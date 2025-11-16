הצריכה הפרטית בריבאונד משמעותי ברבעון השלישי - קצב של 5.3%

התוצר של ישראל התאושש ברבעון השלישי של 2025, לאחר ירידות ברבעון הקודם. התוצר רשם צמיחה מרשימה של 12.4%, במונחים שנתיים, לעומת הרבעון הקודם - כך עולה מאומדן ראשון שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הנתונים המעודדים מצביעים על עלייה של 14.9% בתמ"ג העסקי, וזינוק של 23% בהוצאה לצריכה פרטית של הציבור במונחים שנתיים (5.3% בחישוב רבעוני). ההשקעות בנכסים קבועים קפצו ב-36.9% בין הרבעונים.

בהשוואת הרבעון השלישי של 2025 למקבילו אשתקד, העלייה בתוצר מתונה יותר ועומדת על 3.5%. ועדיין, מדובר בקצב צמיחה שעולה בינתיים על תחזיות הכלכלן הראשי באוצר, שהפחית באחרונה את תחזית הצמיחה ל-2025% מרמה של 3% ל-2.8%.

באוצר הפחיתו את התחזית ל-2025 בעקבות הנתונים החלשים של הרבעון השני השנה, במהלכו התרחש מבצע עם כלביא באיראן. הצמיחה ירדה ב-3.5% במונחים שנתיים בין הרבעון הראשון של השנה לשני.

בלמ"ס מסבירים כי "העלייה החדה בתוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2025 משקפת גידול משמעותי בנתוני הצריכה הפרטית, יצוא הסחורות והשירותים וההשקעה בנכסים קבועים לאחר הירידות גדולות ברבעון השני של השנה בעקבות מלחמת עם כלביא".