ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הצריכה הפרטית בריבאונד משמעותי ברבעון השלישי - קצב של 5.3%
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תמ"ג (תוצר מקומי גולמי)

הצריכה הפרטית בריבאונד משמעותי ברבעון השלישי - קצב של 5.3%

התוצר רשם ברבעון השלישי של 2025 עלייה של 12.4% לעומת הרבעון הקודם - כך עולה מאומדן ראשון שמפרסמת היום הלמ"ס • בהשוואת הרבעון השלישי למקבילו אשתקד, העלייה בתוצר מתונה יותר ועומדת על 3.5%, אך עדיין מדובר בקצב צמיחה שעולה על תחזיות הכלכלן הראשי באוצר

אורן דורי 13:00
קניות בקניון / צילום: Shutterstock, YIUCHEUNG
קניות בקניון / צילום: Shutterstock, YIUCHEUNG

התוצר של ישראל התאושש ברבעון השלישי של 2025, לאחר ירידות ברבעון הקודם. התוצר רשם צמיחה מרשימה של 12.4%, במונחים שנתיים, לעומת הרבעון הקודם - כך עולה מאומדן ראשון שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דיל חדש באוצר: סמוטריץ' בוחן מינוי אישה כחשכ"לית בתמורה לאישור ראש אגף התקציבים
144 מיליארד שקל: המלחמה נגמרה, אבל המאבק על תקציב הביטחון נמשך
מבקר המדינה מטיל אחריות על נתניהו: "כשל רב שנים"

הנתונים המעודדים מצביעים על עלייה של 14.9% בתמ"ג העסקי, וזינוק של 23% בהוצאה לצריכה פרטית של הציבור במונחים שנתיים (5.3% בחישוב רבעוני). ההשקעות בנכסים קבועים קפצו ב-36.9% בין הרבעונים.

בהשוואת הרבעון השלישי של 2025 למקבילו אשתקד, העלייה בתוצר מתונה יותר ועומדת על 3.5%. ועדיין, מדובר בקצב צמיחה שעולה בינתיים על תחזיות הכלכלן הראשי באוצר, שהפחית באחרונה את תחזית הצמיחה ל-2025% מרמה של 3% ל-2.8%.

באוצר הפחיתו את התחזית ל-2025 בעקבות הנתונים החלשים של הרבעון השני השנה, במהלכו התרחש מבצע עם כלביא באיראן. הצמיחה ירדה ב-3.5% במונחים שנתיים בין הרבעון הראשון של השנה לשני.

בלמ"ס מסבירים כי "העלייה החדה בתוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2025 משקפת גידול משמעותי בנתוני הצריכה הפרטית, יצוא הסחורות והשירותים וההשקעה בנכסים קבועים לאחר הירידות גדולות ברבעון השני של השנה בעקבות מלחמת עם כלביא".