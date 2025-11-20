ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G מהו שיא גינס לאדם שחטף הכי הרבה מכות ברק ושרד?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

מהו שיא גינס לאדם שחטף הכי הרבה מכות ברק ושרד?

איזו זמרת עבר ידועה היא נסיכה, מי טבעו לראשונה את המונח "סטארט־אפ ניישן" ביחס לישראל, ומה שמה של מעצבת הלוגו של גוגל? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:39
מהו שיא גינס לאדם שחטף הכי הרבה מכות ברק ושרד? / צילום: Shutterstock
מהו שיא גינס לאדם שחטף הכי הרבה מכות ברק ושרד? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מהי פלאוגרפיה?
2. מהו שיא גינס לאדם שחטף הכי הרבה מכות ברק ושרד?
3. מה שמה של מעצבת הלוגו של גוגל?
4. באיזו דרגה היה דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי כשקיבל לראשונה את התפקיד?
5. מי טבעו לראשונה את המונח "סטארט־אפ ניישן" ביחס לישראל?
6. מהי קולונדה?
7. איזה בעל חיים מצויר על דגל מצרים?
8. המוטו של איזו עיר באירופה הוא "מתנדנדת על הגלים אך אינה טובעת"?
9. מהו הכינוי לצעד הכלכלי של ארה"ב שהכריז על ביטול הצמדת הדולר לזהב?
10. בעיזו עיר נמצא רחוב התעודה האדומה?
11. איזו זמרת עבר ידועה היא נסיכה?
12. מה היה המטבע הרשמי ביוון לפני האירו?
13. באילו יחידות מודדים לחץ דם?
14. איזה כביש עובר לאורך חופיו של מפרץ אילת?
15. מהי שטרופוואפל?

תשובה 1

ענף מחקר העוסק בחקר הכתב והתפתחותו הגרפית

תשובה 2

שבע פגיעות, השיא רשום על שם רוי סאליבן, פקח פארקים אמריקאי, שנפגע מברקים בין 1942 ל-1977

תשובה 3

רות קדר, מעצבת ישראלית־אמריקאית

תשובה 4

סמל ראשון

תשובה 5

דן סינור ושאול זינגר בספרם "מדינת הסטארט־אפ"  

תשובה 6

שורה של עמודים התומכים תקרה או שורה של קשתות במבנה אדריכלי (מכונה גם אכסדרה או סטיו)

תשובה 7

נשר

תשובה 8

של פריז, הביטוי מופיע בסמל העיר לצד ספינה המתנדנדת על הגלים בים גועש, מקורו בתאגיד יורדי הים בפריז, אשר שלט במסחר בעיר מאז התקופה הרומית

תשובה 9

הלם ניקסון

תשובה 10

ביפו, על שם מסמך הגירה מהתקופה העות'מאנית

תשובה 11

חברת להקת אבבא אנני־פריד לינגסטד, שבעלה נמנה עם האצולה הגרמנית

תשובה 12

דרכמה

תשובה 13

מילימטר כספית

תשובה 14

כביש 90, שמגיע עד מטולה

תשובה 15

אפיפית (ופל) דקה ועגולה ממולאת בסירופ, מקורה בהולנד