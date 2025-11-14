בעקבות המגמה השלילית בוול סטריט: בורסות אסיה בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:30

בורסות אסיה במגמה שלילית הבוקר, לאחר נעילה עגומה בוול סטריט בהובלת מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית ובעקבות הספקות לגבי הורדות ריבית מצד הפד.

הקוספי מאבד 3.81% מערכו, מדד הניקיי יורד ב-1.76%, ההנג סאנג מאבד 1.65%, והשנזן נחלש ב-1.11%.

קרן ההשקעות היפנית סופטבנק צנחה עד 8% בתחילת המסחר, ביום השלישי ברציפות של ירידות, לאחר שהודיעה ביום שלישי כי מכרה את כל החזקתה באנבידיה. מניית סמסונג אלקטרוניקס , אחת מהמשמעותיות במדד, איבדה למעלה מ־3%.

סין תפרסם היום נתונים על מכירות קמעונאיות, תפוקה תעשייתית והשקעות בנכסים קבועים לחודש אוקטובר.

אמש, וול סטריט רשמה יום ירידות חד, כשמדד דאו ג'ונס נפל ב־ 809 נקודות (1.7%) - בדרך ליום הגרוע ביותר מאז 10 באוקטובר. מדד S&P 500 ירד ב־ 1.6%, בהובלת ירידות במגזרי התקשורת והטכנולוגיה, כשמניית דיסני צנחה בכ־ 8% בעקבות תוצאות מעורבות לרבעון הפיסקלי הרביעי. מדד נאסד"ק איבד 2.5%, כשהלחץ נמשך בעיקר על מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, ובראשן אנבידיה , ברודקום ואלפאבית (גוגל). מדד הפחד זינק בכ-20%.

טסלה הודיעה אמש על ריקול לכ-10,500 יחידות של Powerwall 2, מערכת סוללה לגיבוי חשמל לשימוש ביתי, בעקבות תקלה בטיחותית, כך על פי הודעת נציבות בטיחות המוצרים האמריקנית (CPSC). לפי ההודעה, תאי ליתיום-יון פגומים עלולים לגרום למערכת להפסיק לפעול בזמן שימוש רגיל, מה שעלול להביא ל התחממות יתר, פליטת עשן או התלקחות, ולגרום לפציעות או נזקי רכוש.

תשואות האג״ח ל־10 שנים רושמת עלייה של 4.1%, בעוד תשואות האג"ח לשנתיים רושמות ירידה של 3.5%.

בשוק הסחורות, הזהב נמצא בירידה קלה של 0.39% ומחירו עומד על 4,177 דולר לאונקייה.

גם הביטקוין נמצא בירידות של 6.36% ועומד על 96,987 דולר.