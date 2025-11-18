יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן הגיע היום (ג') לבית הלבן לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שתתמקד בשורה של הסכמים ביטחוניים וכלכליים בין המדינות ובאפשרות לקידום נורמליזציה עם ישראל. יורש העצר לחץ את ידו של הנשיא בכניסה לבית הלבן, והתקבל עם מטס מיוחד.

במסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן, התייחס בן סלמאן לאפשרות לנורמליזציה עם ישראל, ואמר שסעודיה "רוצה להיות חלק מהסכמי אברהם אבל רוצה גם מסלול בטוח לעבר פתרון שתי המדינות". יורש העצר הוסיף שהוא רוצה שלום עבור ישראל והפלסטינים. מדובר באותו הקו שהביעו הסעודים בתקופה האחרונה.

מקור שמעורה בפרטים אמר לחדשות 12 שהמסר שבן סלמאן יעביר לטראמפ בנוגע לנורמליזציה הוא "כן - אבל בזמן הנכון". יורש העצר יבהיר לנשיא שהוא מחויב לנורמליזציה, אך שהתנאים עדיין לא הבשילו. זאת מאחר שההסכם להפסקת המלחמה בעזה עדיין לא יושם במלואו, ולנוכח היעדר ההתחייבות הישראלית לנתיב למדינה פלסטינית.

בנוגע לסוגיית מכירת מערכות נשק מתקדמות לסעודיה הבהיר טראמפ שדגם F35 שארה"ב תספק לסעודיה יהיה "דומה מאוד" לזה שיש לישראל, ואמר שישראל "תהיה מרוצה", ושהיא מודעת לכך. "ישראל בעלת ברית נהדת, וסעודיה בעלת ברית נהדרת. שתי המדינות ברמה שהם צריכים לקבל את הטוב ביותר". כמו כן, יורש העצר הסעודי התחייב להשקיע בשיקום עזה, וטראמפ אמר שמדובר יהיה בהשקעה גדולה.

טראמפ בירך את בן סלמאן בפתח מסיבת העיתונאים, וכינה אותו "חבר טוב מאוד מזה שנים רבות". הנשיא הוסיף שהוא "גאה" בעבודה שעושה בן סלמאן בנוגע לזכויות אדם בסעודיה, והודה ליורש העצר על עסקת ההשקעות בשווי 600 מיליארד דולר אליה התחייבו הסעודים. במהלך דבריו של בן סלמאן הוא אף התחייב לעלות את סכום ההשקעה לכטריליון דולר, מה שהוביל את טראמפ להגיד: "אני אוהב את זה".

בן סלמאן הדף שאלה לגבי המעורבות הסעודית ברצח העיתונאי הסעודי ג'מאל ח'אשוקג'י, והביע צער על מותו. מותו של חאשוקג'י עורר גל ביקורת אדיר כלפי יורש העצר, ואצבעות רבות האשימו אותו במעורבות ברצח של העיתונאי הביקורתי.

למה זה חשוב

■ זהו הביקור הראשון של יורש העצר בארצות הברית מאז רצח ג'מאל חאשוקג'י בשנת 2018 - רצח שלפי הערכת המודיעין האמריקני, הוא אישר.

■ בן סלמאן, שעד לפני כמה שנים היה מוקצה מחמת מיאוס בארה"ב, הגיע לוושינגטון כמנצח וזכה ללגיטימציה מלאה מנשיא ארה"ב.

■ על אף שטראמפ ויועציו מודים כי הפערים בין סעודיה לישראל עדיין גדולים ויש עוד עבודה כדי לגשר עליהם, הבית הלבן רוצה שהפגישה תסתיים עם התקדמות כלשהי בנושא הנורמליזציה עם ישראל.

במוקד החדשות

■ טראמפ ובן סלמאן צפויים לחתום על הסכם ביטחוני חדש בין ארה"ב לבין סעודיה. ההסכם יהיה פחות מחייב מבחינה משפטית מברית הגנה רשמית, אך ישדרג את הערבויות הביטחוניות של ארה"ב כלפי הממלכה.

■ כחלק מההסכם הביטחוני החדש סעודיה תקבל גישה למערכות נשק אמריקניות מתקדמות ובראשן מטוסי הקרב מדגם F35. טראמפ הודיע אתמול כי ימכור את המטוסים לסעודיה.

■ ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שמחזיקה במטוסים הללו ואספקה שלהם לסעודיה תשנה את המאזן הצבאי באזור ותצמצם את היתרון של צה"ל.

■ עם זאת, תהליך אישור העסקה צפוי לארוך זמן רב ועלול להיקלע לקשיים בקונגרס האמריקני. אם העסקה תתקדם אספקת המטוס הראשון לסעודיה תתרחש רק בעוד כשש שנים, דבר שיאפשר לישראל זמן רב להגיע להבנות ביטחוניות עם ארה"ב בנושא.

מאחורי הקלעים

■ במהלך הביקור צפויים טראמפ ובן סלמאן לחתום גם על הסכם בנושא שיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, בדומה להסכם שנחתם לפני כמה שנים בין ארה"ב לאיחוד האמירויות. בניגוד לדרישה הסעודית בעבר, ההסכם הנוכחי אינו מתייחס כל לאפשרות של העשרת אורניום על אדמת סעודיה.

■ טראמפ ובן סלמאן יחתמו גם על הסכם בתחום הבינה המלאכותית במסגרתו יוקמו מרכזי Data ענקיים בסעודיה וארה"ב תספק לסעודים שבבים שנחוצים עבור מחקר בתחום הבינה המלאכותית. בתמורה הסעודים יגבילו את שיתוף הפעולה שלהם עם סין בתחומי הטכנולוגיה.

■ עסקה נוספת שעליה יחתמו טראמפ ובן סלמאן נוגעת לכרייה של מחצבים נדירים בסעודיה, במיוחד כאלה שנחוצים לייצור מערכות טכנולוגיות מתקדמות.

התמונה הגדולה

■ ישראל וארה"ב רוצות שהביקור של בן סלמאן בבית הלבן יחדש את המגעים על הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה ויציב מפת דרכים לקידום הנושא.

■ הסעודים מעוניינים לקדם נורמליזציה עם ישראל, אך עומדים בדרישתם כי בתמורה ישראל תתחייב בעצמה "לנתיב אמין, בלתי הפיך ומוגבל בזמן" למדינה פלסטינית ותבצע צעדים ממשיים בכיוון. ישראל בשלב הזה מסרבת לכך.

הכתבה פורסמה לראשונה ב־N12