ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ 144 מיליארד שקל: המלחמה נגמרה, אך המאבק על תקציב הביטחון נמשך
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תקציב הביטחון

144 מיליארד שקל: המלחמה נגמרה, אבל המאבק על תקציב הביטחון נמשך

המאבק הינו בעיקר על גובה תוספת הביטחון השוטף שתקבל מערכת הביטחון, לאור ההבנה ששגרת הביטחון החדשה תהיה אינטנסיבית הרבה מזו שלפני 7 באוקטובר 2023 • הפערים מול עמדת משרד האוצר גדולים מאוד

אורן דורי 11.11.2025
''אחרי 7 באוקטובר כבר אין שאלה בדבר נחיצות צבא היבשה''. כוחות חי''ר בעזה / צילום: דובר צה''ל
''אחרי 7 באוקטובר כבר אין שאלה בדבר נחיצות צבא היבשה''. כוחות חי''ר בעזה / צילום: דובר צה''ל

דרישות מערכת הביטחון לתקציב 2026: תוספת של 7 מיליארד שקל ל"הגברת המוכנות לאיומים המתהווים בדגש על איראן", וסך של 144 מיליארד שקל - ללא ירידה לעומת תקציב 2024 למרות סיום המלחמה בעזה ובלבנון. הפערים מול עמדת משרד האוצר גדולים מאוד.

באוצר מבטיחים הקלה במס הכנסה. התנאי: החזרת הגזרה שנעלמה לפני 25 שנה
הקונצנזוס נסדק: עתיד התמיכה האמריקאית בישראל בסכנה משמאל ומימין

הוויכוח הוא בעיקר על גובה תוספת הביטחון השוטף שתקבל מערכת הביטחון, לאור ההבנה ששגרת הביטחון החדשה תהיה אינטנסיבית הרבה מזו שלפני 7 באוקטובר 2023. לעמדת צה"ל, תידרש החזקת סדר כוחות של כ-60 אלף אנשי מילואים, ובהתאם מעריכים במערכת את העלות ב-37 מיליארד שקל.

חילופי האשמות הדדיים בין האוצר למערכת הביטחון

במסגרת דיוני תקציב השנה הבאה, לצד משאים-ומתנים שמנהל משרד האוצר בשקט בחדרים הסגורים, יש אחרים שמתנהלים בפומבי עם כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. כזה הוא למשל המו"מ מול מערכת הביטחון, שבשל היקפיו האדירים, תוצאותיו יקבעו כמה כסף יישאר ליתר המשרדים בתקציב המדינה.

בשבוע האחרון נרשמו חילופי האשמות הדדיים בין האוצר למערכת הביטחון, בתדרוכים והודעות לתקשורת, כמעט על בסיס יומי. בסבב האחרון, היום (ג'), מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, תקף את האוצר שלדבריו "בולם את משרד הביטחון ומעכב חתימה על עשרות עסקאות קריטיות המשפיעות על הביטחון היסודי".

ברעם צוטט בהודעת דוברות משרד הביטחון מסביר בפורום הנהלת המשרד שהעיכובים הם ב" עסקאות קריטיות במיליארדי שקלים, בהן: חימושים, חלפים לטנקים, רכש רחפנים ליחידות המתמרנות, מיגון ישובים בגבול לבנון ועזה ועוד". לטענתו, "משרד האוצר אף מסרב לחתום על חוזים להקמת המכשול בגבול המזרחי, בניגוד להחלטת ועדת השרים להצטיידות ולמרות התהוות האיומים הברורה".

בדוברות משרד האוצר מיהרו להגיב בתקיפות, והבהירו שהעיכובים נובעים מחריגות תקציביות של מערכת הביטחון. "לאחרונה נרשמה חריגה משמעותית ממסגרת התקציב המאושרת לשנת 2025, ובשל כך הורה החשב הכללי במשרד האוצר המופקד על שמירה על ניהול תקין של כספי הציבור, על עצירת התקשרויות חדשות שאינן מגובות במקורות תקציביים מאושרים, עד להשלמת בחינה מקצועית ולקביעת סדרי עדיפויות תקציביים, תוך התאמת רמת הפעילות הכספית של משרד הביטחון לתקציבו", הסבירו.