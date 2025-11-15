עדכונים שוטפים

08:10- טראמפ: אנקוט צעדים משפטיים נגד ה-BBC בשבוע הבא

08:00- טראמפ: "אדון עם יורש העצר הסעודי בשבוע הבא על הצטרפות להסכמי אברהם - אני מקווה שהם יעשו זאת בקרוב"

טראמפ אמר את הדברים בשיחה עם כתבים באייר פורס 1 בדרכו מוושינגטון לפלורידה. טראמפ ציין כי הוא בוחן בקשה סעודית לרכוש מטוסי קרב מדגם F35.

