בארץ טראמפ: "אדון עם יורש העצר הסעודי על כניסה להסכמי אברהם"
דונלד טראמפ

טראמפ: "אדון עם יורש העצר הסעודי בשבוע הבא על הצטרפות להסכמי אברהם"

לקראת פגישתו בשבוע הבא עם יורש העצר הסעודי, טראמפ אמר לכתבים: "אני מקווה שהסעודים יצטרפו בקרוב להסכמי אברהם" • עדכונים שוטפים

שירות גלובסN12 08:09
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Reuters
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Reuters

עדכונים שוטפים

08:10- טראמפ: אנקוט צעדים משפטיים נגד ה-BBC בשבוע הבא

08:00- טראמפ: "אדון עם יורש העצר הסעודי בשבוע הבא על הצטרפות להסכמי אברהם - אני מקווה שהם יעשו זאת בקרוב"

טראמפ אמר את הדברים בשיחה עם כתבים באייר פורס 1 בדרכו מוושינגטון לפלורידה. טראמפ ציין כי הוא בוחן בקשה סעודית לרכוש מטוסי קרב מדגם F35.

פורסם לראשונה ב-N12