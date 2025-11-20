לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מהי פלאוגרפיה?

2. מהו שיא גינס לאדם שחטף הכי הרבה מכות ברק ושרד?

3. מה שמה של מעצבת הלוגו של גוגל?

4. באיזו דרגה היה דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי כשקיבל לראשונה את התפקיד?

5. מי טבעו לראשונה את המונח "סטארט־אפ ניישן" ביחס לישראל?

6. מהי קולונדה?

7. איזה בעל חיים מצויר על דגל מצרים?

8. המוטו של איזו עיר באירופה הוא "מתנדנדת על הגלים אך אינה טובעת"?

9. מהו הכינוי לצעד הכלכלי של ארה"ב שהכריז על ביטול הצמדת הדולר לזהב?

10. בעיזו עיר נמצא רחוב התעודה האדומה?

11. איזו זמרת עבר ידועה היא נסיכה?

12. מה היה המטבע הרשמי ביוון לפני האירו?

13. באילו יחידות מודדים לחץ דם?

14. איזה כביש עובר לאורך חופיו של מפרץ אילת?

15. מהי שטרופוואפל?