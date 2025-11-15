ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מצב השווקים / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
האם הראלי של השקל יימשך – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הזינוק במחזורי המסחר הפך למכרה זהב עבור הבורסה • מנהל ההשקעות שבטוח - זה לא הזמן למכור את מניות הבנקים • הטיפים שיכולים לחסוך לכם מיליון שקל ויותר • וגם: ארבע חברות מישראל שוברות שיאים בוול סטריט

המנצחים והמפסידים מהתחזקות השקל / איור: גיל ג'יבלי
דולר שקל

שער הדולר מגלה תמונה חלקית: השקל חזק יותר ממה שנראה
איתן גרסטנפלד 13.11.2025
הבורסה הגיבה בחיוב ככל שגברו הסיכויים להסכם
הבורסה בת"א | ניתוח

הבורסה בת"א מציגה: רווחיות גבוהה כמו של חברת הייטק
נתנאל אריאל 13.11.2025
ירון גבעולי - מנהל השקעות בכיר פסטרנק שהם / צילום: יובל חי
המלצות אנליסטים

מנהל ההשקעות שממליץ: "לצאת מקרנות כספיות, לפני הורדת ריבית"
נתנאל אריאל 11.11.2025
המדריך לפורש לפנסיה / צילום: Shutterstock
פרישה לגמלאות | שאלות ותשובות

מה צריך לדעת כשפורשים לפנסיה? הטיפים שיחסכו לכם מיליון ש' ויותר
נתנאל אריאל 13.11.2025
החברות מישראל ששוברות שיאים בוול סטריט / צילום: נאסד''ק
ישראליות בוול סטריט

זינוק של יותר מ־2,000% מהשפל: הישראליות בוול סטריט בשיאים
שירי חביב-ולדהורן 12.11.2025