1. מהי פלאוגרפיה?
2. מהו שיא גינס לאדם שחטף הכי הרבה מכות ברק ושרד?
3. מה שמה של מעצבת הלוגו של גוגל?
4. באיזו דרגה היה דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי כשקיבל לראשונה את התפקיד?
5. מי טבעו לראשונה את המונח "סטארט־אפ ניישן" ביחס לישראל?
6. מהי קולונדה?
7. איזה בעל חיים מצויר על דגל מצרים?
8. המוטו של איזו עיר באירופה הוא "מתנדנדת על הגלים אך אינה טובעת"?
9. מהו הכינוי לצעד הכלכלי של ארה"ב שהכריז על ביטול הצמדת הדולר לזהב?
10. בעיזו עיר נמצא רחוב התעודה האדומה?
11. איזו זמרת עבר ידועה היא נסיכה?
12. מה היה המטבע הרשמי ביוון לפני האירו?
13. באילו יחידות מודדים לחץ דם?
14. איזה כביש עובר לאורך חופיו של מפרץ אילת?
15. מהי שטרופוואפל?
תשובה 1
ענף מחקר העוסק בחקר הכתב והתפתחותו הגרפית
תשובה 2
שבע פגיעות, השיא רשום על שם רוי סאליבן, פקח פארקים אמריקאי, שנפגע מברקים בין 1942 ל-1977
תשובה 3
רות קדר, מעצבת ישראלית־אמריקאית
תשובה 4
תשובה 5
דן סינור ושאול זינגר בספרם "מדינת הסטארט־אפ"
תשובה 6
שורה של עמודים התומכים תקרה או שורה של קשתות במבנה אדריכלי (מכונה גם אכסדרה או סטיו)
תשובה 7
תשובה 8
של פריז, הביטוי מופיע בסמל העיר לצד ספינה המתנדנדת על הגלים בים גועש, מקורו בתאגיד יורדי הים בפריז, אשר שלט במסחר בעיר מאז התקופה הרומית
תשובה 9
תשובה 10
ביפו, על שם מסמך הגירה מהתקופה העות'מאנית
תשובה 11
חברת להקת אבבא אנני־פריד לינגסטד, שבעלה נמנה עם האצולה הגרמנית
תשובה 12
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
אפיפית (ופל) דקה ועגולה ממולאת בסירופ, מקורה בהולנד
