דונלד טראמפ

מאינטל ועד ברודקום: אלו האג"חים שנוספו לתיק ההשקעות של טראמפ

מדובר ברשימת רכישות שכללה אג"חים של חברות קונצרניות, ובהן בין היתר: אינטל, ברודקום, קוואלקום, מטא ועוד • עפ"י דוח שפורסם בחודש יוני האחרון, העריכה באותו מועד סוכנות רויטרס כי היקף נכסיו המדווח של הנשיא הסתכם ב-1.6 מיליארד דולר

חזי שטרנליכט 18:07
טראמפ. ''אפילו פרס נובל לשלום לא יספיק'' / צילום: ap, Jacquelyn Martin
טראמפ. ''אפילו פרס נובל לשלום לא יספיק'' / צילום: ap, Jacquelyn Martin

דיווחים בארה"ב מלמדים כי לתיק ההשקעות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נרכשו בתוך כחודש אגרות חוב (אג"ח) קונצרניות ומוניציפליות בהיקף של 82 מיליון דולר. מדובר ברשימת רכישות שכללה אגרות חוב של חברות (קונצרניות) כמו אינטל , ברודקום , קוואלקום , מטא (פייסבוק), לצד חברות קמעונאיות כמו הום דיפו, רשת הפארם האמריקנית CVS, וכן אג"ח של ענקי הבנקאות מוול סטריט גולדמן סאקס ומורגן סטנלי.

המידע הושג באמצעות דיווחים הכרחיים שנדרשים לביצוע בוושינגטון, כך על פי החוק. המידע שוחרר על ידי המשרד לאתיקה ממשלתית, ולפי הדוח, בפורטפוליו ההשקעות של נשיא ארה"ב, בוצעו מעל ל-175 עסקאות בין ה-28 באוגוסט ל-2 באוקטובר האחרון. הדיווח, כך נמסר בסוכנויות הידיעות, מציין סכום כולל של כל הרכישות, אך לא את ההיקף הפרטני של כל אחת מהן.

העסקאות כללו כאמור גם אג"ח מוניציפליות, כאלה שמנפיקות בארה"ב עיריות שונות, ולצידן גם המדינות השונות בארה"ב וכיוב'. ככל הידוע אחת הרכישות, אג"ח של חברת אינטל, בוצעה לכאורה טרם החלטתו של הנשיא טראמפ להורות על רכישת נתח ממניות החברה על ידי הממשל.

בכלי התקשורת האמריקאיים, לא פורסמה התייחסות של הבית הלבן לנושא. אך בעבר נמסר כי הנשיא ממשיך לדווח כנדרש על פי חוק על השקעותיו, וכי לא הוא או מי מבני משפחתו מנהלים את תיק ההשקעות המדובר. לפי הדיווחים בעבר תיק ההשקעות של הנשיא מנוהל על ידי מוסד פיננסי שאינו קשור אליו. על פי דוח שפורסם בחודש יוני האחרון, העריכה באותו מועד סוכנות רויטרס, כי היקף נכסיו המדווח של הנשיא הסתכם ב-1.6 מיליארד דולר.