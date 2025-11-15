האם הראלי של השקל יימשך – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

דולר שקל שער הדולר מגלה תמונה חלקית: השקל חזק יותר ממה שנראה איתן גרסטנפלד 13.11.2025 הבורסה בת"א | ניתוח הבורסה בת"א מציגה: רווחיות גבוהה כמו של חברת הייטק נתנאל אריאל 13.11.2025 המלצות אנליסטים מנהל ההשקעות שממליץ: "לצאת מקרנות כספיות, לפני הורדת ריבית" נתנאל אריאל 11.11.2025 פרישה לגמלאות | שאלות ותשובות מה צריך לדעת כשפורשים לפנסיה? הטיפים שיחסכו לכם מיליון ש' ויותר נתנאל אריאל 13.11.2025 ישראליות בוול סטריט זינוק של יותר מ־2,000% מהשפל: הישראליות בוול סטריט בשיאים שירי חביב-ולדהורן 12.11.2025 נושאים הקשורים לכתבה שוק ההון