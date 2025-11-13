פרסום ראשון של N12: הקצין שנחקר במשטרה היום (ה') בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה הוא ניצב מני בנימין, ראש להב 433. אמש, חוקרי המחלקה לחקירות שוטרים הגיע לסדנה שאותה ניהל בנימין עם קציני יחידתו, חיכו לסיומה ואמרו שהוא חשוד ושעליו להתלוות אליהם לחקירה.

ניצב בנימין הדגיש שהוא לא מעוניין בייעוץ משפטי, ואחרי חקירה של 7 שעות שוחרר לביתו בתנאי שיתרחק ממתקני המשטרה ל-9 ימים, ולא יצור קשר עם המעורבים לפרשה. מאז, הספיק לקחת את עורך הדין אורי קורב, שבחר שלא להגיב לפרסום.

מדובר באחת החקירות הרגישות ביותר שהתנהלו בשנים האחרונות במשטרה. כשהחשדות נגד הניצב נחשפו בפני אנשי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), הם שיתפו בכך רק שני גורמים בכירים: המפכ"ל עצמו וראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט. השניים הוחתמו על מסמך "שותף סוד" - ורק אז נמשכה החקירה תחת מעטה סודיות הדוק.

אתמול בשעות הערב הודיעה מח"ש על פתיחת החקירה נגד הניצב, החשוד בהפרת אמונים ובשימוש לרעה בכוח המשרה. זמן קצר לאחר מכן כינס המפכ"ל את פורום הניצבים והבהיר: "הניצב הזה הוא אחד משלנו, חזקת החפות חלה עליו. אנחנו מחבקים אותו אך מאפשרים למח"ש לבצע את החקירה עד שתצא האמת לאור". במקביל הודיע כי ימנה ממלא מקום זמני לראש היחידה, תת-ניצב אלי מקמל, עד שתתבהר התמונה.

בן גביר נגד המינוי: "לא תמנה ממלא מקום על הראש שלי"

הבוקר התפתח העימות בין השר בן גביר למפכ"ל. בן גביר, שנחשב למגבה הבולט של הקצין ואף היה זה שהעלה אותו מדרגת ניצב משנה לדרגת ניצב, אמר למפכ"ל: "אתה לא תמנה ממלא מקום על הראש שלי - תבטל את המינוי". המפכ"ל השיב כי מדובר בצעד מקצועי בלבד שנועד לשמור על רציפות הפיקוד ביחידה: "אי אפשר להשאיר יחידה כזו דקה אחת בלי מפקד, לפחות עד שהאירוע יתבהר".

הניצב, ששמו אסור בפרסום, נחקר אתמול במשך כשבע שעות ושוחרר לביתו בתנאים מגבילים. הוא הורחק מכל מתקני המשטרה לתשעה ימים, נאסר עליו ליצור קשר עם מעורבים אחרים, ומכשירו הנייד נלקח ממנו לבדיקה. הקצין טען בפני חוקריו כי הוא מסרב לייצוג משפטי: "אין לי מה להסתיר".

לפי החשד, הקצין סייע למקורב לו במסגרת חקירה אחרת שהתנהלה לאחרונה. המידע הזה התגלה במסגרת חקירה נפרדת, והוביל לפתיחת התיק במח"ש. בשלב זה במחלקה לחקירות שוטרים לא מתכוונים לבקש את הארכת מעצרו של הניצב, אך החקירה נמשכת וצפויה להכריע את עתידו של אחד הקצינים הבכירים במשטרה.

