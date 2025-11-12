זעזוע במשטרה: ניצב מכהן נחקר באזהרה במח"ש

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) עיכבה לחקירה באזהרה היום (רביעי) קצין משטרה בדרגת ניצב. הנציב, ששמו טרם הותר לפרסום, חשוד בהפרת אמונים ובשימוש לרעה בכוח המשרה.

● האולטימטום של בג"ץ ללוין ולפרקליטות: הסכמות על זהות המפקח לחקירת הפצ"רית עד חמישי - או פסק דין

● "מעבר לחשד סביר": ביהמ"ש האריך את מעצרם של ארנון בר-דוד ועזרא גבאי בשלושה ימים

על פי החשד, הקצין התערב בנושא שבו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. ל-N12 נודע כי הקצין היה אחראי על חקירות רגישות, וכי דבר מעצרו מסעיר את המשטרה.

במהלך החקירה, היו קצינים שנודע להם על עיכוב הניצב. הם נדרשו לחתום על טופס שו"ס (שותפות סוד), שבו הם מתחייבים שלא למסור את המידע לאיש. זאת, בעקבות מאמצים כבירים של מח"ש לשמור על רמת מידור וחשאיות מקסימליים. לפי שעה, חל צו איסור פרסום על פרטים נוספים מהפרשה.

רק לאחרונה, לפני כחודשיים, התפוצצה פרשה חמורה אחרת במשטרה . חמישה חשודים, בהם שוטר וקצין משטרה בדרגת רב-פקד, קציני משטרה בדימוס בדרגת רב-פקד וסגן-ניצב, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת הפשע מוסלי, בתמורה לטובות הנאה. אחד מהקצינים שנעצרו השתתף בחקירות "תיקי האלפים" נגד ראש הממשלה נתניהו.

המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שנוהלה בצוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים ונפתחה בעקבות מידע שהתקבל מיאחב"ל שבלהב 433 במשטרה. החמישה נעצרו, בין היתר, בחשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות.

שעות לאחר שפרשה זו פורסמה, המפכ"ל שלח מכתב לאנשי להב 433 ובו כתב: "המעצרים שביצענו היום של אנשי משטרה - חלקם שירתו ביחידותינו וחלקם עוד משרתים - הם אירוע מטלטל ורב עוצמה. מדובר בשוטרים חשודים בעבירות שאנחנו נלחמים בהן מדי יום. לצד הרחבת הדרך לחקירה יסודית ללא כל פשרה, אנו נמצאים בשלב החשדות בלבד. החשדות יתבררו על ידי גורמי החקירה עד תום".

פורסם לראשונה ב-N12