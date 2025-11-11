דרישות מערכת הביטחון לתקציב 2026: תוספת של 7 מיליארד שקל ל"הגברת המוכנות לאיומים המתהווים בדגש על איראן", וסך של 144 מיליארד שקל - ללא ירידה לעומת תקציב 2024 למרות סיום המלחמה בעזה ובלבנון. הפערים מול עמדת משרד האוצר גדולים מאוד.

הוויכוח הוא בעיקר על גובה תוספת הביטחון השוטף שתקבל מערכת הביטחון, לאור ההבנה ששגרת הביטחון החדשה תהיה אינטנסיבית הרבה מזו שלפני 7 באוקטובר 2023. לעמדת צה"ל, תידרש החזקת סדר כוחות של כ-60 אלף אנשי מילואים, ובהתאם מעריכים במערכת את העלות ב-37 מיליארד שקל.

חילופי האשמות הדדיים בין האוצר למערכת הביטחון

במסגרת דיוני תקציב השנה הבאה, לצד משאים-ומתנים שמנהל משרד האוצר בשקט בחדרים הסגורים, יש אחרים שמתנהלים בפומבי עם כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. כזה הוא למשל המו"מ מול מערכת הביטחון, שבשל היקפיו האדירים, תוצאותיו יקבעו כמה כסף יישאר ליתר המשרדים בתקציב המדינה.

בשבוע האחרון נרשמו חילופי האשמות הדדיים בין האוצר למערכת הביטחון, בתדרוכים והודעות לתקשורת, כמעט על בסיס יומי. בסבב האחרון, היום (ג'), מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, תקף את האוצר שלדבריו "בולם את משרד הביטחון ומעכב חתימה על עשרות עסקאות קריטיות המשפיעות על הביטחון היסודי".

ברעם צוטט בהודעת דוברות משרד הביטחון מסביר בפורום הנהלת המשרד שהעיכובים הם ב" עסקאות קריטיות במיליארדי שקלים, בהן: חימושים, חלפים לטנקים, רכש רחפנים ליחידות המתמרנות, מיגון ישובים בגבול לבנון ועזה ועוד". לטענתו, "משרד האוצר אף מסרב לחתום על חוזים להקמת המכשול בגבול המזרחי, בניגוד להחלטת ועדת השרים להצטיידות ולמרות התהוות האיומים הברורה".

בדוברות משרד האוצר מיהרו להגיב בתקיפות, והבהירו שהעיכובים נובעים מחריגות תקציביות של מערכת הביטחון. "לאחרונה נרשמה חריגה משמעותית ממסגרת התקציב המאושרת לשנת 2025, ובשל כך הורה החשב הכללי במשרד האוצר המופקד על שמירה על ניהול תקין של כספי הציבור, על עצירת התקשרויות חדשות שאינן מגובות במקורות תקציביים מאושרים, עד להשלמת בחינה מקצועית ולקביעת סדרי עדיפויות תקציביים, תוך התאמת רמת הפעילות הכספית של משרד הביטחון לתקציבו", הסבירו.