוששות ממגיפת הקורונה. הסופרבונוס הושעה, המענק האירופי אמור להסתיים בשנה הבאה.

בניגוד לשנים קודמות, עם זאת, יש לאיטליה כעת הנהגה הנחשבת יציבה, בראשות ג'ורג'ה מלוני. ראשת הממשלה ניסתה להבהיר בימים האחרונים כי "אין שום סיכוי" לאימוץ מס עשירים באיטליה. בעוד בצרפת מפגינים נושאים שלטים בעד "מס זוקמן" (2% על מי שיש לו מעל 100 מיליון אירו בנכסים, על שם הכלכלן גבריאל זוקמן), ניסתה מלוני לגדוע את הדיון המתפתח באיבו. "מס עושר תמיד מככב בפנטזיות השמאלניות", אמרה מלוני, "אבל כל עוד הימין בשלטון - הוא לעולם לא יתממש".

במקום זאת, התוכנית של הממשלה האיטלקית בראשותה לתקציב השנה הבאה כוללת הפחתת מסים למעמד הביניים בניסיון להמריץ את הכלכלה ולחדש את הצמיחה, ואת אותה הגדלה ב־50% של המס על מולטי־מיליונרים זרים. ברקע הנכונות לעשות זאת נמצאות גם עליות המחירים בשוק הנדל"ן במילאנו, אחד מהיעדים המרכזיים של מיליונרים זרים. מחירי הדיור בעיר זינקו ב־49% מאז שהושקה תוכנית המס האחיד ב־2017, לעומת 11% בלבד בערים גדולות אחרות באיטליה. מלוני וממשלתה סבורים כי האטרקטיביות של איטליה לא תיפגם על ידי גבייה של 100 אלף אירו נוספים לשנה, וכי הציבור יעריך את הצעד.

מילאנו "עוברת תהליך של לונדוניזציה"

המחויבות הנדרשת כעת מהמולטי־מיליונרים המהגרים היא לגור במשך לפחות חצי שנה באיטליה, אך הדבר לא באמת מפוקח על ידי הרשויות. "זה היה נדיר למצוא כזו הטבת מס ממדינה נורמלית", אמר אחד מהמהגרים החדשים ל"טיימס" הלונדוני. מספר הזרים שניצלו את ההטבה זינק מ־200 בלבד בשנת 2018 ל־1,250 בשנת 2023, ולפי כל ההערכות, המספרים הנוכחיים גבוהים יותר. לפי דו"ח של סוכנות הייעוץ "הנלי", איטליה היא כעת היעד השלישי בעולם להגירת מיליונרים, אחרי איחוד האמירויות וארה"ב.

הדבר משפיע בעיקר על שוק הדיור והיוקרה במילאנו. מחירי הדירות בעיר האמירו בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, וגם השכירות של דירות פנטהאוז מרוהטות שוברת שיאים. "זה יכול להתחיל ב־18 אלף אירו לחודש", אמר מתווך ל"טיימס". מילאנו, במילים אחרות, "עוברת תהליך של לונדוניזציה", אמר. בין העשירים ביותר שעברו אליה נמצאים בני משפחת רוטשילד הצרפתית; נאסף סאוויריס, הנחשב לאיש העשיר ביותר במצרים; בכיר ב"גולדמן זאקס" ואחד מבניו של ברנאר ארנו, ראש תאגיד הלוקסוס LVMH.

העובדה כי הם נהנים מהחיים הטובים בעוד שהאוכלוסייה המקומית משלמת מס של 28% בדרגת המס הנמוכה ביותר מעוררת זעם בקרב התושבים. לצד הדרישות של האופוזיציה הסוציאל־דמוקרטית למס עושר כלשהו, אפשרויות אחרות הן לדרוש מזרים הנהנים מהסטטוס של "מס אחיד" להשקיע בחברות איטלקיות או בנדל"ן. בינתיים, לדרישות הללו אין הד בתקציב החדש לשנה הבאה.

העלאת מס תפגום באטרקטיביות המדינה

מומחי מיסוי אירופאיים העריכו כי העלאה של המס המקסימלי ל־300 אלף אירו בשנה תפגום באטרקטיביות של איטליה כיעד הגירה, למרות תנאי החיים הטובים במדינה. "זה יהפוך אותה ללא־תחרותית בקרב על המיליונרים, ובמקום לעבור למילאנו, הם יעברו ללוגאנו שבשווייץ", אמר דייוויד לספראנס ל"פייננשל טיימס". אחרים סבורים כי העובדה שמדובר במדינה אירופית עם מסורת עתיקה, הממוקמת במרכז היבשת, עם יציבות הנובעת מהחברות בגוש האירו היא גורם משיכה שמפצה על תנאים טובים יותר במדינות כמו איחוד האמירויות.

באירופה, לכל הפחות, האפשרויות הולכות ומצטמצמות. פורטוגל, שהיא במקום החמישי בהגירה חיובית של מיליונרים לפי "הנלי" מתכננת להטיל "מס זרים" מיוחד על מי שירכשו נדל"ן במדינה, בניסיון לצנן את עליית מחירי הדיור שלוותה בהשקעות זרות רבות. בספרד מתכננת הממשלה הסוציאל־דמוקרטית "מס עשירים" חד פעמי.

גם פרק הזמן שבו ניתן להגר ללא השלכות הולך ומצטמצם. לפי הדיווחים בבריטניה, הממשלה מתכוונת לדרוש מס של עד 20% ממולטי־מיליונרים שיעזבו את הממלכה. בהתחשב בכך, האיטלקים אולי מעריכים כי הם יכולים להגדיל את הכנסותיהם מהגירת מיליונרים ב־50%, מבלי לפגוע בדינמיקה הנוכחית.