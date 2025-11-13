לראשונה מאז החלטתה של אינטל להקים קומפלקס מפעלים בקרית גת לפני כעשרים שנה, מתוכננת הקמתו של מפעל שבבים חדש בישראל, הפעם באשקלון. את התוכנית יוזמת חברת השקעות הדיפנס-טק הקנדית עוז (Awz) של ירון אשכנזי, בה משמשים כיועצים גם הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך וראש-ממשלת קנדה לשעבר סטיבן הרפר.

מדובר בתוכנית גרנדיוזית, שסך ההשקעה הכולל בה עשוי להגיע ל-40 מיליארד שקל, עבור הקמת קרייה הכוללת מרכזי מחקר ופיתוח, מפעל ייצור פרוסות סיליקון, וכן מפעל הרכבה, בדיקה ואריזה - שישתרע על פני שטח כולל של 70 אלף מ"ר באזור התעשייה של אשקלון, ויעסיק 350 איש, מהם 150 אנשי מחקר ופיתוח. הקמת המפעל נמצאת רק בראשיתה, ולפי ההערכה הקרן נמצאת בשלב גיוס הון לרכישת הקרקע, כ-70 אלף מטר באזור התעשייה אשקלון.

בכוונתה של עוז, קרן דיפנס-טק ותיקה שגייסה עד כה 500 מיליון דולר להשקעות הון סיכון, לפתח את המפעל ליישומים דו־שימושיים - כלומר, לייעד את ייצורן של חלק מהשבבים גם לתעשיות הביטחוניות ולמערכת הביטחון בישראל - כך שהדגש בפעילות המפעל יבוא לידי ביטוי בטכנולוגיות דיפטק ובשבבים פוטוניים. עם זאת, השבבים יוכלו להתאים גם לתעשיות אזרחיות בישראל כמו ענף הרכב, תקשורת, מחשוב קוונטי ומכשור רפואי. על פי הודעת Awz, ההשקעה המיידית תגיע ל-5 מיליארד שקל, בשיתוף עם משרד הכלכלה והתעשייה, עיריית אשקלון, משרד האוצר, מפא"ת, רשות מקרקעי ישראל ורשות החדשנות.

ירון אשכנזי, מנכ''ל ומייסד קרן Awz / צילום: שלומי אמסלם

חברות סטארט־אפ ומכונים אקדמיים יוכלו לגשת לאמצעים במתחם

במפעל מתכננים לפתח ולייצר שבבים הנחשבים קריטיים לתשתיות בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי, תקשורת דור חמישי ושישי, וכן עבור מגוון יישומים ביטחוניים אסטרטגיים. Awz מסרה כי "מדובר במפעל הפרטי הראשון מסוגו בישראל שייוצרו בו שבבים המבוססים על תרכובות כימיות ממשפחת V-III המשולבות על גבי סיליקון ומצעים אחרים". עוד נמסר כי המפעל יפעל באופן היברידי - כלומר, יאפשר מיזוג ושדרוג קווי יצור עם מפעלים אחרים בישראל ומחוצה לה, ובמתכונת פתוחה שתאפשר גם לחברות סטארט־אפ ומכונים אקדמיים גישה אליו.

ירון אשכנזי, מייסד ומנכ"ל Awz מסר כי "מפעל השבבים יהיה הלב הפועם של מרכז דיפ־טק לאומי חדש שיוקם באזור התעשייה 'טרה פארק' באשקלון, בהשקעה כוללת של 5 מיליארד שקל - 3 מיליארד מתוכם בשלב הראשון. היא מצטרפת להשקעה קודמת של Awz בהיקף כולל של יותר מ-2 מיליארד שקל במהלך 8.5 השנים האחרונות בחברות סטארט־אפ ישראליות המפתחות טכנולוגיות דיפ־טק פורצות דרך בעלות שימוש דואלי - ביטחוני ואזרחי".

במעמד הנחת אבן הפינה של המפעל הבוקר (חמישי) באשקלון נכחו גם שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, מנכ"ל משרדו מוטי גמיש וראש עיריית אשקלון תומר גלאם.